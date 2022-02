Nord Stream 2: Ein umstrittenes deutsch-russisches Megaprojekt

Gazprom

Nord Stream 2 ist vorerst gestoppt. Alles über seine Geschichte und wie das deutsch-russische Mega-Projekt entstand.

Frankfurt – Nord Stream II ist eine 1.230 Kilometer lange Gaspipeline, die vom westrussischen Wyborg nach Lubmin bei Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) führt. Es handelt sich hierbei um einen Doppelstrang mit der Pipeline Nord Stream I, die Ende 2011 in Betrieb genommen wurde. Allein im Jahr 2021 waren nach Angaben der Betreibergesellschaft circa 59 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch Nord Stream I transportiert worden. Der Bau von Nord Stream II war 2005 mit der Hilfe von Gerhard Schröder vereinbart worden. Dieser trat einen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Betreibergesellschaft der Pipeline, der späteren Nord Stream AG, an.

Name Nord Stream 2 Baukosten 9,5 Milliarden Euro Transportkapazität 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr Länge 1.230 Kilometer Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG Fertigstellung 6. September 2021

Nord Stream 2: Gerhard Schröder wird 2005 Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG

Die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug ist eine Tochtergesellschaft des russischen Gasmonopolisten Gazprom. Zu den Pipeline-Investoren gehören die deutschen Konzerne Wintershall Dea und Uniper, die niederländisch-britische Shell, das österreichische Energieunternehmen OMV und Engie aus Frankreich.

Sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 sind heftig kritisiert worden. Insbesondere Länder in Ostmitteleuropa wie Polen und die Ukraine würden durch die Pipelines ihre Rolle als Transitländer zugunsten Russland einbüßen und durch dieses wiederum erpressbarer werden. So bezeichnete Polens Premier Mateusz Morawiecki die Pipeline als „eine neue Hybridwaffe“ und eine „Giftpille“ für die europäische Sicherheit.

Angela Merkel hält 2015 an dem Projekt Nord Stream 2 fest

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hielt jedoch an dem Projekt fest. Nord Stream 2 sei ein wirtschaftliches Projekt mit privaten Investoren, sagte sie beim EU-Gipfel im Dezember 2015. Auch Wladimir Putin beteuerte, es handele sich um ein „rein wirtschaftliches, kein politisches“ Projekt.

Die damalige Präsidentin Litauens Dalia Grybauskaite widersprach dieser Betrachtung jedoch: „Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind für uns geopolitische Projekte.“ Ähnliche Stimmen kamen etwa aus Polen oder der Ukraine. So bezeichnete der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Nord Stream 2 als „ein politisches Projekt“, das nur darauf ausgerichtet sei, Druck auf die Ukraine und die EU auszuüben.

Wegen des Russland-Ukraine-Konfliktes stoppt Olaf Schold den Betrieb von Nord Stream 2

Nord Stream 2 war nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom im September 2021 fertiggestellt worden, allerdings ging sie noch nicht in Betrieb: Die Zertifizierung und Freigabe durch die zuständigen Behörden fehlte noch. Im Angesicht der jüngsten militärischen Aggressionen Russlands im Ukraine-Konflikt hatte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz das Projekt vorerst gestoppt. Ob das Projekt also letztendlich in Betrieb genommen wird, ist derzeitig unklar.

Allerdings sagte Olaf Scholz (SPD) im heute journal: „Das ist jetzt erst mal eine Sache, die nicht weiter vorangehen kann.“ Kategorisch ausschließen wollte er eine künftige Inbetriebnahme aber nicht. „Realistisch ist es nicht“, sagte Scholz. Vorhersehen könne man das aber nicht. „Ich jedenfalls würde mich da nicht auf eine Wette einlassen.“ (Joshua Schößler)

