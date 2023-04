Verdacht zu Ukraine-Leaks: US-Zeitung berichtet über „jungen Waffen-Liebhaber“

Von: Jens Kiffmeier, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Die Veröffentlichung brisanter Informationen zum Ukraine-Krieg sorgt für Wirbel. Nun wurden weitere Details aufgedeckt. Alle Infos im News-Ticker.

Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 13. April, 06.35 Uhr: Die Washington Post berichtet von einem neuen Verdacht, wer hinter den geleakten US-Dokumenten stehen könnte. Wie die US-Zeitung berichtet, könnte ein „junger, charismatischer Waffen-Liebhaber“ hinter dem Leak stecken. Der Mann, der auf der Plattform Discord, wo die Dokumente als erstes auftauchten, als „OG“ bekannt sei, habe in Zeiten der Corona-Pandemie eine Art Forum mit aufgebaut, auf der sich Gleichgesinnte über Waffen, Gott und die Pandemie unterhalten haben sollen, berichtete die Zeitung weiter.

Demnach habe „OG“ 2020 angefangen, Nachrichten zu verbreiten, mit Informationen, die er von seinem Job auf einer „US-Militärbasis“ habe. Welche Basis das sei, habe er nicht gesagt. Die Mitglieder hätten zunächst nicht verstanden, was sie da vor sich hatten, heißt es in dem Bericht weiter. „Er ist schlau“, sagt ein anonymes Mitglied der Gruppe der Washington Post über „OG“. „Er wusste natürlich, was er tat, als er die Dokumente weiterverbreitet hat. Das waren auf keinen Fall irgendwelche unabsichtlichen Leaks.“

Geheimdokumente-Leaks im Ukraine-Krieg: USA geben düstere Prognose ab

Update vom 13. April, 06.10 Uhr: Die USA erwarten offenbar kein Ende des Ukraine-Kriegs in diesem Jahr – auch wenn Kiew größere Bereiche seines Landes zurückgewinnen kann. Diese Einschätzung soll laut der Washington Post Teil der geleakten Dokumente sein. Auch immer schwerwiegendere Verluste der russischen Streitkräfte würden demnach nicht zu Friedensgesprächen oder einem Sieg einer Seite führen. „Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts sind im Jahr 2023 in allen betrachteten Szenarien unwahrscheinlich“, soll es in dem zuvor noch nicht veröffentlichten Dokument heißen.

Weiter heißt es, dass die Ukraine und Russland bis Jahresende nur geringe Geländegewinne verzeichnen könnten. Die Einschätzung, die offenbar auf Daten über Truppen und Material beruht, könnte Bemühungen zu Gesprächen widersprechen, wie sie von Staaten wie den USA und auch China kamen.

Leaks im Ukraine-Krieg: Die USA erwarten kein Ende des Krieges (Symbolbild). © Ben Birchall/dpa

Ukraine-Leaks: US-Leaks im Ukraine-Krieg: „Mischung“ aus wahren und falschen Informationen

Update vom 12. April, 21.50 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärt während einer Pressekonferenz in Madrid, dass die als „Ukraine-Leaks“ bekanntgewordenen angeblichen US-Geheimdienstdokumente eine „Mischung“ aus wahren und falschen Informationen enthalten. Die zutreffenden Informationen seien jedoch bereits veraltet, sagte er weiter.

Ukraine-Leaks: USA sollen an Gegenoffensive der Ukraine zweifeln

In einem der Dokumente von Anfang Februar werden etwa angebliche Zweifel der USA an der geplanten ukrainischen Gegenoffensive erwähnt. Demnach würden sie vor erheblichen „Defiziten bei der Truppenaufstockung und -erhaltung“ warnen, wie aus einem Bericht des Kyiv Independent hervorgeht. Auch sei in den Dokumenten festgehalten, dass Ägypten plane, bis zu 40.000 Raketen an Russland zu liefern. Das Weiße Haus erklärt am 12. April jedoch, es gebe darauf keinerlei Hinweise.

