Nordkorea: Ein ältlicher Koloss zum Geburtstag

Von: Felix Lill

Beeindruckter Diktator, herumstehender General und bemaltes U-Boot aus Anlass seiner Indienststellung (v.r.). © Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Nordkorea feiert sein 75-jähriges Bestehen und markiert wieder den starken Mann.

Nordkorea hat erstmals ein taktisches Atom-U-Boot vorgestellt. Kurz vor einem wahrscheinlichen Waffendeal mit Russland wird einmal mehr eine Kraftansage gemacht. Das U-Boot ist allerdings auch eine Art Geburtstagsgeschenk.

Kim Jong-un hatte ein vergnügtes Lächeln im Gesicht, trug einen Sonnenhut mit beigem Anzug. Aber was auf den ersten Blick nach einer Cocktailparty aussehen konnte, stellte sich beim zweiten Hinsehen dann doch als einer jener Auftritte heraus, die man vom nordkoreanischen Diktator kennt: Hinter ihm prangte ein dunkler Koloss, auf dessen Bug uniformierte Männer standen. Und Kim erklärte, dieses U-Boot in seinem Rücken „symbolisiert unsere Macht, die unsere schamlosen Gegner in Angst versetzt“. Nordkoreas Muskeln seien mal wieder ein bisschen größer geworden.

Insofern könnte der „Oberste Führer“ Nordkoreas, wie Kim in seiner totalitär geführten Kommunistischen Partei genannt wird, auch Recht haben: Das U-Boot soll mit ballistischen Raketen ausgestattet und sowohl für taktische atomare Erst- als auch für Gegenschläge konstruiert sein. Es wäre das erste seiner Art in dem Land. Und damit versendet Nordkorea eine klare Botschaft in die Welt: Auch seine Marine sei kriegstüchtig. Für einen bewaffneten Konflikt mit den Nachbarn Südkorea, Japan oder den USA sei man bereit.

Dabei ist es kein Zufall, dass das neue U-Boot gerade jetzt enthüllt wurde. Am Samstag beging Nordkorea das 75. Jubiläum seiner Staatsgründung durch Kim Il-sung, den Großvater von Kim Jong-un. Vorige staatstragende Jahrestage wurden immer wieder von großen Militärparaden und neuen Präsentationen begleitet. Hinzu kommt, dass Kim Jong-un diese Tage vermutlich einen Waffendeal mit Russland vereinbaren wird. Kim wird ab Sonntag in Wladiwostok an der Pazifikküste erwartet, wo die Investmentkonferenz Eastern Economic Forum stattfindet.

Auch da will Kim sich als Anführer einer starken Nation darstellen, die einiges an Rüstungsgütern zu bieten hat. Tatsächlich verfügt Nordkorea – laut Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wohl eines der ärmsten Länder der Welt, das zudem seit einiger Zeit mit Ernährungsproblemen zu kämpfen hat – gemessen am gesamten Wohlstandsniveau über beeindruckende militärische Fähigkeiten. Russland könnte dort unterschiedlichste Kaliber an Munition für seine stark beanspruchten Kriegsarsenale einkaufen. US-Geheimdienste vermuten schon 2022, dass dies längst geschehe.

Über die vergangenen Wochen hat Nordkorea auch zwei Versuche unternommen, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken, die aber beide gescheitert sind. Mit eigener Satelliten-Infrastruktur wäre Nordkorea, das zudem schon mehrere Atombombentests durchgeführt hat, auch besser in der Lage, andere Staaten zu überwachen. Nun wird erwartet, dass Kim Jong-un sich in Russland vielleicht Hilfe für einen Satellitenstart holt. Aber auch um nicht zu sehr wie ein Bittsteller auszusehen, war die Vorstellung eines atomwaffenbestückten U-Boots nun von großer Bedeutung für das Regime.

Außerdem spielt Nordkorea immer dann besonders mit echten oder vorgeblichen Muskeln, wenn die politische Führung das Gefühl hat, der Feind tue das auch. Im südkoreanischen Busan wurde im Juli ein nukleargetriebenes U-Boot der USA stationiert. Seit Beginn des dreijährigen Koreakriegs, der 1953 nur in einem Waffenstillstand endete, befinden sich Nord- und Südkorea formal im Kriegszustand. Die seitdem starke US-Militärpräsenz in Südkorea sieht Nordkorea als Bedrohung an.

Deshalb soll es im nördlichen Teil der Halbinsel nicht bei einem atomwaffenbestückten U-Boot bleiben, wie Kim Jong-un ankündigte. Vielmehr würden die bestehenden Boote entsprechend aufgerüstet. Und das hätte einen enormen Umfang: „Nordkorea unterhält eine der größten U-Boot-Flotten der Welt, mit Schätzungen von ungefähr 64 bis 86 U-Booten“, berichtet der US-amerikanische Thinktank Nuclear Threat Initiative. Allerdings betont das Institut auch: „Experten bezweifeln angesichts des Alters einiger Boote, dass alle einsatzbereit sind.“

Das nun vorgestellte U-Boot basiert laut Einschätzung von Fachleuten auf noch sowjetischer Technologie, die Nordkorea in den 70er Jahren in der Volksrepublik China gekauft hat und seither mehrfach modernisiert hat. Trotzdem dürfte das Boot nicht auf aktuellem Technikstand sein. Dieses und andere seiner Art sollen relativ laut sein, langsam und mit begrenzter Reichweite, betonte Vann Van Diepen, ein ehemaliger Waffenexperte der US-Regierung, der nun für 38 North arbeitet, eine US-Analyseplattform. Gegenüber Reuters sagte Van Diepen: „Wenn das Teil im Einsatz ist, wird es sehr verwundbar sein.“

Ein Traktor mit aufmontiertem Granatwerfer paradiert zum 75. durch Pjöngjang. © KCNA via KNS/afp