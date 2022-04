Novaya Gazeta: Die letzte unabhängige Stimme Russlands spricht wieder

Von: Tobias Utz

Teilen

Eine Ausgabe der Zeitung Novaya Gazeta. © Vladimir Gerdo/Imago Images

Die Zeitung „Novaya Gazeta“ musste in Russland mitten im Ukraine-Krieg den Betrieb einstellen. Sie gilt als letzte unabhängige Stimme im Land. Nun gibt es einen Neuanfang.

Moskau/Riga – Ende März herrschte Gewissheit in Moskau. Dmitri Muratow, Nobelpreisträger und Gründer der Novaya Gazeta, musste schweren Herzens bekannt geben, dass die Zeitung ihre Arbeit einstellen wird. Hintergrund der Entscheidung waren anhaltende Repressionen des russischen Regimes, zuletzt im Kontext der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Ein Publikationsverbot in Russland drohte. Nach geltendem Recht ist es dem Staat möglich, Medienunternehmen eine entsprechende Lizenz zu entziehen. Die Redaktionsräume in Moskau wurden schließlich geschlossen.

Nun, etwa einen Monat später, folgte die Überraschung: Die Novaya Gazeta wird zukünftig wieder veröffentlichen, allerdings unter leicht abgeändertem Titel. Novaya Gazeta Europe wird die Zeitung heißen. Anfang April erfolgte die Gründung des Medienunternehmens, das dahinter steht. Chefredakteur Kirill Martynov erklärte gegenüber der Moscow Times, dass die Zeitung „sowohl rechtlich als auch in der Praxis“ unabhängig von der russischen Novaya Gazeta sein werde. Die Redaktion der Zeitung bestehe aus Journalistinnen und Journalisten, die aus Russland geflohen sind.

Novaya Gazeta will „Stimme des Antikriegs-Russlands“ sein

Die Redaktion wolle nun aus der lettischen Hauptstadt Riga über die Missstände in Russland berichten, auf russisch und englisch. „Wir glauben, dass unsere Leser die Menschen sind, die sich für das Schicksal Russlands, die aktuellen Ereignisse und die Katastrophe, die wir gerade erleben, interessieren“, sagte Martynov. „Ich denke, dass wir für die Stimme des Antikriegs-Russlands kämpfen müssen, sowohl in Europa als auch weltweit“, ergänzte der Chefredakteur der Novaya Gazeta.

Kirill Martynov, Chefredakteur der Novaya Gazeta, im Jahr 2015. © imago stock&people/Imago Images

Auf Instagram, Twitter und Telegram ist die Novaya Gazeta Europe bereits vertreten. Kommende Woche soll die Website online gehen.

Dmitri Muratow, Gründer der Novaya Gazeta, im Dezember 2021. © Valery Sharifulin/Imago Images

Zum Hintergrund: Die Novaya Gazeta wurde am 1. April 1993 gegründet. Weltweite Bekanntheit erlangte die Zeitung unter anderem mit Recherchen zu Korruption und Menschenrechtsverletzungen in Russland. Sie gilt als letzte tatsächlich unabhängige Medienstimme im Land. (tu)