Während ukrainische Beamte die Dokumente ursprünglich als „Fälschungen“ abtaten, bestätigten US-Beamte sowohl der New York Times als auch CNN, dass die Dokumente wahrscheinlich echt sind, auch wenn einige von ihnen anscheinend verändert wurden.

US-Leaks im Ukraine-Krieg: Nato-Truppen beteiligt? „Völlig falsch“

Update vom 12. April, 16.50 Uhr: Die Verteidigungsminister der Ukraine und Spaniens haben Behauptungen zurückgewiesen, wonach Nato-Truppen in der Ukraine gegen russische Streitkräfte kämpfen würden. „Es ist völlig falsch, dass es Nato-Truppen in der Ukraine gibt“, sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Oleksij Resnikow in Madrid. Auch Resnikow sagte, dass die Behauptung, die in den sogenannten Ukraine-Leaks auftauchte, „nicht wahr“ sei.

„Viele Daten, die nicht der Wahrheit entsprechen“ sowie überholte Informationen seien in den Dokumenten erhalten, sagte Resnikow. Nutznießer seien schlicht Russland oder Moskaus Verbündete. Trotz des Datenlecks habe man weiterhin „volles Vertrauen in unsere amerikanischen Verbündeten“, sagte er weiter. Aus der Sicht Spaniens sagte Robles, die Einheit bleibe stark und Russland werde „keinen Bruch in dieser Einheit erreichen“.

Ukraine-Leaks: London warnt vor Desinformationen

Update vom 12. April, 15.30 Uhr: Die Leaks von Geheimdokumenten aus US-Regierungsbehörden sorgt international weiterhin für Wirbel. Derweil äußert das britische Verteidigungsministerium Zweifel an der Echtheit der abfotografierten Papiere, die unter anderem die Anwesenheit von Spezialkräften aus Großbritannien und den USA in der Ukraine belegen sollen. Die Vereinigten Staaten wollen indes die Wogen bei ihren Verbündeten glätten. Die Dokumente wiesen ein „hohes Maß an Ungenauigkeit auf“, erklärt London. Leser sollten „vorsichtig dabei sein, die Behauptungen für bare Münze zu nehmen“, diese hätten das „Potenzial, Desinformation zu verbreiten“.

Ukraine-Leaks: Auch China wird in den Papieren thematisiert

Update vom 12. April, 14.37 Uhr: CNN berichtet über neue Details zu den „Ukraine-Leaks“. Der US-Sender hat nach eigenen Angaben 53 der geleakten US-Geheimdokumente gesichtet. Auch China mit seinem Staatsoberhaupt Xi Jinping wird demnach in den Papieren erwähnt. Die USA sorgen sich, dass das kremlnahe Land Putin im Ukraine-Krieg unterstützt.

Laut dem Bericht heißt es in einer Notiz, dass Peking ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland „als Gelegenheit nutzen könnte, die Nato als Aggressor hinzustellen, und seine Hilfen für Russland erhöhen könnte, sofern es die Angriffe für bedeutsam hält“.

Ukraine-Leaks: Nato-Spezialkräfte sollen im Kriegsgebiet aktiv gewesen sein

Update vom 12. April, 12.55 Uhr: Offenbar sollen die geleakten US-Geheimdokumente auch brisante Informationen über Nato-Spezialkräfte in der Ukraine beinhalten, wie nun mehrere britische Medien übereinstimmend erklärten. Demzufolge sollen bis zu 97 Nato-Spezialkräfte im Ukraine-Krieg aktiv gewesen sein. Das britische Verteidigungsministerium wollte sich zu den Enthüllungen bisher nicht äußern. Auf Twitter mahnte es allerdings zur Vorsicht.

US-Leaks im Ukraine-Krieg: Neue Details zu möglichen Waffenlieferungen veröffentlicht

Update vom 12. April, 9.39 Uhr: Neue Details zu den „Ukraine-Leaks“: Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters geht aus einem der mutmaßlichen US-Geheimdokumente hervor, dass Serbien die Ukraine mit Waffen beliefern wollte – oder dies bereits getan hat. Das besagte Papier trage den Titel „Europa – Reaktionen auf den anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikt“ und liste in Diagrammform die „evaluierten Positionen“ von 38 europäischen Regierungen auf die Bitten aus Kiew um militärische Unterstützung auf.

