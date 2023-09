Nordkorea: „Nicht nur auf das Atomwaffenproblem konzentrieren“

Nordkorea

Der nordkoreanische Journalist JeongCheol Lee über die dramatische Menschenrechtslage in Nordkorea, die aus seiner Sicht einseitige Berichterstattung und seine Flucht in den Süden. Ein Interview von Lily Meckel

Herr Lee, Sie sind 2006 aus Nordkorea geflohen. Wie verlief die Flucht?

Es gibt zwei Flüsse zwischen Nordkorea und China: den Tumen oder den Yalu. Wenn man Glück hat, kann man sie im Winter zu Fuß überqueren, weil sie zugefroren sind. Wer China erreicht hat, muss oft viele Monate oder sogar Jahre dort bleiben, um einen Weg nach Südkorea zu finden. Der Grund dafür ist, dass die chinesische Regierung den Flüchtlingsstatus von Menschen aus Nordkorea nicht anerkennt. Stattdessen behandelt sie sie als illegal Eingewanderte. Entweder beauftragt man dann einen Schleuser oder findet jemand anderen, der einem helfen kann, über Laos oder Thailand nach Südkorea zu gelangen. In Thailand, das bessere Beziehungen zu Südkorea hat, lassen sie einem die Wahl, entweder dorthin oder zurück nach Nordkorea zu gehen. Anschließend wartet man in einem Einwanderungslager in Thailand, bis man nach mehreren Monaten nach Südkorea gebracht wird – das ist der Prozess.

Wie war Ihre Zeit in China?

In China zu leben ist sehr schwierig. Meine Familie und ich haben uns damals vor der chinesischen Polizei versteckt. Wir haben oft den Ort gewechselt. Auf unserer Flucht haben wir einen südkoreanischen Pastor kennengelernt, der uns für mehrere Monate in einer kleinen Kirche untergebracht hat. In diesem Versteck habe ich das erste Mal die Bibel gelesen, weil es nichts anderes zu tun gab. Dadurch habe ich überhaupt erst gelernt, was Religion ist. In Nordkorea ist Religion verboten.

+ Die beiden Statuen in der Hauptstadt stellen frühere Staatschefs dar. © afp

Worin unterscheidet sich das Leben in Nordkorea von dem Leben im Süden der Halbinsel?

Viele Fachleute sagen, dass sich in Nordkorea 99 Prozent der Menschen versklaven müssen, um für das übrige eine Prozent zu arbeiten, zu dem auch Staatschef Kim Jong Un und seine Familie gehören. Die Mehrheit der Menschen leidet unter Hunger, und einer der Wege, dem Hunger zu entkommen, ist das Land zu verlassen. Wer nach Südkorea kommt, muss sich keine Sorgen mehr um seinen Magen machen. Natürlich leben Menschen auch wegen der Freiheit in Südkorea. Aber weil das Regime im Norden uns nichts über Freiheit beibringt, kennen viele dieses Konzept gar nicht. Das Regime in Pjöngjang behauptet, dass die Menschen in Nordkorea niemanden auf der Welt um etwas beneiden müssen – das ist Propaganda. Als ich in Nordkorea gelebt habe, habe ich das auch geglaubt, aber nur, weil ich einer Gehirnwäsche unterzogen worden war. Es ist nicht wahr. Es ist genau umgekehrt. Nordkorea bezeichnet sich als das Paradies auf Erden – meiner Meinung nach ist Nordkorea der Hölle nahe und Südkorea dem Paradies auf Erden.

+ JeongCheol Lee. © Privat

Wie ging es nach der Ankunft in Südkorea weiter?

Man wird vom Nachrichtendienst befragt, weil sie herausfinden müssen, ob man ein Spion ist. Das Witzige ist, dass sie dort viel über Nordkorea wissen – mehr als die Nordkoreaner selbst. Das hat mich sehr überrascht. Danach geht es nach Hanawon, ein Bildungszentrum für Nordkoreaner, bevor man in die südkoreanische Gesellschaft integriert wird. In diesem Zentrum lernt man, wie man tippt, einen Computer benutzt, wie das Internet funktioniert, wie man einen Job findet, und bekommt weitere grundlegende Informationen. Nach insgesamt drei Monaten ist man fertig.

Warum sind Sie Journalist geworden?

Im Gespräch JeongCheol Lee (31) lebt als Journalist und Rundfunksprecher in Seoul. Nach seiner Flucht aus Nordkorea 2006 erreichte er 2007 Südkorea. Dort studierte er an der Sogang University in Seoul Politikwissenschaft. Seit Dezember 2021 tritt er einmal pro Woche im Arirang Radio auf, wo er über das Leben im Norden und die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea spricht. Im Korean Broadcasting System (KBS) berichtet er regelmäßig über die Situation nordkoreanischer Flüchtlinge im Süden. Lee ist auch Stammgast im englischen Rundfunk und hat zudem einen eigenen Youtube-Kanal (@jamesfromnorthkorea2131). Lily Meckel (21) studiert Politikwissenschaft an der University of Warwick in Großbritannien. Vor kurzem hat sie ein Auslandsjahr an der Seoul National University in Südkorea beendet, wo sie ihre Kenntnisse über Geschichte, Politik und Kultur des Landes und die schwierige Beziehung zum Norden vertiefen konnte. Durch gemeinsame Kontakte bot sich ihr die Chance, JeongCheol Lee kennenzulernen und ein Interview mit ihm zu führen. Am 9. September 1948 wird die Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea proklamiert. Sie ist mit der Sowjetunion verbündet. Wenige Wochen zuvor hatte sich im Süden der Halbinsel die westlich orientierte Republik Korea gegründet. Beide Länder sind sich feindlich gesonnen. Im Jahr 1950 marschiert Nordkoreas Machthaber Kim Il-Sung mit seiner Armee im Süden der Halbinsel ein. Dabei bekommt er Unterstützung von China, während die USA für Südkorea kämpfen. Der Koreakrieg endet nach drei Jahren, ohne dass eine Seite gesiegt hätte. FR

