Einbruch in Olaf Scholz‘ Haus: Maskierter dringt in Kanzlergebäude ein

Von: Andreas Schmid

Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, spricht während einer Pressekonferenz. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Schreckmoment für Olaf Scholz: Ein Unbekannter versuchte am Sonntag, in die Kanzlerwohnung einzubrechen. Scholz war nicht vor Ort.

Potsdam – Olaf Scholz weilte am Sonntagabend in Berlin zum Koalitionsausschuss mit den Ampelparteien. Dabei ahnte der Kanzler nicht, was zeitgleich in seiner Heimat in Potsdam passiert. Während die Bundesregierung im Kanzleramt (ergebnislos) über ihre Streitigkeiten debattierte, wurde in Scholz‘ Wohnhaus offenbar eingebrochen.

Einbrecher in Scholz-Haus: Maskierter dringt ein - scheitert

Am Sonntagabend verschaffte sich ein maskierter Einbrecher Zugang zu einem Gebäude in der Potsdamer Innenstadt, in dem auch Scholz lebt. Das berichtet der Spiegel unter Verweis auf Sicherheitskreise. Das Magazin veröffentlichte auch ein Foto einer Überwachungskamera, das einen Mann mit weißer Maske zeigt. Zudem trug der Einbrecher Handschuhe, einen Hoodie und eine Stirnlampe.

Der Einbrecher soll von Zeugen gesehen worden sein und seinen Versuch, in die Wohnung zu gelangen, daraufhin abgebrochen haben. Gestohlen wurde demnach nichts. Die Polizei suchte am Tatort nach Spuren, leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein und sicherte die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras. Gleichzeitig wurden die Sicherheitsvorkehrungen und der Objektschutz verstärkt.

Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Scholz lebt seit 2021 in Potsdam, zusammen mit seiner Frau Britta Ernst. Sie ist Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg und ebenfalls in der SPD. Auch sie war zum Tatzeitpunkt offenbar nicht in Gefahr. (as)