Ukraine-Leaks: USA leiten strafrechtliche Ermittlungen ein

Update vom 12. April, 5.00 Uhr: Nach der Veröffentlichung brisanter US-Informationen zum Krieg in der Ukraine bemüht sich die US-Regierung um Aufklärung und versucht, ihre Verbündeten zu beruhigen. „Wir werden jeden Stein umdrehen, bis wir den Ursprung und das Ausmaß des Vorfalls herausgefunden haben“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

„Ich wurde erstmals am Morgen des 6. April über die Berichte über die unbefugte Weitergabe von sensiblem und geheimem Material unterrichtet“, so Austin. Seitdem habe er sich täglich mit leitenden Mitarbeitern seines Ministeriums beraten und Sofortmaßnahmen ergriffen. „Wir haben die Angelegenheit an das Justizministerium weitergeleitet, das eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet hat.“ Solange die Untersuchungen liefen, könne er sich nicht näher äußern. Er betonte aber: „Wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst.“

Unterdessen erklärte Außenminister Blinken, er habe am Dienstag mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba gesprochen. „In unserem Gespräch habe ich neben anderen Dingen unsere anhaltende Unterstützung für die Ukraine und ihre Anstrengungen, ihre territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit zu verteidigen, bekräftigt.“

US-Leaks im Ukraine-Krieg: Großbritannien spricht von „Ungenauigkeit“

Update vom 11. April, 22.20 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium erklärt, dass in den angeblichen geleakten US-Geheimdokumenten, die im Internet als sogenannte Ukraine-Leaks aufgetaucht sind, ein „hohes Maß an Ungenauigkeit“ vorliegen würde. Dies geht aus einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums von Großbritannien hervor, die auf Twitter veröffentlicht wurde. „Die Leser sollten vorsichtig sein, die Behauptungen für bare Münze zu nehmen“, so das britische Verteidigungsministerium weiter.

Journalisten der Presseagentur Associated Press (AP) konnten mittlerweile mit mutmaßlichen Zeugen der Veröffentlichung der Ukraine-Leaks sprechen. Es handelt sich um Nutzer der Kommunikationsplattform Discord, darunter ein Teenager und ein Kind. Die Reporter erfuhren dabei von einem 18-Jährigen, dass einer der Chat-Nutzer während eines Gesprächs über den Ukraine-Krieg unvermittelt begonnen habe, angeblich geheime Dokumente zu teilen.

„Wir waren alle einfach nur verwirrt. Wir konnten nicht glauben, was passiert war“, sagt er zu den Vorkommnissen. Die AP konnte jedoch viele der genannten Details nicht bestätigen. Der Chat, in dem die Dokumente veröffentlicht wurden, sei inzwischen gelöscht worden. Der mutmaßliche Zeuge weigere sich aus Sicherheitsgründen, seinen Namen zu nennen.

US-Leaks im Ukraine-Krieg: Wurde Selenskyj abgehört? Berater widerspricht deutlich

Update vom 11. April, 15.35 Uhr: Das Pentagon hat eine „behördenübergreifende Arbeitsgruppe“ eingerichtet, die die Auswirkungen des Datenlecks auf die nationale Sicherheit untersucht. Auch leitete das US-Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen ein.

Die Regierung sei besorgt, dass noch weitere Dokumente auftauchen könnten, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby. „Wir wissen nicht, wer dafür verantwortlich ist. Und wir wissen nicht, ob sie noch mehr haben, dass sie veröffentlichen wollen“, sagte Kirby am Montag (10. April). US-Präsident Joe Biden wurde nach Angaben Kirbys Ende vergangener Woche über den Leak informiert.

