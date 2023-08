Olaf Scholz in Frankfurt: Gut gelaunt trotz harter Themen

Von: Pitt von Bebenburg, Jutta Rippegather

Kanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin und Hessen-Spitzenkandidatin Nancy Faeser (beide SPD) in Wiesbaden. © dpa

Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dringt ein Gewerkschafter auf das Ende grundloser Befristungen - und viele Menschen sorgen sich um die Demokratie

Tiny Hobbs hat ein schwarzes T-Shirt für den Bundeskanzler mitgebracht. Der Frankfurter Gewerkschafter erinnert Olaf Scholz mit dem Aufdruck an ein Wahlversprechen der SPD. Die Befristung von Jobs ohne einen sachlichen Grund müsse aufhören, fordert der eloquente Verdi-Mann am Freitagabend im Gewerkschaftshaus am Main, und berichtet von einer Kollegin, deren Vertrag während der Schwangerschaft auslief. Jetzt stehe sie als Mutter ohne Job da.

Ein Ende der sachgrundlosen Befristungen, das stand im Wahlprogramm der SPD, Scholz kann sich daran erinnern. Doch richtig kämpferisch klingt der Kanzler nicht beim Bürgergespräch am Nachmittag seiner Sommerreise durch Hessen. Die SPD habe dafür eben in der Ampelregierung keine Mehrheit. „Da sind wir allein auf weiter Flur“, sagt der Kanzler, der erholt wirkt und gute Laune zu haben scheint.

Auch das Publikum wirkt, bei allen kritischen Fragen, aufgekratzt an diesem sonnigsten und wärmsten Sommertag seit langem. Deutschland in der Krise? Irgendwie schon, aber vor allem freuen sich viele, den Kanzler mal live zu erleben.

Innenministerin Nancy Faeser, die nach der Landtagswahl im Oktober hessische Ministerpräsidentin werden will, hat nicht nur in der Frage der Befristungen klarere Antworten parat als der Kanzler: Der öffentliche Dienst müsse vorangehen, antwortet sie. Es dürfe nicht sein, dass befristete Beschäftigungen die Regel seien an Hochschulen – und dass Lehrkräfte Verträge bekämen, die mit den Sommerferien ausliefen. Dafür erntet die Kandidatin Beifall.

„Respekt für Arbeit!“ prangt in großen weißen Lettern auf dem roten Transparent hinter der Bühne. „Respekt“ war das Schlüsselwort des erfolgreichen Scholz-Wahlkampfs vor zwei Jahren. Faeser greift es auf. Bevor der Hanseat Scholz spricht, hält die Hessin eine kurze Wahlkampfrede, in der gefühlt hundert Mal der Begriff „Respekt“ vorkommt. Als Ministerpräsidentin in Hessen wolle sie daür sorgen, dass es genug Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Polizistinnen und Polizisten, Fachärztinnen und Fachärzte gebe. Das gebiete der „Respekt“ vor den Menschen, die ihre Leistungen bräuchten. „Der Markt regelt sich nicht von allein“, sagt sie.

Bei den Fragen aus den Reihen der 250 Besucherinnen und Besucher kommen immer wieder die Sorge um die Demokratie und die Angst vor einem Aufschwung der AfD zur Sprache. Die 22-jährige Mihrije Avdyli, Juso-Vorsitzende in Wiesbaden, will wissen, „wann sich Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen wieder sicher fühlen können“. Das veranlasst Faeser zu einem Appell, offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus vorzugehen. „Es kann nichts Schlimmeres geben, als dass Kinder ermordet werden“, sagte sie mit Blick auf den rassistischen Anschlag von Hanau 2020.

Murat Mat, Sozialdemokrat aus Niddatal, dringt darauf, das Sterben von Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer zu stoppen. Daraufhin wirbt Scholz für das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz der Ampel, das Menschen legale Wege nach Deutschland eröffne. Zugleich sei es aber wichtig, dass diejenigen wieder gehen müssten, die kein Aufenthaltsrecht hätten. Sonst profitierten „andere politische Mitbewerber“ und „rechte Populisten“, formuliert Scholz, um die AfD nicht beim Namen nennen zu müssen. Mat ist mit der Antwort sichtlich unzufrieden, aber schon geht es weiter.

Dann ist Scholz wieder weg, – nach einem Tag, der ihn vom Statistischen Bundesamt über den Flughafen durch Hessen geführt hat - auch zum Gespräch mit dem Hotel- und Gastronomieverband Dehoga. Dort hat er sich nichts Konkretes entlocken lassen, dabei hätte die Dehoga gerne gehört, dass es bei dem zu Corona-Zeiten eingeführten verringerten Mehrwehrtsteuer-Satz von sieben (statt 19) Prozent auf Speisen bleibt. Doch „klare Ansagen kamen leider nicht“, stellt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Oliver Kasties fest. Für ihn gilt immerhin: „Wir konnten unser Thema platzieren.“ So wie Tiny Hobbs.