NRW: CDU und Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen

Von: Julius Fastnacht

Erst die externe, jetzt die parteiinterne Sondierung: In Nordrhein-Westfalen tagen am Sonntag CDU und Grüne, um mögliche Koalitionsverhandlungen zu diskutieren.

Düsseldorf/Essen – Spitzengremien von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen (NRW) entscheiden am Sonntag (29. Mai), ob ihre Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

In Essen kommen rund 100 Delegierte der NRW-Grünen zu einem sogenannten kleinen Parteitag zusammen. Der Landesparteirat hat darüber abzustimmen, ob das Sondierungspapier, das beide Seiten in den vergangenen Tagen erarbeitet hatten, eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen sein könnte. Darüber entscheidet in Düsseldorf auch der etwa gleich stark besetzte erweiterte Landesvorstand der CDU.

Hendrik Wüst (CDU) und Mona Neubaur (Grüne) steuern in NRW auf eine Regierungskoalition ihrer Parteien hin. © Rolf Vennenbernd/dpa

NRW: CDU und Grüne auf Koalitionskurs

Dabei stehen die beiden Parteien, die in NRW noch nie gemeinsam eine Landesregierung gestellt haben, einer Zusammenarbeit offen gegenüber. So sagte etwa Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zuletzt: „In der Versöhnung von vermeintlichen Gegensätzen liegt die Kraft für unsere Zukunft.“ Und Grünen-Chefin Mona Neubaur erkannte bei beiden Lagern einen „ernsthaften Willen“ zur Lösungsfindung für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen.

Bei den Landtagswahlen am 15. Mai hatte die CDU 35,7 Prozent der abgegebenen Stimmen geholt und war damit klarer Wahlsieger. Die Grünen wurden drittstärkste Kraft und erhöhten ihren Stimmanteil auf 18,2 Prozent – fast drei mal so viel wie 2017. (dpa/juf)