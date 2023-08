Russlands geheimer Panzerzug aufgetaucht: Putins Stahlkoloss ist wohl „bis an die Zähne bewaffnet“

Von: Patrick Mayer

Während die Ukrainer:innen mit ihrer Offensive in der Region Saporischschja kaum vorankommen, dient im Süden des Landes ein geheimer Panzerzug der russischen Armee als Transportoption.

Saporischschja – Die Offensive Kiews stockt im Ukraine-Krieg im Süden – einmal mehr. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte unlängst südöstlich von Robotyne und südlich von Werbowe offenbar mehrere Kilometer vorstoßen konnten, sind sie wohl im nächsten russischen Schützengraben-Riegel festgefahren.

Russland im Ukraine-Krieg: Moskau schickt Panzerzug in Oblast Saporischschja

Russland wehrt sich hier nördlich von Tokmak, das als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Richtung Melitopol gilt. Über Melitopol, das als ukrainisches „Widerstandsnest“ gilt, verläuft von Mariupol (weiter östlich) aus kommend eine maßgebliche Eisenbahnlinie in Richtung Krim.

Genau auf dieser Strecke soll nun wohl auch ein geheimer Panzerzug Moskaus die russischen Truppen mit Transportgütern versorgen. Zumindest verbreiteten die Russen in den sozialen Netzwerken ein Video, das diesen gepanzerten und bewaffneten Zug zeigen soll (siehe Tweet unten).

Der Zug scheint schon etwas älter zu sein, da Russlands Stahlkoloss noch konventionelle Maschinen-Flak-Kanonen zur Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft hat. Gekennzeichnet ist er laut dem Video mit dem für die russische Armee typischen „Z“. Damit wäre er auch als Ziel, etwa für ukrainische FPV-Kamikaze-Drohnen, leicht identifizierbar.

Panzerzug Russlands in der Ukraine: Name erinnert an See in Sibirien

Wie eine offenbar prorussische Militärbloggerin in einem Tweet schreibt, soll der Panzerzug den Namen „Baikal“ tragen, wohl in Anlehnung an den gleichnamigen See, der in Sibirien liegt. Laut der Bloggerin transportieren die russischen Truppen unweit der Front mit diesem Zug „militärisches Equipment“.

Russland hat ein Video zu einem Panzerzug verbreitet, der demnach in der Region Saporischschja unterwegs ist. © Screenshot Twitter@SonjaEnde

Russland teilt immer wieder Videos von seinen angeblichen Superwaffen in der Ukraine, zum Beispiel zum Kampfpanzer T-90M, der stattdessen schon so manchem russischen Soldaten zum Verhängnis wurde. Zuletzt teilte die ukrainische Armee indes ein Video, wie ein angeblich unzerstörbarer russischer BMPT-72 „Terminator 2“ eben doch zerstört wird.

Panzerzüge Russlands in der Ukraine: Neben „Baikal“ wurde auch „Wolga“ geschickt

Anfang des Jahres hatte Russland bereits den veralteten Panzerzug „Wolga“ in die Ukraine geschickt, er sei „bis an die Zähne bewaffnet“, teilte das russische Verteidigungsministerium damals mit. „Dieser gewaltige Rüstungs­komplex ermöglicht es den Soldaten, sogar unter den schwierigsten Bedingungen zu arbeiten“, teilte das Ministerium mit: „Das ist ein echter Panzerzug, bis an die Zähne bewaffnet.“ An Bord sei auch großkalibriges Gerät.

Schwer bewaffnet: Der mysteriöse Panzerzug Russlands in der Oblast Saporischschja. © Screenshot Twitter@SonjaEnde

Ukraine-Krieg: Russland hielt Panzerzug bislang geheim

Laut dem ukrainischen Portal Defense Express wird der Panzerzug „Wolga“ durch eine 20 Millimeter dicke Panzerung sowie Sandsäcke geschützt. Er erreiche eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern pro Stunde. Zum „Baikal“ liegen dagegen keine technischen Daten vor, weil dieser Panzerzug vom Kreml offenbar streng geheim gehalten wurde – bis jetzt. (pm)