Prigoschin nach Aufstand in Russland entweder „tot“ oder „eingesperrt“

Von: Victoria Krumbeck

Wo befindet sich Jewgeni Prigoschin? Ein US-General denkt nicht, dass die Öffentlichkeit den Wagner-Söldner jemals wieder zu Gesicht bekommt.

New York — Noch immer bleibt der Aufenthaltsort Jewgeni Prigoschins ein Mysterium. Am 24. Juni fand der Aufstand der Wagner-Gruppe gegen die russische Militärführung statt. Wagner-Söldner besetzten mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in der Stadt Rostow am Don im Südwesten des Landes. Nachdem der Aufstand gescheitert war, soll Prigoschin nach Belarus geflüchtet sein.

Erst kürzlich bestätigte Kremlsprecher Dmitrij Peskow, dass Prigoschin mit 35 Wagner-Kommandeuren Ende Juni im Kreml mit Putin gesprochen habe. Der belarussische Präsident sagte wiederum am 6. Juli, dass sich der Wagner-Chef in St. Petersburg aufhalte. Die Spekulationen nehmen immer weiter zu. Ein US-General geht davon aus, dass Prigoschin entweder gefangen oder tot ist.

Wo ist Wagner-Söldner Prigoschin? US-General spricht von „Tod“ oder „Gefangenschaft“

Bereits kurz nach dem gescheiterten Putsch-Versuch gegen den Kreml waren sich viele Beobachter einig, dass Prigoschin seit dem Zeitpunkt in großer Gefahr lebt. „Ich persönlich denke nicht, dass [er am Leben ist] und wenn ja, dann ist er irgendwo gefangen“, schätzte der pensionierte US-General Robert Abrams Prigoschins Lage in einem Interview mit ABC News ein. Er zweifelte daran, dass es kurz nach dem Putsch-Versuch ein Treffen zwischen Prigoschin und Wladimir Putin gab. „Ich denke, das ist stark inszeniert“, sagte Abrams.

Wo ist Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin? Rund um seinen Aufenthaltsort wird viel spekuliert. © Elena Kopylova/IMAGO

„Ich bezweifle, dass wir Prigoschin jemals wieder öffentlich sehen werden. Ich denke, er wird entweder versteckt oder ins Gefängnis geschickt oder auf andere Weise behandelt“, fügte der General hinzu. Offiziell hatte Putin Prigoschin und den Wagner-Söldnern Straffreiheit zugesagt. Ob diese Zusage eingehalten wurde, bleibt wie Prigoschins Aufenthaltsort weiterhin ungewiss.

Ukrainische Gegenoffensive: „Dynamik bei den ukrainischen Streitkräften“

Der General betrachtete auch den Verlauf des Ukraine-Krieges. So erklärte er, dass die ukrainische Gegenoffensive nicht so gut und schnell funktioniere, wie anfangs erhofft. Dabei bezog er sich auf die Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der mit der Entwicklung der Gegenoffensive ebenfalls nicht ganz zufrieden ist. Gegen die russischen Soldaten anzukommen, sei für die ukrainische Armee schwierig und könnte „Schlagabtausch“ werden. „Aber die Dynamik liegt eindeutig bei den ukrainischen Streitkräften“, so Abrams.

Er bemängelt auch die schlechte Versorgung der russischen verletzten Soldaten. Rund 50 Prozent der Streitkräfte sterben an ihren Verletzungen. Noch in diesem Jahr könnten sich die russischen Verluste sogar verdoppeln. (vk)