Trump wagt den Versuch: Mit Senatskandidatur testet der ehemalige Präsident seinen Einfluss

Von: Kim Hornickel

Donald Trump unterstützt den Senatskandidaten J.D. Vance in Ohio. © Megan Varner/afp

Die Senatswahlen in Ohio sind für Donald Trump eine Kostprobe seines Einflusses. Seine Unterstützung bringt einem Kandidaten bereits Millionen ein.

Ohio – Donald Trump will es wissen und testet seinen Einfluss bei der Senatswahl 2022 in Ohio. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich jetzt hinter den 37-jährigen James David Vance gestellt und damit dessen Kandidatur weiter befeuert. Vance Wahlkampagne war bis zur Unterstützung Trumps eher schleppend angelaufen, hatte der Republikaner im Vergleich doch lediglich einen Bruchteil der Spenden seiner Konkurrenten generiert, wie das Nachrichtenportal „Daily Beast“ berichtet.

Doch magere Spenden scheinen mit der Unterstützung des Ex-Präsidenten der Vergangenheit anzugehören. Wie „Daily Beast“ erklärte, erhielt Vance nach Trumps Einstieg mehr Spendengelder in nur einer Woche als in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt. 3.5 Millionen Dollar soll der Politiker allein von Milliardär Peter Thiel erhalten haben.

Doch nicht nur aufgrund der sprunghaft gestiegenen Unterstützung macht Vance Schlagzeilen. Denn der US-amerikanische Kapitalmanager und Schriftsteller des Buches „Hillbilly-Elegie“ war nicht immer ein Anhänger des Ex-Präsidenten. Vor 2016 sprach der sich, wie viele weitere US-Bürger, sogar ausdrücklich gegen Donald Trump aus. Einst Mitglied der „Never Trump“ Bewegung, wollte Vance eine erfolgreiche Kandidatur Trumps unmöglich machen, wie der Deutschlandfunk berichtet.

Donald Trump unterstützt ehemaligen Gegner: J.D. Vance will Senator in Ohio werden

Heute ist das anders, J.D. Vance steht hinter Donald Trump und das wissen auch seine Widersacher für sich zu nutzen. In Fernsehsports wird das wandelbare Verhältnis zwischen Trump und Vance zur Schau gestellt, so der Deutschlandfunk. Doch für Donald Trump hat der Wahlkampf rund um J.D. Vance noch einen ganz persönlichen Aspekt. Denn der Ex-Präsident probt den Aufstand.

J.D. Vance will Senator in Ohio werden und wird dabei von Donald Trump unterstützt. 2016 stand Vance der Politik Trumps noch ablehnend gegenüber. © Luke Fontana

Im November stehen die Midterm-Wahlen in den USA an, dann wird der US-Kongress gewählt und 2024 bestimmen die Bürger der USA einen neuen Präsidenten. Donald Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder angedeutet, dass er als Präsidentschaftskandidat der Republikaner auch 2024 wieder antreten werde. Somit ist die Senatswahl in Ohio bereits ein kleiner Test, für die großen Wahlen. Donald Trump will mit der Unterstützung von J. D. Vance also auch ein Stimmungsbild für sich selbst schaffen. Ob er Königsmacher oder vergessener Ex-Präsident ist, darauf könnte die Wahl in Ohio einen Vorgeschmack geben. (kh)