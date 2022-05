Landtagswahl NRW live: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Oberhausen I

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Oberhausen I finden Sie hier.

Oberhausen ‒ Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Oberhausen I? Noch regiert eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP, doch die SPD darf sich bei der NRW-Wahl nicht nur Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung, sondern auch auf den Posten des Ministerpräsidenten machen.

Auch im Wahlkreis Oberhausen I, der die Nummer 56 trägt, können die Wahlberechtigten bei der NRW-Wahl 2022 mitentscheiden. Das sind alle Menschen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden.

Sie alle können am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal oder bereits im Vorfeld per Briefwahl abstimmen. Wer sich unsicher ist, welche Partei passt, kann den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zurateDie Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert. ziehen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Oberhausen I?

Bei der NRW-Wahl haben die Menschen im Wahlkreis Oberhausen I zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die für ihren Wahlkreis direkt in den Landtag einzieht. Das Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Die relative Mehrheit ist dabei ausreichend. Im Wahlkreis Oberhausen I treten folgende Bewerber:innen zur Landtagswahl NRW 2022 an:

Wilhelm Hausmann (CDU)

Sonja Bongers (SPD)

Marc-Oliver Hoff (FDP)

Norbert Axt (Grüne)

Lühr Koch (Linke)

Wolfgang Kempkes (AfD)

Karin Schäfer (Die Violetten)

Bei der Zweitstimme haben die Wahlberechtigten im Wahlkreis Oberhausen I die Auswahl aus den Landeslisten von Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen. Bei der NRW-Wahl 2022 treten insgesamt 29 Parteien an. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landesparlament erhält. Damit eine Partei dort überhaupt vertreten ist, muss sie jedoch landesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Wahlkreis Oberhausen I (56): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022

Sobald die Wahllokale bei der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Oberhausen I am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Ab 18 Uhr gibt es auch bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen zum Ergebnis der Landtagswahl NRW. Je später der Abend wird, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse, da immer mehr Stimmen und Wahlkreise ausgezählt sind. Das Ergebnis der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Oberhausen I (56) können Sie am Wahlabend an dieser Stelle verfolgen.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 haben die Wahllokale im Wahlkreis Oberhausen I zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Die landesweiten Ergebnisse und Entwicklungen zur Abstimmung finden Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022.

NRW-Wahl 2022: Was gehört zum Wahlkreis Oberhausen I?

Die Stadt Oberhausen mit ihren knapp 210.000 Einwohner:innen ist bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Hintergrund ist, dass alle Wahlkreise eine möglichst gleiche Bevölkerungszahl beinhalten sollen. Folgende Stadtbezirke gehören zum Wahlkreis Oberhausen I (56):

Alt-Oberhausen

Osterfeld

Die übrigen Stadtteile gehören zum Wahlkreis Oberhausen II – Wesel I.

Wahlkreis Oberhausen I (56): Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017

Der Wahlkreis Oberhausen I ist, ähnlich wie zahlreiche andere Wahlkreise in den Städten des Ruhrgebiets, sozialdemokratisch geprägt. Auch bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 konnte mit Sonja Bongers eine SPD-Kandidatin das Direktmandat im Wahlkreis 56 gewinnen. Sie erhielt 41,5 Prozent der Erststimmen. Weitere Bewerber waren Wilhelm Hausmann (CDU, 28,7 Prozent), Wolfgang Kempkes (AfD, 9,4 Prozent), Martin Goeke (Linke, 7,6 Prozent), Marc Hoff (FDP, 6,3 Prozent), Andreas Blanke (Grüne, 3,5 Prozent) und Andreas Ronig (Piraten, 2,3 Prozent).

Die SPD gewann auch die meisten Zweitstimmen. Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017 im Wahlkreis Oberhausen im Überblick:

Parteien Zweitstimmen in Prozent SPD 38,8 CDU 24,9 AfD 11,9 FDP 8,1 Linke 6,4 Grüne 3,9

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Oberhausen I (56) bei 54,4 Prozent. (ms)