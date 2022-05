Umfrage zur NRW-Wahl 2022 prognostiziert einen Gewinner

Von: Natascha Terjung

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen rückt näher. CDU und SPD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ZDF-Politbarometer sieht dennoch einen Gewinner

Berlin – Das einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands wählt am Sonntag, 15. Mai einen neuen Landtag. Mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte können bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgeben. Dann entscheidet sich, ob die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (46) weiterhin die Landesregierung anführt oder ob die SPD den Machtwechsel mit dem ehemaligen NRW-Justizminister Thomas-Kutschaty (53) schafft. Noch lassen die Umfragen keine eindeutige Prognose zu.

Dem ZDF-Politbarometer zufolge hat die CDU weiterhin einen knappen Vorsprung vor der SPD, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Wenn die Landtagswahl jetzt stattfinden würde, käme die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst auf 32 Prozent – zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD legte um einen Punkt auf 29 Prozent zu.

NRW-Wahl 2022: Grüne könnten Königsmacher werden

In der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen rangieren die Grünen mit 17 Prozent (minus 1) auf Platz drei und wären damit die Königsmacher. Denn damit gäbe es eine Mehrheit sowohl für eine Koalition aus CDU und Grünen als auch ganz knapp für eine rot-grüne Regierung.

CDU und SPD liegen bei Umfragen zur NRW-Wahl fast gleichauf: Hendrik Wüst, CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Thomas Kutschaty (l), SPD-Spitzenkandidat. © Oliver Berg/dpa

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Das sind die Ergebnisse der Wahl 2017

Wahl zum Landtag 2017 in NRW Parteien und Prozentanteil CDU 33,0 % SPD 31,2 % FDP 12,6 % AfD 7,4 % Die Grünen 6,4 % Die Linke 4,9 %

Die FDP kam in der Umfrage auf 6 Prozent (minus 1), die AfD bleibt bei 7 Prozent. Die Linke müsste mit unverändert 3 Prozent um die Rückkehr in den Landtag bangen. Allerdings zeigte sich ein Drittel der 2254 Befragten noch unentschieden, ob und wen sie wählen. Bei der Frage nach dem bevorzugten Regierungschef lag Wüst mit 40 Prozent vor Thomas Kutschaty mit 35 Prozent. Das wird sich nach der Wahl am 15. Mai entscheiden, wenn die Wahlberechtigten der 128 Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgegeben haben. Prognosen und Hochrechnungen sind ab 18 Uhr zu erwarten, die Ergebnisse dürften am späten Abend oder in der Nacht zum Montag folgen.

Generell sind Wahlumfragen mit Unsicherheiten behaftet, heißt es bei dpa. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen erschwerten den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Generell stellten Umfragen nur ein Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und seien keine Prognosen auf den Wahlausgang. (ter/dpa)