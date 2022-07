Schwere Verluste für Russland: Ukraine tötet Soldaten im Süden

Von: Jan-Frederik Wendt, Christian Stör

Russland verzeichnet herbe Verluste im Ukraine-Krieg. Nun muss sich der Kreml etwas einfallen lassen: der News-Ticker.

Knapp fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft einen neuen Plan, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Sonntag, 31. Juli, 06.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat laut eigenen Angaben bei Kämpfen im Süden Dutzende russische Soldaten getötet, darunter auch in der Region Cherson, die im Mittelpunkt der Kiewer Gegenoffensive in diesem Teil des Landes steht und eine wichtige Verbindung zu Moskaus Nachschublinien darstellt. Der Zugverkehr nach Cherson über den Dnjepr sei unterbrochen worden, teilte das Militärkommando Süd am Samstag mit. Dadurch könnten die russischen Streitkräfte westlich des Flusses weiter von der Versorgung der besetzten Krim und des Ostens isoliert werden. Diese Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Ein Soldat der russischen Armee nahe Mariupol. (Symbolfoto) © Konstantin Mihalchevskiy / Imago Images

+++ 16.32 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Militärs haben ukrainische Fallschirmjäger am Freitag (29. Juli) über der Region Donezk ein russisches atomwaffenfähiges Kampfflugzeug vom Typ Su-25 zum Absturz gebracht. Das meldet das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent. Unabhängig verifizierbar sind die Angaben nicht. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden seit Kriegsbeginn mindestens 222 russische Militärflugzeuge abgeschossen. Russland hat keine Angaben über Verluste im Krieg gemacht.

Ukraine-News: Aktuelle Zahlen zu russischen Verlusten

+++ 10.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Statistik wird täglich aktualisiert – ein Überblick.

Soldaten: 40.670

40.670 Flugzeuge: 222

222 Hubschrauber: 190

190 Panzer: 1759

1759 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 3995

3995 Artilleriesysteme: 906

906 Luftabwehrsysteme: 117

117 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 258

258 Autos und andere Fahrzeuge: 2889

2889 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 733

733 Stand: Samstag, 30. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 09.45 Uhr: In zahlreichen Regionen Russlands läuft aktuell eine verdeckte Mobilisierung für die Armee. Berichten zufolge will Präsident Putin bis zu 30.000 neue Soldaten in den Ukraine-Krieg schicken.

+++ 09.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat laut eigenen Angaben russische Streitkräfte in der Region Cherson angegriffen. Dabei seien 105 russische Soldaten getötet und zwei Munitionslager zerstört worden, hieß es. Zudem erklärte das Militärkommando „Süd“ der ukrainischen Armee, dass der Zugverkehr nach Cherson über den Fluss Dnipro unterbrochen worden sei. Die russischen Truppen würden dadurch weiter von der Versorgung der besetzten Halbinsel Krim und des Osten isoliert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 06.00 Uhr: Ukrainische Truppen haben bei einem weiteren Luftangriff ein russisches Munitionsdepot in der Region Cherson getroffen. Das Nachrichtenportal Nexta veröffentlichte in der Nacht auf Samstag ein Video auf Twitter, dass das brennende Gelände zeigt. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Samstag, 30. Juli, 05.00 Uhr: Russische Truppen haben in der Nacht auf Samstag abermals die Region Charkiw bombardiert. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet mit Verweis auf Aussagen des zuständigen Gouverneurs, dass unter anderem eine Schule angegriffen wurde. Gegen 03.00 Uhr soll es zu den Bombardierungen gekommen sein. Über etwaige Opferzahlen ist bislang nichts bekannt. Das russische Militär hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 16.30 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben offenbar russische Munitionsdepots in Ilowaisk (Gebiet Donezk) und Bryliwka (Gebiet Cherson) angegriffen. Das berichtet pravda.com. Die „Mehrheit“ der russischen Militärangehörigen am Depot in Ilovaisk seien getötet worden. Die Ukraine habe das Munitionsdepot niedergebrannt.

Vor dem Angriff in Ilovaisk hatten die Streitkräfte ein anderes Munitionsdepot Russlands in Brylivka attackiert. Konkretere Details dazu gibt es bislang nicht.

Update vom Freitag, 29. Juli, 13.30 Uhr: Russland kämpft während des gesamten Ukraine-Kriegs mit schweren Verlusten. Die genauen Zahlen sind unbekannt. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind etwa 40.000 russische Streitkräfte in der Ukraine ums Leben gekommen. Russland hat zuletzt Ende März Angaben zu seinen eigenen Verlusten gemacht. Damals nannte das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl von 1351 Toten. Dies sind die vorläufigen Schätzungen der russischen Kampfverluste, mit Stand vom 29. Juli, nach Angaben der Streitkräfte der Ukraine:

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Militär entwirft Notfallplan

Erstmeldung vom Freitag, 29. Juli: Ukraine – Der Ukraine-Krieg hält auch nach 22 Wochen unvermindert an. Die russische Armee tut sich dabei deutlich schwerer als erwartet. Immer wieder fügen die ukrainischen Streitkräfte den Invasoren aus Russland schwere Verluste zu. Wie aber kann Russland diese Verluste kompensieren? Eine Denkfabrik aus den USA weist nun auf das neue Vorgehen der russischen Militärbehörden hin.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erleidet herbe Verluste

Der Bericht des Institute for the Study of War (ISW), der sich auf ukrainische Geheimdienste stützt, zeichnet ein zunehmend verzweifeltes Bild des russischen Militärpersonals. Demnach hat das Militär inzwischen begonnen, normalerweise unqualifizierte Soldaten in Führungspositionen befördern. Zudem sollen russische Militärbeamte „spezialisierte medizinische Kommissionen bilden, um Soldaten zu identifizieren, die Krankheiten vortäuschen, um außer Dienst gestellt zu werden“.

Dem ISW-Bericht zufolge versucht Russland seine Reihen mittlerweile mit Soldaten aus den fernöstlichen Regionen wie Jakutien aufzustocken. Allerdings sollen Militärangehörige aus diesem Gebiet nicht bereit sein, „am Krieg in der Ukraine teilzunehmen, teilweise aufgrund der Tatsache, dass diese Freiwilligeneinheiten nicht auf professioneller Basis gebildet werden“.

News zum Ukraine-Krieg: Russland spricht nicht über eigene Verluste

Der Bericht erschien nur einen Tag, nachdem die US-Abgeordnete Elissa Slotkin unter Berufung auf den US-Geheimdienst dem TV-Sender CNN mitgeteilt hatte, dass mehr als 75.000 russische Soldaten verwundet oder getötet worden seien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündete Anfang der Woche in einer Rede, dass fast 40.000 russische Militärangehörige im Ukraine-Krieg gestorben oder verletzt worden seien.

Der Kreml hat seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine am 24. Februar kaum Zahlen zu den eigenen Verlusten veröffentlicht und in jüngerer Zeit heruntergespielt, dass sein Militär überhaupt Verluste erleidet. (cs/jfw mit dpa/AFP)