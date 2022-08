Olaf Scholz zu umstrittener Turbine: „Sie ist da, sie kann geliefert werden“

Von: Niklas Kirk

Teilen

Kanzler Olaf Scholz besichtigt am Mittwoch (3. August) die Turbine für Nord Stream 1. © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Vor dem Weitertransport der umstrittenen Turbine nach Russland, spricht Olaf Scholz am Mittwoch (3. August) bei einem Ortstermin in Mülheim an der Ruhr.

Mülheim/Ruhr - Bei einem Pressetermin in Mülheim an der Ruhr hat Bundeskanzler Olaf Scholz Stellung zur umstrittenen Turbine der Gas-Pipeline Nord Stream 1 bezogen. Seit Wochen ist die Wartung einer Turbine der Pipeline Streitpunkt in Bezug auf gedrosselte Gas-Lieferungen aus Russland. Die Aussage des Kreml, die Sanktionen des Westens würden eine umfassende Wartung der notwendigen Bestandteile verhindern, wird vonseiten Siemens widersprochen.

Der staatliche Gaskonzern Gazprom warf Siemens Energy vor, nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Maschine übermittelt zu haben. Nicht Gazprom sei verantwortlich für die Lage, sondern Siemens Energy, sagte Markelow. „Je schneller das Unternehmen seine vertraglichen Pflichten an der Kompressorstation Portowaja erfülle, desto eher normalisiere sich die Situation mit den Lieferungen für den europäischen Markt.“ so Gazprom Vize-Chef Witali Markelow am 29. Juli in einer Mitteilung.

Olaf Scholz an Russland: „Turbine ist jederzeit einsetzbar“

Bei einem Ortstermin erklärte der Bundeskanzler nun, dass die verhängten Sanktionen einer Auslieferung der Turbine an Russland nicht entgegenstünden. Da sich die Sanktionen nicht auf das Gasgeschäft bezögen und auch Siemens alle nötigen technischen Informationen bereitstellen würde, könne die Turbine von Russland jederzeit angefordert werden. Ein Weitertransport und Einbau in Russland sei also jederzeit möglich. „Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da.“, fasst Scholz zusammen

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz bekräftigte Scholz in Anbetracht der vorherrschenden Energiekrise nochmals, in Zukunft von signifikanten Lieferumfängen unabhängig werden zu wollen. Denn auch wenn die Turbine ausgeliefert wird, müsse einkalkuliert werden, dass Russland seinen Liefer-Verpflichtungen nicht nachkommt. Dazu sollen in einem ersten Schritt sämtliche Einsparungen im Gasverbrauch vorgenommen werden, um mit hohen Gasbeständen in den kommenden Winter gehen zu können. Dafür bekäme Scholz vonseiten der Wirtschaft viele positive Rückmeldungen zur Bereitschaft zum Einsparen. Auch benannte er die umstrittene Inbetriebnahmen von Kohlekraftwerken zur notwendigen Überbrückung dieser Zeit.

Unerwähnt und unbeantwortet blieben indessen die Aussagen von Altkanzler Gerhard Schröder. Dieser hatte in einem Stern-Interview kritisiert, dass sich die Turbine nach wie vor in Mühlheim bei Siemens befindet. „Die Turbinen, die man braucht, um das Gas überhaupt in die Pipeline zu bringen, kommen von Siemens und müssen regelmäßig gewartet werden“, so Schröder und ergänzt: „Aber Siemens hat die gerade viel debattierte Turbine aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht. Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht.“

Russland: Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 seit Monaten Gegenstand von Streitigkeiten

Bereits seit Juni sind die Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 gedrosselt. Als Grund führt Gazprom unter anderem die fehlende Turbine von Siemens Energy, die den Bundeskanzler nun zu einem Ortstermin bewegte. Mit Verweis auf weitere Reparaturarbeiten wurden die Gaslieferungen zuletzt nochmals auf 20 % der möglichen Liefermenge reduziert. (nki)