Scholz soll Gaststätten helfen – doch „klare Ansagen kamen nicht“

Von: Pitt von Bebenburg, Jutta Rippegather

Teilen

Kanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin und Hessen-Spitzenkandidatin Nancy Faeser (beide SPD) in Wiesbaden. © dpa

Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Hessen platziert die Gastro-Branche ihre Forderungen. Scholz trifft sich auch mit Flughafen-Gewerkschaften.

Wiesbaden/Frankfurt – Oliver Kasties war ein bisschen enttäuscht. „Klare Ansagen kamen leider nicht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des hessischen Hotel- und Gastronomieverbandes nach dem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) am Freitag in Wiesbaden.

Der Kanzler bereist nach seinem Südfrankreich-Urlaub in dieser Woche Deutschland, um sich die Sorgen und Nöte anzuhören. Da bekommt er einiges zu hören, auch bei seiner Reise im Rhein-Main-Gebiet am Freitag.

Hotels und Gaststätten etwa dringen darauf, dass es auch über dieses Jahr hinaus bei dem zu Corona-Zeiten eingeführten verringerten Mehrwertsteuer-Satz von sieben Prozent auf Speisen bleibt. Die Regierung will diese Vergünstigung zum Jahresende auslaufen lassen, dann wären wieder 19 Prozent zu berappen. Das ist keine Kleinigkeit, sondern hätte nach Darstellung des Verbandsgeschäftsführers dramatische Folgen. „Da hängen Arbeitsplätze und Existenzen dran“, sagt Oliver Kasties. Zwar komme die Kundschaft wieder verstärkt zurück – doch mittlerweile seien die Kosten für Arbeitskräfte, Energie und Lebensmittel deutlich angestiegen. Da benötigten die Gastwirtinnen und Gastwirte den günstigeren Mehrwertsteuersatz. „Jeder will belebte Innenstädte und Dorfzentren haben“, erinnerte Kasties. Dafür brauche es Kneipen, Gasthäuser und Restaurants.

Hessen-Wahl: Hotels und Gaststätten äußern Wunsch an Faeser

Die Branche hatte rund 80 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie aus dem Handel zu dem Treffen im Wiesbadener Hotel Oranien mitgebracht. Beim Kanzler habe man die eigene Forderung „platzieren können“, berichtete Kasties aus der Runde, die hinter verschlossenen Türen tagte. Doch eine Zusage habe es nicht gegeben. „Das muss finanzierbar bleiben“ - so sei der Tenor von Olaf Scholz gewesen. Schätzungen gehen davon aus, dass dem Bund Einnahmen von mehr als drei Milliarden Euro verloren gehen könnten, wenn er den niedrigeren Steuersatz beibehält. Kasties hält diese Annahmen aber für zu hoch gegriffen.

Auch an Innenministerin Faeser wandte sich die Runde – allerdings in ihrer Eigenschaft als Kandidatin für das Amt der hessischen Ministerpräsidentin. Nach der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober Faeser möchte den amtierenden Regierungschef Boris Rhein (CDU) ablösen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Die schwarz-grüne Landesregierung hatte ein Sonderprogramm Gaststätten aufgelegt, um Lokale im ländlichen Raum zu erhalten. Die Dehoga wünscht sich von der nächsten Regierung, dass sie ein ähnliches Programm auch für die Hotels auflegt. Sie litten unter ähnlichen Problemen. Faeser habe den Vorschlag positiv aufgenommen, berichtete Kasties.

Kanzler Scholz am Flughafen Frankfurt

Es war nur einer von zahlreichen Hessen-Terminen von Scholz an diesem Freitag. Losgegangen war es mit einem Besuch des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden. Als zweiter Termin stand für den Kanzler der Frankfurter Flughafen auf dem Programm. Dort stieß Nancy Faeser dazu. Eingeladen hatte nicht etwa der Konzern – der Fraport-Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte weilt im Urlaub. Die Gewerkschaften Komba, Ufo und Cockpit hatten das Treffen organisiert. Erstes Ziel waren die neuen CT-Scanner, mit denen Flughafenbetreiberin Fraport peu à peu die Sicherheitskontrollen ausstatten will. Sie gelten als genauer als die Röntgentechnik, was oftmals das auspacken eines verdächtigen Koffers erspart. Als bundesweit einziger Flughafen hat Frankfurt die Organisation des Checks übernommen, der bislang Aufgabe der Bundespolizei war.

Ein Gespräch mit Gewerkschaften im Beisein örtlicher Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hinter verschlossenen Türen schloss sich an. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Vor einigen Monaten war es einem Unbefugten gelungen, mit seinem Auto dem Tross von Olaf Scholz in Frankfurt bis auf das Flugvorfeld zu folgen. Aufgefallen war dies erst, als der Mann den Kanzler umarmte.