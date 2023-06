Rätsel um Anschlag auf Nord Stream: Neue Spur führt nach Polen

Von: Lukas Rogalla

Noch immer ist unklar, wer hinter den Explosionen an der Nord-Stream-Pipeline steckt. Nun gibt es neue Hinweise – die ins Nachbarland Polen führen.

Warschau – Der Anschlag auf die „Nord Stream“-Pipelines in der Ostsee hat nicht nur rund 300.000 Tonnen Methan freigesetzt und ein wirtschaftliches sowie symbolisches Bindeglied zwischen Deutschland und Russland zerstört, sondern auch ein großes Rätselraten um die Verantwortlichen ausgelöst. Explosionen hatten die Rohre, die 70 bis 80 Meter unter der Meeresoberfläche liegen, zerrissen. Wer hinter dem Akt im Herbst 2022 steckt, ist neun Monate später noch immer nicht geklärt. Sowohl Nato-Staaten als auch Russland gehen von einem Anschlag aus.

Nun werden Hinweise geprüft, dass ein Sabotageteam Polen als Ausgangsort für die Operation benutzt haben könnte. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf deutsche Kreise. Die Untersuchung des Bundeskriminalamts (BKA) ziele darauf ab, herauszufinden, wieso die Segeljacht „Andromeda“ in polnische Gewässer gelangte. Die Andromeda steht in Verdacht, bei der Sabotage genutzt worden zu sein.

Nord-Stream-Anschlag: „Andromeda“ segelte nach Polen

„Deutsche Ermittler haben die gesamte zweiwöchige Reise der Andromeda rekonstruiert und festgestellt, dass sie von ihrem Ziel abwich und sich in polnische Gewässer wagte“, heißt es im Bericht des WSJ. „Die bisher nicht gemeldeten Erkenntnisse wurden mit Daten der Radio- und Navigationsausrüstung der Andromeda sowie mit Satelliten- und Mobiltelefonen und Gmail-Konten der Täter zusammengefügt – und mit an Bord zurückgebliebenen DNA-Proben, die Deutschland mindestens einem ukrainischen Soldaten zuordnen wollte.“

Das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm Ende September. © IMAGO/ABACA

Zudem sei man sich sicher, dass ein farbloser Sprengstoff namens HMX beziehungsweise Oktogen benutzt worden sei, der sich für Sprengung von Infrastruktur unter Wasser eigne. Die Besatzung der Andromeda, die wenige Tage zuvor von einem deutschen Unternehmen gemietet worden sei, soll nach der mutmaßlichen Verlegung des Sprengstoffs an Nord Stream 1 Kurs Richtung Polen gesetzt haben, bevor es zurück in Richtung Norden ging – womöglich, um Sprengstoff an Nord Stream 2 anzubringen. Nun werde ermittelt, ob polnisches Territorium für den Sabotageakt genutzt wurde. An einem deutschen Hafen hatten Augenzeugen und Überwachungskameras einen weißen Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen erkannt.

Im März hatten Medien berichtet, dass die Segeljacht einem Unternehmen aus Polen gehöre, das in ukrainischem Besitz sei. An der gemeldeten Adresse des Unternehmens in Warschau hätten Reporter des WSJ niemanden antreffen können. Nichts weise darauf hin, dass es wirklich existiere.

CIA soll von Anschlagsplänen auf Nord Stream gewusst haben

Polnische Beamte hätten dem WSJ gesagt, dass die lange Ostseeküste des Landes sowie die Grenze zur Ukraine Vorteile für eine solche Operation bieten würden. Die Regierung habe allerdings keine Rolle gespielt. „Ich kann Ihnen versichern, dass keine polnische Institution in dieser Geschichte involviert ist“, zitiert das WSJ. „Ich kann nicht ausschließen, dass irgendein polnisches Unternehmen oder irgendwer in diesen Fall verwickelt ist.“ Auch die deutschen Beamten gehen nicht davon aus, dass die Regierung von Polen in irgendeiner Form beteiligt ist.

Vor wenigen Tagen hatte die Washington Post berichtet, dass die USA bereits drei Monate vor dem Anschlag von einem ukrainischen Plan für einen Angriff auf die Nord Stream gewusst haben. Der Plan sei äußerst detailliert gewesen und überschneide sich maßgeblich mit den tatsächlichen Vorfällen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestritt eine Beteiligung seines Landes.

Bis zum Lieferstopp hatte Russland durch Nord Stream 1 Erdgas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen. Beim Anschlag auf die Pipelines handelt sich um einen der größten Sabotageakte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Explosionen ereigneten sich in den Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Eine Beteiligung Russlands am Nord-Stream-Anschlag wird nicht gänzlich ausgeschlossen. (lrg/dpa)