Schwere Verluste für Russland: Soldaten fliehen „in Panik“

Von: Helena Gries, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Lucas Maier, Christian Stör

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet voran. Das ukrainische Militär veröffentlicht die Verluste Russlands: die Lage im News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Neuigkeiten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen. Kämpfe in der Luft: Das ukrainische Militär hat mehrere russische Kampfjets abgeschossen.

+++ 11.30 Uhr: Wie das britische Verteidigungsministerium auf Twitter erklärt hat, haben sich die russischen Streitkräfte „weitgehend aus dem Gebiet westlich des Oskil-Flusses zurückgezogen“. Der Fluss liegt nördlich der Städte Slowjansk und Kramatorsk. Während einige russische Truppen „unter Kontrolle“ geflohen seien, seien andere „in offensichtlicher Panik“ geflohen. Hochwertige Ausrüstungsgegenstände, die von den fliehenden russischen Truppen zurückgelassen wurden, würden den unorganisierten Rückzug vieler Streitkräfte nur unterstreichen, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär schießt russische Kampfjets ab

+++ 10.30 Uhr: Im ukrainischen Luftraum wurden am Donnerstag offenbar vier Kampfflugzeuge der russischen Armee abgeschossen. Das erklärte der ukrainische Generalstab laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Dabei handelte es sich demnach um drei Kampfjets des Modells „SU-25“ ein ein Flugzeug des Typs „SU-24“. Der allgemeinen Statistik zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg, welche ebenfalls der Generalstab täglich veröffentlicht, zufolge, wurden seit Invasionsbeginn Ende Februar bislang 250 russische Flugzeuge abgeschossen. Der neuesten Meldung nach, sind es nun 254. Die Angaben entstammen einer Kriegspartei und sind somit nicht auf unabhängige Weise prüfbar.

+++ 09.00 Uhr: Auf Grundlage eines neuen Berichts des Generalstabs der Ukraine wurde die Angaben der Verluste auf Seiten von Russland, nach oben korrigiert. Demnach wurden 13 weitere Panzer zerstört. Die Daten im kompakten Überblick:

Soldaten: 53.850

53.850 Flugzeuge: 250

250 Hubschrauber: 215

215 Panzer: 2193

2193 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4682

4682 Artilleriesysteme: 1295

1295 Luftabwehrsysteme: 167

167 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 311

311 Autos und andere Fahrzeuge: 3522

3522 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 908

908 Stand: Donnerstag, 15. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Verluste für Russland: Verhältnis bei der Offensive in Cherson bekannt gegeben

+++ 08.20 Uhr: Bei der aktuellen Offensive im Gebiet Cherson scheinen die Streitkräfte der Ukraine den Truppen aus Russland hohe Verluste zuzufügen. Auf dem ukrainischen TV-Sender Kanal 24 hat Oleksii Danilov, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, zuletzt Angaben zu den Verlusten beider Seiten gemacht.

Das Verhältnis der Verluste liege den Angaben zufolge bei zirka 9 oder 10 zu eins, also für jeden Verlust auf Seiten der Ukraine sollen bei der Offensive 9 bis 10 russische Soldaten fallen. „Wir brechen damit nicht nur Stereotypen auf Ebene des Militärs, sondern auch in den Augen der Vertreter der NATO-Staaten und unserer Partner“, ordnete Danilov das Verhältnis ein.

Update vom Donnerstag, 15. September, 06.45 Uhr: Im Süden haben die Streitkräfte der Ukraine den russischen Truppen weitere Verluste zugefügt. Es sollen neben zwei Munitionslagern auch Haubitzen und Fahrzeuge zerstört worden sein, wie das ukrainische Operationskommando Süd mitteilt.

Bekannt gegebene Verluste auf russischer Seite (14. September):

Msta-B-Haubitzen: 5

5 2S1-Haubitze „Carnation“: 1

1 Gepanzerter Fahrzeuge: 13

13 Munitionslager: 2

2 Sonstige Ausrüstung: 31

31 Quelle: Kommando Süd

Laut der Zusammenfassung der Streitkräfte bleibt die Situation im Süden der Ukraine angespannt. Die ukrainischen Angaben konnten bislang nicht unabhängig geprüft werden.

+++ 20.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat erklärt, dass die russischen Streitkräfte versuchten, ihre S-300-Luftabwehrsysteme „tief in die vorübergehend eroberten Gebiete“ zurückzuziehen. Die russische Luftabwehr ist laut Informationen von CNN verwundbarer geworden, seitdem die Ukraine die in den USA hergestellten High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM) erworben hat.

Die ukrainische Luftwaffe selbst habe elf Angriffe durchgeführt, so der Generalstabsbericht weiter. Außerdem hätten ukrainische Raketeneinheiten „Gebiete angegriffen, in denen sich Arbeitskräfte und Kampfausrüstung des Feindes konzentrieren“, darunter auch in Cherson.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland räumt erstmal Niederlage ein

+++ 15.00 Uhr: Seit Beginn der Gegenoffensive haben die ukrainische Truppen offenbar mehr als 300 Siedlungen befreit. Das geht aus einer Analyse des Nachrichtenportals Kyiv Independent hervor. Diese begann demnach am 6. September und betraf insbesondere die Region Charkiw. Die Informationen sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

+++ 12.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab berichtet, dass das ukrainische Militär acht russische Angriffe in den letzten 24 Stunden abgewehrt hat. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe in der Nähe von Awdijiwka, Spirne und Maiorsk im Gebiet Donezk erfolgreich abgewehrt.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – 350 Soldaten sterben an einem Tag

Update vom Mittwoch, 14. September, 10.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta übereinstimmend berichten, sind demnach bereits mehr als 53.600 Soldaten aus dem russischen Militär gestorben. Im Vergleich zur Veröffentlichung am Dienstag (13. September) sind 350 tote Soldaten hinzu gekommen. Die Daten im kompakten Überblick:

Soldaten: 53.650

53.650 Flugzeuge: 246

246 Hubschrauber: 215

215 Panzer: 2180

2180 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4665

4665 Artilleriesysteme: 1290

1290 Luftabwehrsysteme: 167

167 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 311

311 Autos und andere Fahrzeuge: 3501

3501 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 908

908 Stand: Mittwoch, 14. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Erstmeldung vom Mittwoch, 14. September, 07.00 Uhr: Wie das Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet, räumt der Kreml zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Niederlage ein. Demnach diskutieren russische Beamte und Medienpropagandisten derzeit über die Gründe für die russische Niederlage im Gebiet Charkiw, schrieb das Institut für Kriegsstudien in seinem letzten Update.

Das russische Verteidigungsministerium versuchte, die Niederlage Russlands ähnlich zu erklären wie die „Geste des guten Willens“ des Rückzugs von der Schlangeninsel oder die Entscheidung, der „Befreiung“ des Donbass nach der Niederlage um Kiew Priorität einzuräumen, aber die Antwort stieß online auf Kritik, so das ISW.

(na/hg/kas/tt/mse/cs mit dpa/AFP)