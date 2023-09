Ölförderung im Amazonas von Ecuador untersagt: Die Geschichte eines Sieges

Teilen

Indigene Gemeinden im Yasuni Nationalpark bringen den Touristinnen und Touristen ihre Kultur durch Führungen näher. © Knut Henkel

Ecuador stoppt die Ölförderung im Yasuní-Nationalpark. Dafür haben Umweltgruppen zehn Jahre lang gekämpft.

Alicia Cahuiya ist erleichtert. Sie engagiert sich seit dreißig Jahren für den Schutz des Regenwaldes und ist das Gesicht des „YASunidos-Kollektivs“, welches 2013 das Referendum zum Schutz des Yasuní Nationalparks vor der Ausbeutung der Erdölvorkommen beantragte. Für die 46-jährige Guarani ist das „Sí“ zum Schutz des Yasuní Nationalparks auch ein „Sí“ für den Erhalt der Biodiversität, für den Schutz der indigenen Gemeinden im Nationalpark und ein „Sí“ für den weltweiten Klimaschutz.

„Für uns Guarani und meine Gemeinde Ñoneno ist das Ergebnis der Volksabstimmung jedoch auch ein ,Sí‘ für unsere Lebensweise, die nachhaltige Nutzung des Regenwaldes und unseren Zukunftsentwurf“, erklärt die indigene Frau.

Der basiert auf der traditionellen, nachhaltigen Nutzung des Regenwaldes, dem Anbau von Bananen und Yucca im Schatten der mächtigen Tropenbäume und dem kommunalen Tourismus. Das funktioniert bisher vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda und Alicia Cahuiya, die in den letzten Monaten kaum in Ñoneno war, ist dabei das Schwungrad. Über ihre Netzwerke schickt die Frau, die derzeit als Referentin für Frauenrechte für den Dachverband der indigenen Völker Ecuadors (CONAIE) arbeitet, immer wieder Besucher:innen an den Bootsanleger am Río Shiripuno. Dort holt einer ihrer Brüder oder Nanto Huamoni, ein weiterer Aktivist aus dem Dorf, sie ab.

„All das ist Primärwald und wir schützen ihn“

So auch an diesem Tag, an dem Guíwa Cahuiya vor dem geräumigen Haus am Anleger Ausschau nach dem Pick-up von José Chito hält. Chito, einer kleiner, drahtiger Mann, ist der Fahrer seines Vertrauens. Regelmäßig bringt er Besucher:innen aus El Coca, der Erdölstadt am Río Napo, wo das nationale Erdölunternehmen Petroecuador sowie viele Subunternehmen ansässig sind, zum Anleger am Río Shiripuno. Von dort geht es dann per Boot in den Regenwald in das rund neunzig Bootsminuten entfernte Dorf der Waorani-Gemeinde Ñoneno mitten im Yasuní Nationalpark.

Doch bevor es losgehen kann weist der 39-jährige kräftige Guíwa Cahuiya den Weg zur Kontrollstation: Ausweiskontrolle und Eintrag der Daten in die Besucherliste des größten Schutzgebiet Ecuadors. Das erstreckt sich über mehr als 10 000 Quadratkilometer in den Provinzen Orellana und Pastaza, gut 250 Kilometer von Quito entfernt und die Waorani haben genauso wie andere indigene Gemeinden uneingeschränkte Nutzungsrechte.

„Aber alle Besucher müssen sich anmelden und das ist gut so. Doch die eigentliche Gefahr sind die Erdölförderanlagen von Petroecuador“, raunt Guíwa Cahuiya mir zu als wir die Kontrollstation verlassen und zum Bootsanleger gehen, wo Nanto Huamoni in einem der Boote der Gemeinde wartet. Wenig später tuckern wir den von Regenwald gesäumten Río Shiripuno hoch. Nanto Huamoni sitzt am Heck und steuert das Boot per Außenborder geschickt, um die ersten Baumriesen, die beim letzten Hochwasser den Halt verloren und in den Fluss gerutscht sind. Wenig später passieren wir nur mit vereinten Kräften eine Stelle, wo mehrere Tropenriesen sich ineinander verkeilt und aufgetürmt haben. „Hier beginnt in etwa unser Gebiet. Es ist gut daran zu erkennen, dass hier Bäume mit mehr als 30 Meter Höhe stehen. All das ist Primärwald und wir schützen ihn“, erklärt Guíwa Cahuiya und sein Freund Nanto Huamoni nicht zustimmend.

Pipelines durch eine einzigartige Landschaft

Beide halten die Augen offen, weisen auf Schildkröten, Affen, Reiher und andere Vögel am Flussufer und in den dichten Bäumen hin. Kein Wunder, denn beide arbeiten als Regenwaldführer für ihre Gemeinde und Guíwa Cahuiya ist obendrein deren Sprecher – in Abwesenheit seiner Schwester Alicia. Die ist in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen: hat am Amazonas-Gipfel im brasilianischen Belém als indigene Vertreterin teilgenommen und hat Ecuador-weit für das „Sí“ zum Yasuní-Referendum geworben. Knapp 60 Prozent der Ecuadorianer:innen stimmten am 20. August für das Ende der Ölförderung – ein Triumph der Hartnäckigkeit und ein Signal für den Klimaschutz.