Ukraine-Leaks: Selenskyj-Berater glaubt nicht an Abhöraktion

Update vom 11. April, 13.40 Uhr: Im Zuge der „Ukraine-Leaks“ gibt es auch Berichte, dass die USA Wolodymyr Selenskyj abgehört haben sollen. Dessen Berater Mychajlo Podoljak zieht diese Meldungen ausdrücklich in Zweifel. Beratungen des ukrainischen Staatschefs mit dem Militär liefen anders ab als in den Dokumenten dargestellt, sagte Podoljak am Montag (10. April) im ukrainischen Fernsehen.

Zuvor hatten Berichte angedeutet, dass Selenskyj Ende Februar in einer Beratung mit der Armeeführung Drohnenangriffe auf Standorte der russischen Armee im Gebiet Rostow vorgeschlagen habe. Das könnte Washington darin bestärkt haben, Kiew keine weitreichenden Waffen zu liefern, hieß es weiter. Podoljak widersprach dieser Darstellung nun: Es sei wenig sinnvoll, „einfach abstrakt zu sagen: ‚Lasst und das Gebiet Rostow bombardieren‘.“ Bei solchen Beratungen würden vielmehr Prioritäten gesetzt und Strategien festgelegt.

Ukraine-Leaks: US-Dokumente wohl zuerst auf Videospiel-Plattform Discord aufgetaucht

Update vom 11. April, 13.06 Uhr: Die unabhängige Investigativ-Plattform Bellingcat hat geprüft, wo die geleakten Dokumente zuerst auftauchten. Demnach könnten einige von ihnen bereits im Januar online gewesen sein. Einige wurden Bellingcat zufolge auf Discord veröffentlicht, einer beliebten Plattform für Videospieler. Dort tauchten sie demnach in Kanälen für Fans einer YouTube-Berühmtheit sowie für Spieler des Computerspiels „Minecraft“ auf.

Leaks im Ukraine-Krieg: Zunächst weitgehend unbemerkt auf Videospiel-Plattform

Update vom 11. April, 12.30 Uhr: Nach Angaben des US-Senders CNN tauchten die geleakten US-Dokumente zum Ukraine-Krieg und weiteren Regionen der Welt offenbar schon Wochen zuvor auf der Plattform Discord auf. Dort seien sie zunächst weitreichend unbemerkt geblieben. Erst nachdem sich die Dokumente auch auf Twitter und Telegram verbreitet hatten, habe man Alarm geschlagen.

Dass die Dokumente auf Twitter veröffentlicht werden konnten, begründete ein ehemaliger Mitarbeiter mit einer Lücke in den Benutzerrichtlinien der Plattform. Zwar ist die Verbreitung von durch Hacks ergattertem Material nicht gestattet. Allerdings gebe es in diesem Fall „keine glaubwürdigen Beweise“ dafür, dass es sich um einen technischen Hack oder eine Einschleusung handle, so der Mitarbeiter.

Leaks geheimer US-Dokumente im Ukraine-Krieg: Ägypten wollte Russland tausende Raketen liefern

Update vom 11. April, 12.15 Uhr: Die geleakten US-Dokumente enthüllen einige interessante Entwicklungen im Hintergrund des Ukraine-Krieges. Demnach wollte Ägypten in einem geheimen Vorhaben tausende Raketen an Russland liefern.

Ukraine-Krieg: Südkorea nennt US-Leaks „sinnlose Lügen“

Update vom 11. April, 9.55 Uhr: Die südkoreanische Regierung hat große Teile der geleakten US-Geheimdokumente im Internet für gefälscht erklärt. Nach einem Telefongespräch zwischen den Verteidigungsministern der USA und Südkoreas seien beide zu dem Schluss gekommen, „dass eine beträchtliche Anzahl der fraglichen Dokumente konstruiert sind“, teilte Südkoreas Präsidentschaftsbüro mit.

Einige der Dokumente sollen zeigen, dass Südkorea Bedenken äußert, die USA könnte in Südkorea gefertigte Waffen an die Ukraine liefern. Dies wäre eine Verletzung der südkoreanischen Waffenexportpolitik, nach der Seoul keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete liefert. Einige der Dokumente sollen auch nahelegen, dass die USA ihre engen Verbündeten wie Südkorea und Israel bespitzelte. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten wies Gerüchte über Sicherheitslücken, die ein Abhören möglich machen könnten, allerdings am Dienstag als „sinnlose Lügen“ zurück.

