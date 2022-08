Donezker Regierungschef hofft auf „vorteilhafte“ Beziehungen zu Nordkorea

Von: Ares Abasi

Teilen

Soldat des ultranationalistischen Rechten Sektors der Ukraine bei einem Einsatz nahe des Flughafens Donezk (Symbolbild). © imago stock&people

Die Ukraine bricht seine Beziehungen zu Nordkorea ab, weil Pjöngjang die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk anerkennt.

Kiew – Der Anführer der russischen Vertretungskräfte in der ostukrainischen Region Donezk hat in einer Botschaft an den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un zur Zusammenarbeit aufgerufen.

Nordkorea hat im vergangenen Monat als eines der wenigen Länder der Welt die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk, einer weiteren von Russland unterstützten Separatistenregion in der Ostukraine, anerkannt. Daraufhin brach Kiew die diplomatischen Beziehungen zu Pjöngjang ab. Es gibt Anzeichen dafür, dass Nordkorea Pläne zur Entsendung von Arbeitern für Wiederaufbauprojekte in diese Regionen prüft, was der Wirtschaft helfen könnte, aber gegen die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms verstößt, das berichtet Indian Express.

Ukraine-Krieg: Zusammenarbeit mit Nordkorea könnte „vorteilhaft sein“

In seinen am Montag (15. August) gesendeten Kommentaren äußerte der Donezker Separatistenführer Denis Puschilin die Hoffnung, dass seine von Moskau unterstützte Republik und Nordkorea eine „gleichermaßen vorteilhafte bilaterale Zusammenarbeit im Einklang mit den Interessen“ ihrer Völker erreichen könnten, so die staatliche koreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch (17. August).

Das Außenministerium von Donezk teilte mit, dass seine Botschafterin in Russland, Olga Makeeva, am 29. Juli in Moskau mit dem nordkoreanischen Botschafter in Russland, Sin Hong Chol, zusammentraf, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu besprechen. Nach Angaben des Ministeriums sagte Sin, es gebe ein „großes Potenzial“ für eine bilaterale Zusammenarbeit im Handel und im „Bereich der Arbeitsmigration“, nachdem Nordkorea die Grenzkontrollen für die Pandemie gelockert habe.

Ukraine-Krieg: Kritik an Nordkorea und Russland

Berichten zufolge führt Nordkorea ähnliche Gespräche mit Luhansk. Im Jahr 2017 unterstützte Russland die Sanktionen, die der UN-Sicherheitsrat als Reaktion auf einen nordkoreanischen Langstreckenraketentest verhängt hatte und die von den Mitgliedsstaaten verlangten, alle nordkoreanischen Arbeitnehmer innerhalb von 24 Monaten aus ihrem Hoheitsgebiet zu repatriieren.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, hatte im Juli russische Vorschläge kritisiert, dass nordkoreanische Arbeiter für Wiederaufbauprojekte in den von Russland besetzten Regionen der Ukraine eingesetzt werden könnten, und gesagt, dass solche Vereinbarungen „ein Affront gegen die Souveränität der Ukraine“ wären. Price bezog sich dabei auf Äußerungen des russischen Botschafters in Nordkorea, Alexander Matsegora, der gegenüber der Nachrichtenagentur Tass erklärte, nordkoreanische Bauarbeiter könnten beim Wiederaufbau der Donbass-Region eine „sehr ernsthafte Hilfe“ leisten. (Ares Abasi)