Nouripour zu Freibädern:„Getöse, aber nicht machbar“

Von: Maximilian Arnhold

Grünen-Chef Omid Nouripour (l.) diskutiert mit THW-Chefin Sabine Lackner und BKA-Präsident Holger Münch über die innere Sicherheit. Foto: Elias Keilhauer © Elias Keilhauer

Der Grünen-Chef Omid Nouripour (48) kritisiert in der Debatte über Gewalt in Berliner Freibädern den Vorstoß von Carsten Linnemann, Täter:innen noch am selben Tag zu verurteilen.

Der Grünen-Parteivorsitzende Omid Nouripour hat den designierten CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann scharf für dessen Vorstoß kritisiert, Gewalttaten in Freibädern am besten noch am selben Tag zu bestrafen. „Das ist großes Getöse, aber in der Machbarkeit steht nichts dahinter“, sagte Nouripour der FR am Rande einer Diskussionsveranstaltung zur inneren Sicherheit am Sonntagabend in Frankfurt.

Die chronische Gewalt in Berlins Freibädern – darunter das Columbia in Neukölln – sei indiskutabel, so Nouripour. „Asoziales Verhalten“ könne man nicht dulden und es gehöre hart bestraft. Aber vorher komme noch einiges – „nämlich dass die CDU-geführte Regierung in Neukölln nicht die Gelder für Schulsozialarbeit streicht“. Auch die Gerichte im Land müssten so ausgestattet sein, dass sie schnellere Verfahren auch leisten können, forderte der Grüne.

Hintergrund ist, dass es in Berliner Freibädern immer wieder zu Übergriffen kommt. Linnemann hatte in der „Bild am Sonntag“ die Bestrafung von Gewalttäter:innen noch am Tattag gefordert. Derweil plant das Bezirksamt Neukölln aufgrund von Kürzungen durch den neuen schwarz-roten Haushalt der Stadt für die nächsten zwei Jahre zahlreiche Angebote zu streichen: Drei Freizeitheime sollen geschlossen werden, und für Schulen gibt es auch weniger Geld.

Parteichef geht auf Sommertour zur inneren Sicherheit

Nouripour äußerte sich grundsätzlich besorgt über die innere Sicherheit. „Zunehmender Hass und Hetze führen dazu, dass sich Menschen nicht für die Gesellschaft engagieren“, sagte er beim Podiumsgespräch mit BKA-Präsident Holger Münch und THW-Chefin Sabine Lackner im Frankfurter Hotel Massif Central. Der Staat habe die Sicherheit von Leib und Leben, Eigentum und kritischer Infrastruktur zu gewährleisten. Größte Aufgabe bleibe natürlich der Schutz der Demokratie gegen ihre Feinde.

Das Panel bildete den Auftakt einer Sommertour Nouripours mit Titel „Stärken, die uns schützen“. Er wolle über Wege sprechen, wie das Land sicherer und die Demokratie wehrhafter werden können. Geplant sind Treffen mit Ehrenamtlichen etwa in einem Frauenhaus und Besuche bei Bevölkerungsschutzbehörden wie Grenz- und Wasserschutzpolizei.