Dafür gibt es viele Gründe. Ich war immer daran interessiert, dass sich die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea verbessern, weil dies das Leben der Menschen im Norden selbst auch verbessern würde. Während meines Studiums bin ich im Medienbereich aktiv geworden. Ich habe bemerkt, dass es viele Fake News über die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea gibt, sowie über Nordkorea selbst. In manchen Fällen wurden auch irreführende Artikel veröffentlicht. Das wollte ich ändern.

+ Lily Meckel. © Privat

Was halten Sie aktuell von der südkoreanischen Berichterstattung über die Ereignisse im Norden?

Die Medien sind weltweit fast ausschließlich auf Konflikte fokussiert – das ist in Südkorea genauso. Ich verstehe zwar, dass manche Medien nur den Konflikt zwischen beiden Seiten betonen. In der südkoreanischen Gesellschaft dominiert aber schon lange der Traum von der Wiedervereinigung, deshalb gibt es ja auch ein Wiedervereinigungsministerium. Und wenn man die Leute fragen würde, ob sie die Wiedervereinigung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel wollen, bin ich mir sicher, dass die meisten Ja sagen würden. Wenn man sich aber die Medienlandschaft anschaut, konzentrieren sich viele nur auf den Konflikt und die Hässlichkeit Nordkoreas, obwohl gesagt wird, dass eigentlich Frieden das Ziel ist. Ich verstehe das nicht – das passt nicht zusammen. Und dass manchmal sogar falsche Informationen verbreitet werden, darf nicht passieren. Man sollte zumindest bei den Fakten bleiben. Ich halte es für unverantwortlich, die Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea und der Lage auf der Halbinsel insgesamt zu behindern.

Was können wir tun, um die Menschenrechtslage in Nordkorea von außen zu verbessern?

Für die Menschen in Nordkorea, die schon seit mehr als sieben Jahrzehnten unter großer Armut leiden, lässt sich sehr viel tun. Weil ich aus diesem Land komme, weiß ich, dass für die meisten Leute dort jeden Morgen nach dem Aufwachen das Hauptproblem ist, wie sie Essen auf den Tisch bekommen. Sie fragen sich: Wie komme ich heute an meine drei Mahlzeiten? Das ist kein neues Phänomen. Die Probleme gibt es, seit dieses Regime an der Macht ist, also seit 75 Jahren. Viele Menschen haben ihr ganzes Leben lang nie erfahren dürfen, wie es ist, einen vollen Magen zu haben, frei zu sein oder das Internet zu nutzen. Das halte ich für eine Tragödie.

Wie könnte Hilfe aussehen?

Die Personen, die weltweit über nordkoreanische Menschenrechte reden, würde ich bitten, den Menschen in Nordkorea zu helfen und sich nicht nur auf das Atomwaffenproblem oder Kim Jong Un zu konzentrieren. Zwar ist Kritik angebracht – das Regime sollte sich ändern und Atomwaffen sollten auch abgeschafft werden. Aber manche, die vorgeben, über nordkoreanische Menschenrechte reden zu wollen, sprechen dann auch immer nur über Atomwaffen. Einmal hatte ich die Möglichkeit, mich mit jemandem zu unterhalten, der beruflich auch mit den Menschenrechten in Nordkorea befasst war. Wir haben darüber gesprochen, dass laut den Vereinten Nationen die Versorgungslage sehr ernst ist – mehr als 50 Prozent der Menschen leiden Hunger und 30 bis 40 Prozent sind unterernährt. Er meinte, es wäre nicht richtig, den Leuten zu helfen, weil humanitäre Hilfe in Form von Spenden direkt an das Regime ginge, das diese dann dazu nutzen würde, Atomwaffen zu bauen. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob wir etwa keine humanitäre Hilfe an Nordkorea senden sollten?

+ Obsthändlerinnen am Stadtrand von Sinchon, südlich von Pjöngjang gelegen. © afp

Was hat er gesagt?

Er antwortete, wir sollten helfen, aber nicht momentan, weil das Regime sich gerade auf Atomwaffen fokussiert. Ich habe dann noch einmal nachgefragt, ob das heißt, dass wir den Menschen nicht helfen können, bis das Atomwaffenproblem gelöst ist – heißt es, dass es okay ist, dass Nordkoreaner Hunger leiden, bis die politischen Probleme gelöst sind? Darauf hatte er keine Antwort. Wir sollten solche Fragen stellen – vor allem, wenn wir daran interessiert sind, das Leben der Menschen in Nordkorea zu verbessern. Man sollte auf jeden Fall die nordkoreanische Regierung kritisieren, aber man muss auch die Courage haben, darüber zu sprechen, wie beide Seiten zusammenkommen können. Das ist wichtig für die Menschen. Wenn man immer auf der gleichen Stelle bleibt, wird es keinen Fortschritt geben.