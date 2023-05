Russland stellt Armee-Einheit für Kreml-Kinder und Oligarchen-Erben auf

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die russische Armee unterhält offenbar eine extra Einheit für Söhne von Politikern. Sie prahlen bei Telegram mit angeblichen Fotos von der Ukraine-Front.

München/Moskau - Am Ukraine-Krieg teilnehmen, protzige Videos bei Telegram posten, aber weit weg von den Kampfhandlungen sein? Während die ukrainischen Streitkräfte die russische Armee bei Bachmut zurückdrängen, ist beschriebenes Szenario im Hinterland der Front offenbar möglich.

Ukraine-Krieg: Russische Armee unterhält offenbar Einheit für Söhne von Politikern und Oligarchen

Und zwar für Söhne reicher russischer Politiker und Oligarchen sowie für einzelne Abgeordnete der Duma selbst. Das berichtet der französische TV-Sender France 24 auf seiner Nachrichten-Website. Demnach gehören die meist jungen Männer mit sehr wohlhabendem Elternhaus einer eigens eingerichteten Truppe namens „OBTF Cascade“ an.

„Soweit irgendjemand es sagen kann, war die Einheit noch nie näher als 50 Meilen (80 Kilometer) an einem Kampfeinsatz dran“, erklärte laut dem Bericht Jeff Hawn von der US-amerikanischen Denkfabrik „New Lines Institute“. Umso mehr lassen sich die vermeintlichen Front-Kämpfer wohl auf martialischen Fotos für Telegram ablichten, wie etwa auf folgendem Tweet zu sehen.

Social-Media-Postings statt echte Unterstützung für die Soldaten? In Russland soll es Kritik an diesem militärischen Konzept geben. „Dies ist eine ‚Kumpanen-Abteilung‘, zu der Abgeordnete und ihre Kinder gehören, die sich als Kriegsteilnehmer ausgeben wollen, aber keine Lust haben, an die Front zu gehen“, zitierte der britische Daily Telegraph den einflussreichen russischen Blog VKCh-OGPU. Auf Telegram-Fotos sind die angeblichen Kämpfer zumindest mit sauberer Militärkleidung zu sehen. Sie sind rasiert und machen allgemein einen gepflegten Eindruck. Realitätsfern? Offenbar steckt ein Propaganda-Schachzug von Kreml-Machthaber Wladimir Putin und dessen Apparat in Moskau dahinter.

OBTF Cascade: Politiker-Truppe in der Ukraine für Wladimir Putins Propaganda?

So wollte das russische Regime laut France 24 mit der Schaffung der „OBTF Cascade“, die rund hundert Mitglieder habe, zeigen, dass nicht einmal Politiker und ihre Söhne zu wichtig wären, um vom Militärdienst befreit zu werden.

Die Abgeordneten und ihre Jungs machen eigentlich gar nichts. Unterdessen sterben Hunderte russische Soldaten im Schlamm von Bachmut.

Die Einheit „war Teil einer umfassenderen Anstrengung, um zu zeigen, dass Parlamentsmitglieder und ihre Familien ebenfalls aktiv im Krieg kämpfen oder ihre patriotische Pflicht erfüllen“, wird Hawn zitiert. Mehrere Abgeordnete des kremltreuen Parlaments sowie weitere Mitglieder der russischen Elite hätten bisher in der „Cascade“-Einheit gedient.

OBTF Cascade: Einheit der russischen Armee aus Politikern und deren Söhnen

Der Analyst aus den USA sieht einen Zusammenhang zwischen der Gründung der Politiker-Truppe und der Teilmobilisierung im Herbst, als geschätzt 300.000 russische Reservisten einberufen und in die Ukraine geschickt wurden. Laut France 24 wurde „OBTF Cascade“ just im Oktober letzten Jahres von Dmitri Sablin gegründet, einem Mitglied der russischen Regierungspartei „Einiges Russland“ und ehemaligen Abgeordneten der Duma. Der Name wurde offenbar in Anlehnung an eine bestehende russische Spezialeinheit gewählt.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

OBTF Cascade: In der Region Donezk in der Ostukraine stationiert - wohl hinter der Front

Wie Le Figaro schreibt, ist die Truppe hinter der Front in der teils besetzten Region Donezk in der Ostukraine stationiert. Dort würde sie, im Gegensatz zu anderen Teilen der russischen Armee, vom Verteidigungsministerium gut ausgerüstet. Nach Einschätzung der renommierten französischen Zeitung würde es sich aber um alles andere als echte Kämpfer handeln.

Die Tageszeitung Daily Telegraph verweist auf Fotos, auf denen „Cascade“-Soldaten zu sehen sind, wie sie Drohnen vorbereiten und „Computermonitore von bequemen Bunkern aus studieren“. „Gefahren“ seien praktisch nicht existent, erklärte Hawn und beschrieb ihren Beitrag an den Kriegsanstrengungen mit Fototerminen, die einzig der Propaganda des Kreml dienten. „Sie nehmen weniger als einen Monat lang teil, machen Fotos, posten sie und gehen nach Hause“, wird Hawn zitiert: „Die Abgeordneten und ihre Jungs machen eigentlich gar nichts. Unterdessen sterben Hunderte russische Soldaten im Schlamm von Bachmut.“ (pm)