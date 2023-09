Noch mehr Stress im Regenwald

Von: Joachim Wille

Regenwälder wie im Amazonas drohen zu Savannen zu werden. Nun wurden zusätzliche Stressfaktoren gefunden. © IMAGO/Addictive Stock

Ein Forschungsteam zeigt klimaschädliche chemische Vorgänge am Amazonas auf.

Es war einer der größten Flops in der Wissenschaftsgeschichte: das Projekt „Biosphere 2“. In der Wüste Arizonas startete vor über 30 Jahren in einem hermetisch abgeriegelten Glasbau der Versuch, eine Art autarke Erde 2.0 mit Regenwald, Savanne, Ozeanen und intensiver Landwirtschaft aufzubauen – bewohnt von acht „Bionautinnen“ und „Bionauten“. Das Projekt wurde von der US-Raumfahrtbehörde Nasa beobachtet, um mit den Erkenntnissen daraus mögliche bemannte Basen auf dem Mond oder dem Mars zu konzipieren. Es scheiterte, doch inzwischen liefert der Komplex wichtige Erkenntnisse für die „Biosphäre 1“, unsere Erde – jüngst etwa für die Regenwälder, die auszutrocknen drohen.

Die Regenwälder in den Tropen speichern große Mengen CO2 und gelten als Klimamaschine der Erde. Sie treiben den Wasserkreislauf an, indem sie Wasser verdunsten und so zur Wolkenbildung beitragen. Fachleute gehen davon aus, dass im Fall des größten Regenwaldes der Erde am Amazonas das empfindliche Ökosystem bereits zu kippen begonnen hat. Damit hätte sich das gigantische Kohlenstoffreservoir wegen der Abholzungen und zunehmender Dürren bereits in eine Kohlenstoffquelle verwandelt, aus der mehr CO2 entweicht, als darin eingelagert wird. Doch die aktuelle Forschung zeigt, dass die wachsende Trockenheit darüber hinaus auch noch weitere Auswirkungen auf wichtige Funktionen der Regenwälder hat, die das Klima beeinflussen.

In der „Biosphere 2“, die seit 2007 von der University of Arizona für Forschung und Lehre genutzt wird, gibt es eben unter anderem einen künstlich angelegten Regenwald. Dort hat ein internationales Wissenschaftsteam die Bildung und den Abbau sogenannter flüchtiger organischer Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC) im Urwaldboden untersucht – und zwar rund um die Uhr unter sorgfältig kontrollierten Umweltbedingungen. Diese biogenen, also natürlich gebildeten, Verbindungen spielen eine wichtige Rolle in der Atmosphäre: Sie sind an der Bildung von Schwebteilchen in der Luft (Aerosolen) und Ozon beteiligt und haben somit Auswirkungen auf die Luftqualität und das Klima, weil sie die Sonneinstrahlung mitsteuern. Bäume geben die VOC als Gas oder Dampf ab, und sie reagieren dann mit Molekülen der Luft. Die VOC dienen mitunter der Kommunikation von Baum zu Baum und locken Insekten an. Ein bekanntes Beispiel dieser Verbindungen ist das für seinen charakteristischen Kiefernduft bekannte Pinen, ein Monoterpen-Kohlenwasserstoff. Bei Trockenstress setzen Bäume Verbindungen wie Isopren, Monoterpene und Sesquiterpene frei, mit denen sich Pflanzen vor Hitze und starker UV-Strahlung zu schützen versuchen.

Das Forschungsteam, dem Wissenschaftler:innen der Universität Freiburg und des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz angehören, konnte zeigen, wie stark langanhaltende Dürreperioden die VOC-Bilanz verändern. Hintergrund für die Forschungskampagne ist, dass Hitze- und Dürreperioden als Folgen des Klimawandels häufiger vorkommen werden.

CHEMIE DES KLIMAEFFEKTS VOC bezeichnet die Gruppe der flüchtigen organischen Verbindungen, englisch: Volatile Organic Compounds. Es handelt sich um gas- und dampf-förmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft, darunter sind Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren. In der Außenluft können biologische Prozesse die Quelle sein, zum Beispiel Pflanzenstoffwechsel oder Fäulnis, aber auch technische Prozesse, wobei VOC bei unvollständiger Verbrennung in Kraftverkehrsabgasen oder als Nebenprodukte in der Industrie entstehen. In Innenräumen können Farben, Lacke, Klebstoffe oder Pflege-, Reinigungs- und Hobbyprodukte Quellen sein, aber auch das Tabakrauchen. Jw

Daher sei es wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen, so das Team. Es zeigte sich: Fällt die Bodenfeuchtigkeit unter einen gewissen Wert, nämlich 19 Prozent, verringert sich die Fähigkeit des Regenwaldbodens, flüchtige organische Verbindungen aus der Atmosphäre aufzunehmen und abzubauen. Aber nicht nur das: Der Boden wird von einem VOC-“Verbraucher“ zu einer VOC-Quelle.

Laut der Studie ergaben Isotopenmarkierungen, dass diese Effekte auf die veränderten Aktivitäten von Bodenmikroben zurückzuführen sind. Die Messkampagne lief von September 2019 bis Januar 2020, sie war Teil des Projekts „B2WALD“ (Biosphere 2 Water Atmosphere And Life Dynamics). Die neuesten Ergebnisse dazu wurden jüngst im Journal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Eine weitere Erkenntnis: Die Emissionseffekte verstärken sich noch, wenn die Böden nach einer langen Dürreperiode erneut Nässe ausgesetzt werden. Laut dem Hauptautor der Studie, Giovanni Pugliese, zeigte sich nach wenigen Stunden eine kurz anhaltende Emissionsspitze von Carbonylverbindungen, zu denen etwa Aceton gehört, später gab es dann eine länger andauernde Emissionsspitze schwefelhaltiger Verbindungen. Im ersten Fall sei die Emissionsspitze allein durch die Bewässerung erzeugt worden, im zweiten Fall durch Mikroorganismen im Boden.

Eine Rückkehr zu feuchten Bedingungen im Regenwald führt also nicht automatisch wieder zu den alten Verhältnissen zurück. Professor Jonathan Williams vom Max-Planck-Institut für Chemie erklärt: „Wir wissen jetzt, dass Dürrestress das Verhalten von VOC-Flüssen vom und zum Boden tiefgreifend beeinflussen kann.“ Die neu entdeckten Bodeneffekte müssten auch in die Atmosphärenmodelle einbezogen werden, um so die Reaktionen des Ökosystems präziser vorhersagen zu können und um regionale Simulationen des Klimas zu verbessern. „Die Bäume und anderen Pflanzen im Regenwald versuchen mit allen Mitteln, gegen die Dürren zu kämpfen“, sagt Williams. Das zeigten die Untersuchungen. Viel Hoffnung, dass die Wälder intakt bleiben, wenn die Temperaturen weiter steigen, hat der Experte jedoch nicht: „Es besteht eine sehr reale Gefahr, dass der Regenwald so stark austrocknet, dass er zur Savanne wird.“

Die Forschungseinrichtung Biosphere 2 in den Catalina-Bergen in Arizona im Jahr 1993. Sie war jetzt noch einmal nützlich. © TIM ROBERTS / AFP