Ukraine-Krieg: Kiews Verteidigungsminister spricht von „neuer Überraschung“

Update vom 11. April, 8.50 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksij Reznikow bereitet sich die Ukraine auf einen neuen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte vor. „Wir können den Russen eine neue Überraschung anbieten“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Unian. Man warte lediglich auf den „richtigen Moment“, um die Versenkung der „Moskwa“ zu wiederholen. Das Flaggschiff der russischen Flotte war im April des vergangenen Jahres von zwei Raketen getroffen worden und schließlich untergegangen.

Update vom 11. April, 7.24 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden haben ukrainische Kampfjets insgesamt acht Luftschläge gegen Versammlungsgebiete russischer Truppen und Ausrüstung in der Ukraine durchgeführt, wie der ukrainische Generalstab meldete. Außerdem habe die ukrainische Armee einen Mi-24-Helikopter sowie neun Drohnen verschiedener Typen abgeschossen, hieß es. „Trotz hoher Verluste an Personal und Ausrüstung gibt der Feind den Angriffskrieg nicht auf“, teilte der Generalstab mit. In Richtung der Siedlungen Bachmut, Lyman und Marin gebe es schwere Gefechte, wobei die ukrainische Armee 52 Angriffe zurückgeschlagen habe.

Ukraine-Krieg: Arbeitet Kiew an neuer Strategie wegen geleakten US-Dokumenten?

Update vom 10. April, 20.24 Uhr: In Folge der Veröffentlichung von geheimen angeblichen US-Dokumenten, welche gegenwärtig in den sozialen Medien kursieren, berichtete der US-Sender CNN, dass die Ukraine nun ihre Kriegsstrategie verändern würde. Diese Information solle aus Kreisen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stammen.

Einer der wichtigsten Sicherheitsberater Selenskyjs, Olexij Danilow, widerspricht den Berichten im Ukraine-Krieg jedoch: „Ich weiß nicht, mit wem CNN gesprochen hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Anzahl der Personen, die unsere Pläne auf unserem Staatsgebiet kennt, äußerst begrenzt ist. Und ich denke nicht, dass der Informant, der mit CNN in Kontakt stand, etwas damit zu tun hat“, sagte Danilow laut tagesschau.de.

Leaks im Ukraine-Krieg: Pentagon hält Veröffentlichung von US-Dokumenten für „sehr hohes“ Sicherheitsrisiko

Update vom 10. April, 19.37 Uhr: Die Veröffentlichung der geheimen US-Dokumente stellt dem Pentagon zufolge ein „sehr hohes“ Sicherheitsrisiko im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg dar. Der Kreml reagierte positiv auf die Veröffentlichungen, die auch Informationen zur ukrainischen Kriegsführung beinhalten soll. Nähere Informationen gab das Pentagon nicht.

Die geheimen US-Regierungsdokumente waren auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord und weiteren Plattformen aufgetaucht. Nach Angaben der New York Times enthalten sie unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der Nato zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland im Ukraine-Krieg. Der Zeitung zufolge wurden die Dokumente über pro-russische Kanäle verbreitet.

Lukaschenko fordert angesichts des Ukraine-Krieges Sicherheitsgarantien von Russland

Update vom 10. April, 18.58 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat den großen Nachbarn Russland aufgefordert, Belarus wie „russisches Staatsgebiet“ zu schützen. Bei einem Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Minsk bat Lukaschenko am Montag (10. April) um entsprechende Sicherheitsgarantien, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete. Er bedankte sich zudem für die Stationierung tausender Soldaten auf belarussischem Gebiet. Russland hatte kürzlich angekündigt, wegen des Ukraine-Kriegs in Belarus auch Atomwaffen zu stationieren.

