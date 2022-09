Schwere Verluste: Russland auf der Jagd nach Deserteuren - Frontarbeit daher reduziert

Von: Sandra Kathe, Helena Gries, Moritz Serif, Johanna Soll, Nadja Austel, Vincent Büssow, Christian Stör, Lucas Maier

Die Lage verschlechtert sich für Russland. Auch in der Region Donezk muss das russische Militär erneut Verluste einstecken. Der News-Ticker.

Verluste für Russland: 51.900 Soldaten sollen laut der Ukraine bis zum 9. September auf der Gegenseite gefallen sein.

51.900 Soldaten sollen laut der Ukraine bis zum 9. September auf der Gegenseite gefallen sein. Pentagon spricht von Erfolg: In Ramstein hat Verteidigungsminister Austin von einem Erfolg der Ukraine gesprochen.

In Ramstein hat Verteidigungsminister Austin von einem Erfolg der Ukraine gesprochen. Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.40 Uhr: Übereinstimmenden Berichten zufolge verliert das russische Militär derzeit massiv an Personal. Grund dafür sollen nicht nur ukrainische Gegenangriffe sein, bei denen russische Soldaten verwundet oder getötet werden, sondern auch die große Anzahl an Deserteuren. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, habe die russische Militärführung nun im Bezirk Cherson Helikopter, Waffen und Personal abgestellt, um die fahnenflüchtigen Soldaten einzufangen und zurück an die Front zu bringen, wie der ukrainische Generalstab berichtet.

Zu den Gründen für die zunehmende Anzahl an desertierten Russen nennt der Generalstab die gesunkene „Moral und psychologische Verfassung der Einheiten der Besatzungsmacht“. Zudem gab die ukrainische Militärführung an, dass zuletzt mehrfach beobachtet wurde, wie unbewaffnete russische Soldaten in Bussen aus der Region Cherson auf die von Russland besetzte Krim gebracht worden wären.

Verluste für Russland: Ukraine zerstört Ausrüstung und Flugabwehranlagen – Viele Tote

+++ 19.55 Uhr: Bei insgesamt zehn Gegenangriffen auf russische Truppen durch die ukrainische Luftwaffe sind am Freitag mehrere Militär-Standorte in der Regionen Donezk und Lwiw schwer getroffen worden. Dabei seien zahlreiche Ausrüstungsgegenstände und Flugabwehranlagen zerstört worden. Das meldet der Generalstab der ukrainischen Regierung am Freitagabend. In der Nachricht, die über die Social-Media-Plattform Facebook veröffentlicht wurde, war auch die Rede von „einer beträchtlichen Anzahl“ von Toten.

+++ 17.20 Uhr: Die Ukraine hat laut eigenen Angaben elf russische Soldaten getötet und zwölf Panzer zerstört. Außerdem seien Brücken in der Region Cherson angegriffen worden. Zuvor musste Russland in Charkiw so viel Verluste hinnehmen, dass es Verstärkung schicken musste.

+++ 16.24 Uhr: In der Region Charkiw hat Russland eine Reihe von Verlusten zu verzeichnen. Wegen der Gegenoffensive Kiews schickt der Kreml nun Verstärkung, vor allem gepanzerte Fahrzeuge und Kanonen. Das haben russische Nachrichtenagenturen vermeldet.

Russland mit schweren Verlusten im Ukraine-Krieg: Medizinische Einrichtungen zerstört

+++ 12.05 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der russischen Invasion insgesamt 127 medizinische Einrichtungen zerstört und 826 beschädigt. 62 von den russischen Streitkräften beschädigte Einrichtungen seien bereits wiederhergestellt worden.

In einer Erklärung sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Bohdan Borukhovskyi: „Wir verstärken jetzt unsere Bemühungen mit unseren Partnern, um zunächst die Krankenhäuser wiederherzustellen, die nur geringfügig beschädigt wurden und in kürzester Zeit wiederaufgebaut werden können. Parallel dazu führen wir mehrere weitere Projekte im Gebiet Kiew und im Gebiet Sumy durch, wo medizinische Einrichtungen praktisch von Grund auf neu gebaut werden.“

Ukraine-Krieg: Weitere getötete Zivilisten

+++ 10.40 Uhr: Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden in der Region Donezk neun Zivilisten durch russische Truppen getötet und 23 verletzt. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, schrieb auf Telegram: „Russland tötet Zivilisten! Am 8. September haben die Russen neun Zivilisten in der Region Donezk getötet. Weitere 23 Menschen wurden verletzt.“

Er fügte hinzu, dass es derzeit nicht möglich sei, festzustellen, wie viele Menschen in Mariupol und Wolnowas getötet worden seien. „Alle Russen werden für ihre Verbrechen auf unserem Land zur Rechenschaft gezogen werden!“, sagte er.

Ukraine meldet 650 getötete russische Soldaten

+++ 10.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind weitere 650 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine getötet worden. Den auf Twitter veröffentlichten Zahlen zufolge hat Russland seit Beginn des Krieges 51.900 Soldaten verloren, seit gestern waren es 51.250. Weiter heißt es, dass Russland seit Beginn der Invasion insgesamt 2122 Panzer, 4575 gepanzerte Kampffahrzeuge, 239 Kampfjets und 211 Hubschrauber verloren hat.