„Unser Lebensraum ist gefährdet und auf dem Weg von El Coca bis zum Anleger haben Sie ja gesehen wodurch“, erklärt Nanto Huamoni und rollt vielsagend mit den Augen. Die Erdölförderplattformen sind gemeint, von denen mindestens vier die Strecke zwischen der Erdöl-Stadt El Coca und dem kleinen Anleger am Río Shiripuno säumen. Über mehreren der Fördercamps wird Erdgas abgefackelt und das dickflüssige Erdöl wird per Pipeline abtransportiert. Doch das ist alles andere als sicher. Einer der letzten Rohrbrüche datiert vom 27. November 2020 als eine Pipeline an der Brücke über die Río Shripuno, leckte und über mehrere Stunden das klebrige, dickflüssige Rohöl in den Fluss tropfte.

„Damals haben wir mit einer Blockade protestiert, die Regierung aufgefordert, den Fluss und die Umgebung des Lecks zu reinigen“, erinnert sich Guíwa Cahuiya. „Sieben indigene Comunidades leben am Río Shiripuno – mindestens zwei in freiwilliger Isolation. Wir alle sind durch die Förderung gefährdet“, erklärt der ausgebildete Regenwald-Guide.

Das Öl bleibt im Boden Der 9. Mai 2023 ist ein historischer Tag im Kampf für die Mitbestimmung und Rechte der Natur in Ecuador. Das Verfassungsgericht gab an diesem Tag grünes Licht für das von dem Umweltkollektiv „YASunidos“ beantragte Referendum für den Stopp der Ölförderung im Yasuní-Nationalpark. Am 20. August hat die Bevölkerung mit 59 Prozent entschieden, dass das Erdöl unter dem Regenwald im Boden bleiben muss. Ein wegweisendes Referendum, das mehr als zehn Jahre lang mit politischen Tricks verschleppt worden war. Das Urteil folgt auf eine lange Geschichte von juristischen Hürden, Betrug und massivem Druck seitens der Regierungen seit 2013, insbesondere während der Amtszeit von Rafael Correa (2007-2017). Die Initiative zur Rettung des Yasuní-Nationalparks entstand in den 1990er Jahren im Rahmen der Arbeit von Acción Ecológica, einer Umwelt-NGO. Der Nationalpark Yasuní ist der größte Nationalpark in Ecuador mit einer Fläche von 10 227,37 Quadratkilometern. FR

Er hat die Schule in El Coca besucht, später die Universität in Puyo, der Hauptstadt der Provinz Pastaza, und arbeitet wie mehrere seiner Brüder als Guide in der Region. „Wir laden Besucher in unser Dorf Ñoneno oder in unsere Minta Lodge ein, die rund vier Stunden flussabwärts liegt“, erläutert Guíwa Cahuiya das alternative Tourismus-Konzept. Dann klettert er an die Spitze des Bootes, um ein Seil an den Anleger zu werfen, der am linken Flussufer auftaucht. Wir sind da, worauf auch ein weißes Schild mit dem Logo der Gemeinde hinweist: einer über Kreuz liegenden Lanze und einem Blasrohr. Die beiden traditionellen Waffen der Waorani werden nach wie vor zur Jagd im Regenwald eingesetzt.

Allerdings nur noch selten, denn die Comunidad hat klare Regeln aufgestellt. „Wir schützen den Regenwald, engagieren uns für dessen Erhalt und das gilt auch für die Tierwelt. Zwei Tapire, die in der Nähe unseres Dorfes leben, stehen genauso unter Schutz wie andere seltene Spezies“, erklärt der 57-jährige Nanto Huamoni. Er gehört zu den Aktivist:innen unter den rund 30 Waorani-Familien, die in Ñoneno leben und die einen offiziellen Landtitel über 50 00 Hektar im Yasuní Nationalpark besitzen.

Das und gute Kontakte zu Umweltorganisationen wie den „YASunidos“ oder „Acción Ecológica“ sorgen für Schutz und zur Not für rechtlichen Beistand. Ein Trumpf für die Gemeinde, die in einfachen Verhältnissen lebt. Die Häuser sind aus Palmwedeln, Holz und verarbeitenden Pflanzenfasern gebaut, letztere kommen auch für die traditionellen Handarbeiten der Waorani zum Einsatz. Nur ein Schulgebäude weist darauf hin, dass die Gemeinde auch staatlich registriert und unterstützt wird. Selbst die kleine Solaranlage, die dafür sorgt, dass es zumindest in der Schule auch Internet gibt, ist gespendet.

Hotspot der Bio-Diversität

„So haben wir Anschluss, koordinieren uns mit Alicia Cahuiya, die unsere Vertreterin ist und Mitglied der ,YASunidos‘“, erklärt Nanto Huamoni und streicht sich eine halblange Haarsträhne aus der Stirn. Er ist der botanische Fachmann im Dorf, kennt sich aus mit den 2274 Baum- und Buscharten, die es im Yasuní Nationalpark gibt, und hat die Comunidad Ñoneno auch schon im Ausland vertreten.