Lukaschenkos Bitte sei vergleichbar mit der Bitte einer Antilope im Krokodilmaul um Sicherheitsgarantien, twitterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak dazu. Lukaschenko gilt als wirtschaftlich, militärisch und politisch stark abhängig von Moskau. Kiew lastet Minsk die Unterstützung des Ukraine-Kriegs an, da Russland die Invasion auch von belarussischem Gebiet aus gestartet hat. Lukaschenko ist in Minsk bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht.

Ukraine-Krieg: Peskow nennt US-Dokumenten-Leak „interessant“

Update vom 10. April, 13.46 Uhr: Die Veröffentlichung der geheimen US-Dokumente zum Krieg in der Ukraine sind im Kreml auf großes Interesse gestoßen. „Die Leaks sind einigermaßen interessant, alle studieren, analysieren und erörtern sie breit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. US-Medien hatten zuvor über die Inhalte aus den in sozialen Netzwerken veröffentlichten Dokumenten berichtet. Dabei gibt es auch Informationen von US-Geheimdiensten zur ukrainischen Kriegsführung. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ausspioniert worden. Ob Russland etwas mit der Veröffentlichung zu tun, darüber wollte der Kremlsprecher aber keinen Kommentar abgeben.

Ukraine-Leaks enthüllt: Haben die USA auch Selenskyj ausspioniert?

Update vom 10. April, 12.28 Uhr: Die ukrainische Führung ist nach einem Bericht des US-Fernsehsenders CNN verärgert wegen der veröffentlichten Geheimdokumente zum russischen Angriffskrieg. Das Land habe daher bereits einige seiner militärischen Pläne geändert, berichtete CNN unter Berufung auf das Umfeld des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ein Dokument zeigt demnach auch, dass die USA sogar Selenskyj ausspioniert hätten. Die Tatsache an sich sei keine Überraschung, aber ukrainische Beamte seien zutiefst frustriert über das Datenleck, schrieb CNN unter Berufung auf eine Selenskyj nahe stehende Person. Nach Berichten zahlreicher US-Medien belegen die Dokumente, wie tief die Geheimdienste Washingtons auch ihre Verbündeten durchleuchten.

Kampf um Bachmut: Russland verschiebt Truppen an der Front im Ukraine-Krieg

Update vom 10. April, 10.16 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte beobachten russische Truppenverschiebungen unweit der schwer umkämpften Stadt Bachmut. So sollen verstärkt reguläre russische Einheiten in die Nähe von Bachmut verlegt worden seien, um möglicherweise die Söldner der Wagner-Gruppe zu ersetzen oder zu verstärken, berichtet die oppositionelle Nachrichtenagentur Nexta.

Es gebe Anzeichen, dass die Privatarmee „erschöpft“ sei, bestätigte auch der Generaloberst Oleksandr Syrskyi der Kyiv Independend. „Der Feind ist auf die sogenannte Taktik der verbrannten Erde umgestiegen. Sie zerstören Gebäude und (militärische) Stellungen mit Luftangriffen und Artilleriefeuer“, wurde er in dem Bericht zitiert. Diese Taktik kenne man von Russland bereits aus dem Syrien-Krieg.

Ukraine-Krieg: Luftverteidigung geht laut geleakten US-Dokumenten die Munition aus

Update vom 10. April, 08.03 Uhr: Die Ukraine braucht dringend neue Munition für das Luftverteidigungssystem. So sollen die Bestände der an S-300- und Buk-Raketen aus der Sowjetzeit ab Mitte April, spätestens Anfang Mai vollständig erschöpft sein, wie aus den geleakten US-Dokumenten hervorgeht. Das berichtete die New York Times am Montagmorgen. Das betreffende Dokument wurde am 28. Februar ausgestellt und es ist unklar, ob sich die Bewertung geändert hat. Bislang galt die ukrainische Luftverteidigung als äußerst effektiv gegen die ständigen russischen Angriffe.

