Kanzler Olaf Scholz gibt Regierungserklärung ab: Ukraine-Krieg im Fokus

Von: Moritz Serif

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute eine Regierungserklärung zur Ukraine ab. © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute eine Regierungserklärung ab. Es geht unter anderem um den Ukraine-Krieg. Einen Livestream überträgt die Bundestagssitzung.

Ukraine im Fokus: Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stellen sich den Fragen des Bundestags.

Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stellen sich den Fragen des Bundestags. Gipfelmarathon steht an: Die Regierungserklärung von Olaf Scholz erfolgt kurz vor den Gipfeln der Nato, der G7 und der EU.

Die Regierungserklärung von Olaf Scholz erfolgt kurz vor den Gipfeln der Nato, der G7 und der EU. Kritik an Olaf Scholz: Die CDU/CSU werfen dem Bundeskanzler vor, zu zögerlich zu agieren.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwochnachmittag, 15.05 Uhr, eine Regierungserklärung zu den bevorstehenden Gipfeltreffen der EU, der G7 und der Nato ab. Hauptthema wird der Ukraine-Konflikt sein und wie das Land gegen Russland weiter unterstützt werden kann.

CDU/CSU werfen der Regierung unter Olaf Scholz seit Wochen vor, bei Waffenlieferungen an Kiew zu zögerlich zu sein. Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine müssten sich in Quantität und Qualität „unverzüglich und spürbar“ intensivieren. Zuvor muss sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) um 13 Uhr einer Regierungsbefragung im Bundestag stellen. Die Politikerin steht in der Kritik.

Scholz Regierungserklärung heute live: Wird die Ukraine in die EU aufgenommen?

Beim EU-Gipfel soll es darum gehen, ob die Ukraine und Moldau in den Staatenbund aufgenommen werden sollen. Klimapolitik steht beim G7-Gipfel mit den USA und den großen Industrieländern auf dem Programm. Die von der Türkei blockierte Aufnahme von Finnland und Schweden steht beim Nato-Gipfel, ebenfalls wie die Stärkung der Ostflanke, auf der Tagesordnung.

Scholz Regierungserklärung heute live: Wo gibt es den Stream?

Der Livestream zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz ist unter anderem beim MDR verfügbar. Los geht es gegen 15 Uhr. Die Regierungsbefragung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist über diesen Stream allerdings nicht zu sehen. (mse/AFP)