Der Tweet begann mit einem Zitat aus einer Radiosendung aus dem Zweiten Weltkrieg, die Königin Elisabeth II. im Oktober 1940 an die Kinder des Commonwealth richtete, als sie noch Prinzessin war. „Wenn der Frieden kommt, denkt daran, dass es an uns, den Kindern von heute, liegt, die Welt von morgen zu einem besseren und glücklicheren Ort zu machen“, hieß es darin.

News zum Ukraine-Krieg: Die Verluste von Russland im Überblick

Soldaten: 51.900

51.900 Flugzeuge: 239

239 Hubschrauber: 211

211 Panzer: 2122

2122 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4575

4575 Artilleriesysteme: 1237

1237 Luftabwehrsysteme: 159

159 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 306

306 Autos und andere Fahrzeuge: 3399

3399 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 888

888 Stand: Freitag, 9. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 06.50 Uhr: Die Offensive der ukrainischen Armee im Süden des Landes zeigt weitere Erfolge. Wie der ukrainische Brigadegeneral Oleksiy Gromov bestätigte, sind die Streitkräfte bis zu 50 km in die russischen Linien vorgedrungen und haben mehr als 20 Dörfer zurückerobert. Um die Operation nicht zu gefährden, hat Kiew es bisher abgelehnt, Einzelheiten zu ihren Eroberungen zu geben. Die ukrainische Armee teilte zudem mit, dass sie russisches Kriegsgerät in der Region Cherson zerstört hätten. Unter anderem sei bei ihrer Offensive mehrere Panzer, Haubitzen und Mehrfachraketenabschussanlagen zerstört worden.

Ukraine will Entschädigungen von Russland

Update vom Freitag, 9. September, 05.50 Uhr: Die Ukraine fordert Entschädigung von Russland. „Wir wollen eine Kompensation für alle Schäden, die Russland in der Ukraine durch seinen Angriffskrieg verursacht hat“, sagte Justizminister Maliuska den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Der Schaden, den die Ukraine durch die russische Invasion erlitten hat, wird mittlerweile schon viel höher geschätzt. Doch die genannte Summe von 300 Milliarden US-Dollar entspricht den Guthaben der russischen Nationalbank in den G7-Staaten, die im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Maliuska verlangte den Zugriff darauf sowie auf das Auslandsvermögen russischer Staatsunternehmen und beschlagnahmten Besitz russischer Oligarchen.

Deutschland solle Auskunft geben, wie viel russisches Vermögen hier geparkt sei, sagte der Minister. Zugleich solle Deutschland das ukrainische Vorhaben in der UN-Vollversammlung in New York unterstützen. Maliuska sprach am Donnerstag in Berlin mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Schwere Verluste für Russland: 640 Streitkräfte sterben an einem Tag

+++ 20.45 Uhr: Die Truppen aus Russland sollen in Folge des ukrainischen Vorstoßes massive Probleme bei der logistischen Unterstützung haben. Gerade in der Region um Cherson sollen es die Kreml-Truppen schwer haben, wie der Generalstab der Ukraine berichtet.

Insgesamt hat die Luftwaffe der Ukraine zur Unterstützung der Bodentruppen mehr als 12 Einsätze am heutigen Donnerstag (8. September) geflogen. An neun Stellen hat die ukrainische Armee Angriffe von Putins Truppen zurückgeschlagen, heißt es vom Generalstab.

+++ 20.15 Uhr: Die HIMARS-Waffensysteme aus den USA haben Russland wohl verheerende Verluste beschert. Insgesamt sollen durch die Raketen mehr als 400 Ziele auf Seiten der moskautreuen Truppen zerstört worden sein, wie General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff am Donnerstag (8. September) bekannt gab.

Die Ukraine soll den Angaben zufolge 16 HIMARS-Systeme von den USA erhalten haben. „Kommandoposten wurden getroffen, und es gibt Schwierigkeiten, das zu ersetzen, was in den Kämpfen verloren gegangen ist, und ihre Truppen zu versorgen“, sagte Milley in Ramstein.

+++ 16.31 Uhr: Am Mittwoch (7. September) ist es aufseiten des russischen Militärs zu großen Verlusten insbesondere bei Donezk gekommen. Wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine via Facebook verkündete, starben 640 Soldaten, je zwei Hubschrauber und Flugzeuge wurden zerstört. Auch 15 Panzer wurden durch Angriffe beschädigt.

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat die Rückeroberung von 20 Ortschaften in der Region Charkiw im Nordosten des Landes gemeldet. Die Einheiten seien 50 Kilometer weit in das feindliche Gebiet vorgedrungen, sagte der ranghohe ukrainische Militär Oleksij Gromow am Donnerstag. Die Region Charkiw ist seit den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs am 24. Februar teilweise von der russischen Armee besetzt.

Weiter Verluste für Russland: Ukrainisches Militär erobert 400 Quadratkilometer zurück

Erstmeldung vom Donnerstag, 8. September: Wie der ukrainische Generalstab mitteilt, hat das ukrainische Militär elf russische Angriffe abgewehrt sowie zwei Flugzeuge und einen Hubschrauber zerstört. Der Kyiv Independent berichtet zudem über erfolglose russische Vorstöße nördlich von Charkiw, in der Region Donezk und südlich von Kiew.

Nach einer Einschätzung des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) hat das ukrainische Militär unter Ausnutzung der Verlegung russischer Streitkräfte eine effektive Gegenoffensive nordwestlich von Izyum in der Region Charkiw durchgeführt und 400 Quadratkilometer zurückerobert. Das geht aus einem Bericht Ukrainska Pravda hervor. (lm/mse/cs mit dpa/AFP)