Ukraine-Krieg: Geleakte Geheimdokumente ziehen Untersuchung durch US-Justizministerium nach sich

Update vom 9. April, um 21.07 Uhr: Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung zu im Internet verbreiteten Geheimdokumenten eingeleitet. „Wir haben uns mit dem Verteidigungsministerium in dieser Sache ausgetauscht und eine Untersuchung begonnen“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Washington der Nachrichtenagentur AFP. Das Pentagon hatte bereits am Freitag erklärt, das Durchsickern der Dokumente zu überprüfen und das Justizministerium offiziell von der Angelegenheit informiert zu haben.

Zuletzt waren nach und nach eine Reihe von geheimen Regierungsdokumenten auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord aufgetaucht. Darunter waren laut einem Bericht der New York Times vom Donnerstag geheime Dokumente zu Plänen der USA und der Nato, die Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland zu unterstützen.

Ukraine-Krieg: Bachmut bald erobert? Wagner macht Fortschritte – Russland schickt Eliteeinheiten

Update vom 9. April, um 18.15 Uhr: Russland versucht weiterhin, Bachmut komplett einzunehmen. Der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Ost, Serhij Tscherewatyj, sagt, Russland habe damit begonnen, Eliteeinheiten in die umkämpfte Stadt zu entsenden. Darunter seien Fallschirmjäger. Grund dafür seien die großen Verluste unter den Kämpfern der privaten Söldnertruppe Wagner. Vor Kurzem hatte Tscherewatji erklärt, die Lage in Bachmut sei schwierig.

Die ukrainischen Truppen hielten aber trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der russischen Einheiten durch. Russland verzeichne an einigen Stellen taktische Erfolge, zahle aber einen hohen Preis dafür. Auch nach Einschätzung britischer Geheimdienste kommen die Wagner-Truppen in Bachmut voran.

Erstmeldung vom 09. April 2023 um 18.29 Uhr: Kiew/Moskau – Im Ukraine-Krieg sind mittlerweile 178.000 Soldaten aus Russland gefallen. Das teilte der Generalstab der Ukraine am Ostersonntag (9. April) mit. Die Intensität im Kriegsgeschehen bleibt auch weiterhin hoch.

Zuletzt hatte die Ukraine erstmals angedeutet, sich in Bezug auf die annektierte Halbinsel Krim eventuell auf Verhandlungen einzulassen. Die Sicht auf eine mögliche militärische Rückeroberung des strategisch wichtigen Punktes gingen zuletzt weit auseinander. Trotz der weiterhin schwierigen Lage in seinem Heimatland, könnte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, schon bald nach Deutschland kommen.

Von Kiew nach Aachen: Selenskyj könnte bald nach Deutschland kommen

Der 45-jährige Staatschef Selenskyj könnte am 14. Mai den Karlspreises im Krönungssaal des Aachener Rathauses persönliche entgegennehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Der Preis wird seit 1950 an Personen verliehen wird, die sich für die Einheit Europas verdient gemacht haben, wird in diesem Jahr an Selenskyj und die ukrainische Bevölkerung gehen, die sich seit dem 24. Februar gegen den russischen Überfall zur Wehr setzt. Im Vorjahr (2022) ging der Preis an die belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa.

Zu der Verleihung werden auch weitere hochkarätige Politikerinnen und Politiker erwartet. Offiziell bestätigt wurden bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Spekulationen zufolge könnten auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und ein Vertreter der polnischen Regierung in Aachen vor Ort sein.

Ostern im Krieg: Papst schließt Ukraine in Ostergebet ein

In seiner traditionellen Osterbotschaft am Sonntag (9. April) rief Papst Franziskus die Russen dazu auf, die Wahrheit über die Invasion der Ukraine zu ergründen, wie Reuters berichtet. „Helfen Sie dem geliebten ukrainischen Volk auf seinem Weg zum Frieden und werfen Sie das Osterlicht auf das russische Volk“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche in seinem Ostergebet wörtlich.

Bereits in der Osternacht (die Nacht zum Ostersonntag) ermutigte der Papst zur Hoffnung inmitten der „eisigen Kriegswinde“. Die Ukraine und seine Bevölkerung bezeichnete Franziskus mehrmals als „Märtyrer“, wie Reuters schreibt. (Red. mit Agenturen)