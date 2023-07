Putins Wunder-Panzer jetzt wohl an der Ukraine-Front – doch vieles spricht gegen durchschlagenden Erfolg

Von: Stephanie Munk

Der als Super-Panzer gerühmte T-14-Armata ist offenbar im Ukraine-Krieg im Kampf eingesetzt worden. Ob er Russland an der Front zum Sieg bringen wird, ist fraglich.

Moskau – Russland hat offenbar erstmals seinen modernsten Panzer im Ukraine-Krieg eingesetzt: Den T14-Armata-Panzer, oftmals gelobt als der neue Super-Panzer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung einer Quelle in der russischen Verteidigungsindustrie berichtet, setzt die Kampfgruppe Süd der russischen Armee die T14-Panzer jetzt „aktiv im Kampf“ ein. „Mehrere Fahrzeuge nahmen am Kampf teil, um zu sehen, wie sich der Panzer schlagen würde. Danach wurden sie von der Front abgezogen“, wird die Quelle zitiert.

Eine weitere Quelle sagte zu Tass, dass der Panzer bei Einheiten des südlichen Militärbezirks in der Ukraine im Einsatz sei. Allerdings befinde er sich immer noch in der Erprobungsphase: „Die notwendigen Tests des T-14-Panzers dauern noch an“, hieß es. Offizielle Informationen des Kreml zum Einsatz des T-14-Armata-Panzers liegen bisher nicht vor.

T14-Armata-Panzer bei Russlands Militärparade 2015 erstmals dabei

Hergestellt wird der T-14 vom russischen Rüstungskonzern Uralwagonsawod, einer Art Panzerschmiede. Bereits im April 2023 berichteten russische Medien, in der Ukraine seinen T-14-Panzer eingesetzt worden, allerdings nicht bei direkten Angriffen an der Front. Aufnahmen des T14-Armata-Panzers in der Ukraine gibt es bisher nicht.

Erstmals vorgestellt wurde der Panzer laut Tass bereits im Jahr 2015 bei der Militärparade zum „Tag des Sieges“ auf dem Roten Platz in Moskau. Vor acht Jahren habe er tatsächlich noch wie ein Wunder-Panzer gewirkt, heißt es in einem Bericht der Zeitschrift Stern: „Der T-14 Armata war der erste Kampfpanzer einer neuen Generation, der die Modelle aus der Zeit des Kalten Krieges vom Konzept her deklassierte.“ Der neue Panzer sei besser geschützt und bewaffnet gewesen, sein Fahrwerk anderen Modellen voraus.

T14-Armata-Panzer in Ukraine im Einsatz: Besatzung sitzt in isolierter Kapsel

Die russische Staatsagentur Tass hebt als „Hauptvorteil“ des T-14-Panzers hervor, dass er über einen umbenannten Turm verfüge. Die Soldaten würden sich in einer isolierten Panzerkapsel im Panzerrumpf befinden und die Waffen des Panzers aus der Ferne steuern, was die „Überlebensfähigkeit der Besatzung im Kampf erheblich“ verbessere. Dass sämtliche Aktionen des Panzers über Sensoren und Kameras geschehe, hat laut Stern jedoch auch einen erheblichen Nachteil: Bei einer Störung der Elektronik seien die Soldaten „taub, blind und hilflos“.

Der T-14-Armada-Panzer scheint auch in anderen Punkten beeindruckend: Laut Der Standard ist er leichter und schneller als beispielsweise der Leopard-2-Panzer deutscher Produktion. Doch es stehe im Raum, ob diese Daten nicht nur auf dem Papier stimmten. Dass Russland ursprünglich bis zum Jahr 2020 insgesamt 80 Prozent der russischen Panzertruppen mit T-14 Armata ausstatten wollte – was etwa 2.800 Panzern entspräche – stamme jedenfalls aus dem Reich der Propaganda.

Russlands Rüstungsindustrie hat Probleme mit dem Super-Panzer

Die russische Rüstungsindustrie hinkt der Idee des Panzers offenbar stark hinterher: Seine Produktion sei immens teuer, heißt es in einem Bericht von Der Standard. Westliche Sanktionen infolge des Angriffs auf die Ukraine erschwerten die Herstellung zusätzlich. Deshalb sei das Ziel Russlands bisher misslungen, T-14-Panzer in großem Stil zu produzieren, heißt es. „Westliche Nachrichtendienste gehen davon aus, dass nur eine Handvoll T-14 Armata überhaupt existieren.“

Das britische Verteidigungsministerium kam am 19. Januar 2023 unter Berufung auf Geheimdienst-Informationen ebenfalls zu dieser Einschätzung: „Die elfjährige Entwicklungszeit des Programms wurde durch Verzögerungen, die Reduzierung der geplanten Flottengröße und Berichte über Herstellungsprobleme beeinträchtigt“, schrieb das Ministerium in einem Update zum Ukraine-Krieg.

Da der Panzer größer und schwerer sei als übrige russische Panzer, sei die „Anpassung seiner Logistikkette an den T-14“ eine Herausforderung. „Sollte der T-14 tatsächlich in der Ukraine eingesetzt werden, dann nur aus Zwecken der Propaganda“, folgerte das britische Verteidigungsministerium. Stattdessen schickt Russland jetzt offenbar die letzten Panzer aus Sowjet-Zeiten in den Ukraine-Krieg.

Einsatz von T.14-Panzer in der Ukraine: Prestigeverlust Russlands droht

Auch nach Einschätzung der russischen unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta ist aufgrund von Produktionsproblemen nicht mit einer „Massenproduktion“ von T14-Panzern zu rechnen. Die Milliarden Rubel, die für den Bau moderner Werkstätten zur Montage der Panzer bereitgestellt wurden, seien bereits „aufgebraucht“.

Es sei unsicher, wie viele der Super-Panzer schon im Einsatz seien. „Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass etwa ein Dutzend von ihnen, die für Militärvorführungen auf dem Roten Platz eingesetzt wurden, sowie einige Fahrzeuge bestimmten Einheiten zur Ausbildung zur Verfügung gestellt wurden“, schreibt das Blatt.

Eine durchschlagende Wirkung für den Verlauf des Ukraine-Kriegs ist vom vermeintlichen Super-Panzer folglich nicht zu erwarten. Vielmehr gebe es laut Stern die Gefahr eines erheblichen Prestigeverlusts für Russland. Und zwar, wenn es der Ukraine gelänge, einen der russischen Wunder-Panzer abzuschießen und die Propaganda somit dahin sei.

Nach Berichten über massenhafte Verluste westlicher Panzer in der ukrainischen Gegenoffensive hat Putin kürzlich auch den russischen Kampfpanzer T-90M, Beiname „Proryv“ („Durchbruch“), als das weltweit führende Kampffahrzeug seiner Art gelobt. (smu)