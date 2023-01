Mehr als 20 Tote nach Anschlag auf Moschee in Pakistan

Von: Daniel Dillmann

In Pakistan kam es zu einem Anschlag auf eine Moschee. © Muhammad Sajjad/dpa

Ein Anschlag erschüttert die Großstadt Peschawar in Pakistan. Die Polizei geht von 22 Toten und mehr als 90 Verletzten aus.

Islamabad – Ein mutmaßlicher Anschlag auf eine Moschee in Pakistan hat zahlreiche Todesopfer gefordert. Laut eines Sprechers der Polizei gehe man von mindestens 22 Toten und mehr als 90 Verletzten aus. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa und bezieht sich dabei auf Angaben der örtlichen Behörden.

Der Anschlag erfolgte in einer Moschee in Peschawar. Es kam zu einer großen Explosion während des muslimischen Mittagsgebets. Die Großstadt liegt im Nordwesten des Landes in einer Hochsicherheitszone. Laut Angaben der dpa sollen sich mehrere Gebäude der pakistanischen Polizei in unmittelbarer Nähe zu der Moschee befinden.

Anschlag in Pakistan auf Moschee: Gebäude eingestürzt

Laut dem örtlichen Polizeichef Sikandar Khan müsse man mit weiteren Todesopfern nach dem Anschlag auf die Moschee rechnen. „Ein Teil des Gebäudes ist eingestürzt und wir nehmen an, dass sich mehrere Personen darunter befinden“, sagte Khan gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Polizei in Peschawar gehe von einem Selbstmordanschlag aus, so der Polizeichef.

Bekannt hat sich bislang noch keine Organisation zu dem Anschlag auf die Moschee in Pakistan. Ende vergangenen Jahres hatten jedoch die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung in Pakistan aufgekündigt. Die pakistanischen Taliban agieren unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan. Ende Dezember hatten die pakistanischen Taliban eine Anlage der Polizei im nordpakistanischen Stadt Bannu besetzt.

Die absolute Mehrheit der Bevölkerung in Pakistan ist muslimischen Glaubens. In dem Land leben circa 230 Millionen Menschen, zwei Millionen davon in der Großstadt Peschawar. (dil/dpa)