Derzeit macht Nanto Pause von der politischen Arbeit. 2013 hat er landesweit für das Yasuní-Referendum geworben hat, das damals bereits hätte stattfinden sollen. Da haben die Umwelt- und Klimaaktivist:innen der „YASunidos“ den Antrag für das Referendum mit der Frage, ob das Erdöl im Block 43, auch ITT genannt, permanent im Boden bleiben solle oder nicht, eingereicht. Zugleich legten sie 757 000 Unterschriften vor – ausreichend laut der nationalen Gesetzgebung. Doch aufgrund politischen Drucks erklärte das zuständige Wahlgericht mehr als 400 000 der Unterschriften für ungültig. Zehn Jahre dauerte es, bis das Verfassungsgericht am 9. Mai 2023 schließlich das Referendum parallel zu den Präsidentschaftswahlen zuließ.

Ein Sieg für „YASunidos“, die erfolgreich versuchen die partizipative Demokratie zu stärken und fast 60 Prozent Zustimmung für den Schutz des Regenwaldes erhielten. Eine Zäsur in Ecuador, die dafür sorgt, dass ein globaler zu Hotspot der Bio-Diversität, der 1989 zum Unesco Biosphärenreservat erklärt wurde, erhalten bleibt und mit ihm auch die Waorani-Gemeinde Ñoneno. Deren Leben hat sich durch die umliegenden Förderanlagen verändert: die Fischbestände im Río Shiripuno sind zurückgegangen, erklärt Tota, die Mutter von Guíwa und Alicia Cahuiya.

Der kostenlose Klimanewsletter der Frankfurter Rundschau bietet jeden Freitag einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Klima-Themen der Woche. Hier können Sie ihn abonnieren.

Die 76-Jährige, die sich mit der roten Farbe einer Pflanze die Augenpartie geschminkt hat, führt das auf die Erdölförderung, die wiederholte Kontaminierung durch Rohrbrüche zurück. Von denen hat es im gesamten Yasuní-Park etliche Dutzend gegeben – laut offiziellen Zahlen. Allein im Bloque 43 sind es seit 2016 nicht weniger als 22 Pipelinebrüche gewesen, wie die „YASunidos“ anhand offizieller Zahlen immer wieder betonen. Die Message ist klar: Saubere Erdöl-Förderung ist unmöglich. Das bestätigen auch alle Experten, zu denen auch Alberto Acosta, ehemaliger Energie- und Bergbauminister des Landes, gehört. Er hat sich früh auf die Seite der „YASunidos“ geschlagen und für ihn ist das „Sí“ zum Referendum eine Zäsur, die dafür sorgen wird, dass das tradierte Rohstoff-Fördermodell infrage gestellt werden wird.

Das freut auch Tota und ihre Söhne, von denen neben Guíwa, auch Boya und Wia im Dorf leben. „Nun müssten die Anlagen demontiert werden“, so Guíwa Cahuiya. Doch noch wichtiger ist, dass die Förderquoten im ganzen Amazonasgebiet Ecuadors rückläufig sind. Nationale und auch internationale Prognosen belegen, dass in fünf bis sieben Jahren nur noch der Eigenbedarf Ecuadors an Erdöl gefördert werden wird. „Also brauchen wir ein neues nachhaltiges ökonomisches Modell, denn die Förderung von Rohstoffen ist endlich“, argumentieren nicht nur die Waorani um Guíwa Cahuiya und Nanto Huamoni, sondern auch die „YASunidos“ und Alberto Acosta. „Uns hat unser Erdöl-Boom ohnehin kaum etwas gebracht – die drei Provinzen, wo gefördert wird, sind die ärmsten Ecuadors. Die Armut ist sichtbar“, meint Wia Cahuiya und schüttelt ärgerlich den Kopf.

Das belegen auch die staatlichen Statistiken und das ist ein weiterer Grund, weshalb das Votum der Bevölkerung mit knapp 60 Prozent für den Schutz des Regenwalds deutlich ausfiel. „Für uns Waorani ein Hoffnungsschimmer“, so Alicia Cahuiya. Eine Einschätzung, die ihr Freund Nanto Huamoni teilt: „Die Artenvielfalt im Yasuní ist der eigentliche Schatz und den möchte ich meinen Kindern erhalten“, sagt er nachdenklich. Dann mahnt er zum Aufbruch. Seine Tochter, angehende Krankenschwester, muss zurück nach Quito zum Studium. Sie soll alsbald die eigene Gesundheitsstation im Dorf aufbauen – mit den Einnahmen aus dem nachhaltigen Tourismus. In Ñoneno hat die Zukunft nach dem Öl bereits begonnen und sie ist klimaneutral.

Der Kampf zieht große Aufmerksamkeit auf sich. © Knut Henkel

Ölplattformen säumen die Landschaft entlang des Flusses. © Knut Henkel