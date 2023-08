Overshoot Day: Einige Tage eher, aber viele Monate zu früh

Von: Joachim Wille

Protest gegen mangelndes Engagement zum Klimaschutz anlässlich des Erüberlastungstags „Overshoot Day“ in München im Jahr 2020. © Imago Images

Der „Erdüberlastungstag“, an dem statistisch die für ein Jahr verfügbaren Ressourcen der Erde aufgebraucht werden, wird in diesem Jahr Anfang August erreicht.

Klima, Ressourcen, Umweltschäden – die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse. Das ist lange bekannt, doch eine echte Trendumkehr lässt noch auf sich warten. In diesem Jahr gibt es allerdings ein leicht positives Signal: Der „Erdüberlastungstag“ wird erst später erreicht: Statt wie im Jahr 2022 der 28. Juli markiert im laufenden Jahr der 2. August den Tag, an dem die Menschheit mehr natürliche Ressourcen aufgebraucht hat, als die Erde binnen eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Trotzdem bedeutet das noch immer eine gewaltige Übernutzung: Die Menschen leben so, als hätten sie 1,7 Planeten zur Verfügung.

Die Erde wird seit mehr als 50 Jahren übermäßig ausgebeutet, wie die Berechnungen der US-NGO Global Footprint Network (GFN) zeigen. Bei der ersten aktuellen Berechnung 1987 fiel der „Earth Overshoot Day“ noch auf Anfang Dezember; ausgeglichen war die Bilanz zuletzt vor mehr als fünf Jahrzehnten Ende der 1960er Jahre. Seither rückte der Tag fast immer weiter nach vorne. Deutlich unterbrochen wurde dieser Trend nur durch große ökonomische Verwerfungen wie etwa die Ölkrisen in den 1970er Jahren, die Weltfinanzkrise 2008/2009 und zuletzt die Corona-Pandemie, als wegen Lockdowns die Industrieproduktion und der Verkehr heruntergefahren wurden.

Veränderte Berechnung verschiebt Datum um mehrere Tage

Diesmal basiert die Verschiebung des Datums in die positive Richtung zum größten Teil auf einer optimierten Berechnung durch verbesserte Datensätze. Wären dieselben Datensätze bereits 2022 verwendet worden, wäre der Überlastungstag damals statt auf den 28. Juli auf den 1. August gefallen. Vier der fünf Tage Verbesserung sind also darauf zurückzuführen. Trotzdem kommen die GFN-Statistiken zu dem Ergebnis, dass sich die Belastung zumindest nicht erhöht hat, sondern leicht zurückging. Ob das eine Trendumkehr andeutet, ist freilich noch offen.

GFN nutzt das von seinem Gründer und Präsidenten, dem Schweizer Ingenieur Mathis Wackernagel, entwickelte Konzept des „ökologischen Fußabdrucks“, das quasi ein Buchhaltungssystem für die natürlichen Ressourcen darstellt. Es stellt dabei zwei Größen gegenüber: einerseits die biologische Kapazität der Erde zum Aufbau von Biomasse und anderen Rohstoffen sowie zur Aufnahme von Emissionen und Müll, andererseits die Ressourcen wie Ackerland, Wäldern oder Wasser, welche die Menschheit für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise insgesamt in Anspruch nimmt.

Nach den GFN-Berechnungen wären derzeit etwa 1,7 Planeten Erde notwendig, um den Ressourcenhunger der Menschen zu stillen. Anders ausgedrückt: Nach dem Erdüberlastungstag folgen noch gut 40 Prozent des Jahres, für die eigentlich keine Ressourcen mehr vorhanden sind. Würden alle Länder so wirtschaften und konsumieren wie Deutschland, wären sogar drei Erden nötig. Der Erdüberlastungstag fiele dann auf den 4. Mai. Bei einer Lebensweise wie in den USA bräuchte die Menschheit sogar fünf Erden, beim Modell des Schwellenlandes China wären es mehr als zwei. Zu den Ländern, deren ökologischer Fußabdruck die Ressourcen nicht übersteigt, gehört Indien mit 0,7 Erden.

Umweltverbände: Entschiedenes Umsteuern notwendig

Umweltverbände werten den „Overshoot Day“ als Signal zum Umsteuern. „Klimakrise, Artenverlust und knappe, begrenzte Ressourcen wie Wasser, fruchtbare Böden, Holz, Rohstoffe sind Fakt, Kipppunkte stehen vor der Tür“, sagt Susanne Walter von der NGO Parents for Future Bonn. Es müsse jetzt gehandelt werden. „Je schneller und konsequenter, desto besser kann unsere Zukunft noch sein.“

Immerhin sei es „erfreulich, dass die Überlastung seit einigen Jahren kaum noch zunimmt und in diesem Jahr sogar ganz leicht abnimmt“, kommentierte Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. „Aber nach wie vor nehmen wir ungefragt einen massiven ökologischen Kredit bei jüngeren und kommenden Generationen auf und schränken ihre künftigen Freiheitsrechte ein“, sagte er. Die Industrienationen und stark emittierenden Schwellenländer wie China hätten wegen ihrer besonders hohen Ressourcennutzung und entsprechender Emissionen eine besondere Verantwortung – gerade im Klimasektor, der global rund die Hälfte des ökologischen Fußabdrucks ausmacht.

Germanwatch erinnerte daran, dass die weltweiten CO2-Emissionen laut Weltklimarat IPCC bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2010 sinken müssen, um das 1,5-Grad-Limit langfristig einhalten zu können. Bisher ist das nicht in Sicht. Nur während der Corona-Lockdowns sind die Emissionen deutlich gesunken, im Jahr 2020 um rund sieben Prozent. Inzwischen ist das Vor-Corona-Niveau aber wieder erreicht.

NGO stellt auch mögliche Lösungen vor

Das Global Footprint Network hat mehr als 100 Lösungen zusammengetragen, die ein enormes Potenzial mitbringen, um den Erdüberlastungstag weiter nach hinten zu verschieben. Mehr als zwei Monate – 63 Tage – könnte man allein mit einer global umgesetzten Bepreisung des Treibhausgases CO2 erreichen, und zwar in Höhe von 100 US-Dollar pro Tonne.

Weitere 29 Tage würde es danach bringen, „intelligente Städte“ zu entwickeln, also moderne Technologien für Gebäude, Industrieprozesse und Stromverteilung zu nutzen, und die Abhängigkeit von energieintensiven Transportmitteln zu reduzieren. Um sieben Tage später käme der „Overshoot Day“, wenn 50 Prozent des weltweiten Fleischkonsums durch pflanzliche Ersatzstoffe ersetzt würden, und zwar allein durch den geringeren CO2-Ausstoß und die geringere Landnutzung; werden die dadurch reduzierten Methanemissionen einbezogen, wäre der Effekt sogar noch größer.

