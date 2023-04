Wie Nikki Haley von Trumps Vertrauter zu seiner Konkurrentin wurde

Von: Melanie Staudacher

Nikki Haley will die erste Präsidentin der USA werden. Neben Donald Trump und Joe Biden muss die ehemalige Gouverneurin gegen weitere Konkurrenten bestehen.

Bamberg, South Carolina - Als Gouverneurin von South Carolina war Nikki Haley hierzulande bisher eher unbekannt. Doch spätestens seit der Ankündigung der Republikanerin, im Rennen um die US-Präsidentschaft gegen Donald Trump und Joe Biden antreten zu wollen, gehört Haley zu den heiß diskutierten Persönlichkeiten.

Name Nikki Haley, geboren Randhawa Geburtsdatum 20. Januar 1972 Geburtsort Bamberg, South Carolina, USA Partei Republikanische Partei Aktuelles Amt Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl 2024 Studium Buchhaltung an der Clemson University, South Carolina

So begann Nikki Haley ihre politische Karriere unter Trump

Nachdem Haley Buchhaltung an der Clemson University studiert hatte, arbeitete sie mehrere Jahre im Nachbar-Bundesstaat North Carolina sowie später als Finanzvorstand im Bekleidungsgeschäft „Exotica International Gift Shop“ ihrer Mutter Raj Kaur Randhawa. Im Jahr 2004 wurde Haley in das Repräsentantenhaus von South Carolina gewählt. Nach ihrer Wiederwahl im Jahr 2006 kandidierte sie 2010 als Gouverneurin für South Carolina und gewann die Wahl. Somit war sie nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern auch die erste Gouverneurin in Amerika, die einer Minderheit angehört.

Nikki Haley galt 2016 als Botschafterin Trumps bei den Vereinten Nationen als enge Vertraute des Ex-Präsidenten, nach dem Sturm auf das Kapitol distanzierte sie sich. (Archivbild) © Evan Vuccid/dpa

2014 wählten die Bürger und Bürgerinnen ihres Bundesstaates Haley erneut zur Gouverneurin. Zwei Jahre später ernannte sie der damalige Präsident Donald Trump zur US-Botschafterin der Vereinten Nationen. In dieser Funktion war sie auch Mitglied des Kabinetts des Präsidenten und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. Ende 2018 trat sie von diesem Amt zurück und war von April 2019 bis März 2020 als Verwaltungsrätin im Direktorium des Flugzeugbauers Boeing tätig. Mit ihrer Kandidatur um die Präsidentschaft wurde sie so von Trumps ehemaliger Mitarbeiterin zu seiner direkten Konkurrentin.

Das sind Nikki Haleys Konkurrenten bei den US-Wahlen

Neben Donald Trump (Republikanische Partei) kandidiert auch der amtierende US-Präsident Joe Biden (Demokratische Partei) erneut für das höchste Amt in den USA. Diese Politiker und Politikerinnen haben sich außerdem für die Wahl am 5. November 2024 aufstellen lassen:

Vivek Ramaswamy, Republikaner

Asa Hutchinson, Republikaner

Republikaner Ron DeSantis, Republikaner

Republikaner Mike Pence, Republikaner

Republikaner Marianne Williamson, Demokratin

Robert F. Kennedy, Demokrat

Auf Haleys politischer Agenda steht, Verantwortung für die Fiskalpolitik in Amerika zu übernehmen, die Grenzen des Landes zu sichern sowie den Stolz und die Bestimmung zu stärken. Konkret bedeutet das niedrige Steuern und Sozialabgaben und eine aggressive Außenpolitik. So warnt sie vor Russland, China und Nordkorea und spricht sich für die Unterstützung Israels aus.

In einer Wahlkampfrede forderte Haley zudem einen Generationswechsel in der politischen Führung der USA und verwies damit indirekt auf das hohe Alter ihrer Konkurrenten Biden (1942) und Trump (1946).

Die frühere Gouverneurin von South Carolina und einstige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ging in ihrer Rede an mehreren Stellen auf das hohe Alter vieler amerikanischer Politiker ein. «Nicht Amerika hat seine besten Zeiten hinter sich. Unsere Politiker haben ihre besten Zeiten hinter sich.»

Nikki Haleys Familie und Herkunft

„Die Eisenbahnschienen unterteilten die Stadt in Rassen. Ich war die stolze Tochter indischer Einwanderer. Nicht schwarz, nicht weiß – ich war anders“, sagt Haley im Video zur Ankündigung ihrer Kandidatur. Ihre Eltern sind Anhänger des Sikhismus, eine Religion, die vor allem in Indien verbreitet ist. Vom indischen Distrikt Amritsar emigrierte das Paar 1969 nach Kanada. An der University of British Columbia lehrte Haleys Vater Ajit Singh Randhawa Biologie. Als erste indische Einwanderer ließen sie sich später in Bamberg in South Carolina nieder.

Haleys Familie unterstützt sie im Wahlkampf. Hier zu sehen ist die Präsidentschaftskandidatin mit ihrem Ehemann Michael Haley, Tochter Rena und Sohn Nalin. (Archivbild) © David Goldmann/AP

Während ihr Vater dort einer Professorenstelle am Voorhees College nachging, eröffnete Haleys Mutter Raj Kaur Randhawa ein Bekleidungsgeschäft, in dem Haley in der Buchhaltung aushalf. Während ihres Studiums an der Clemson University in South Carolina lernte sie Michael Haley, heutiger Offizier der Army National Guard, kennen. 1996 heirateten die beiden. Im Jahr 2013 wurde Michael Haley nach Afghanistan entsandt, was Haley zur ersten Gouverneurin in der Geschichte der USA machte, deren Ehepartner im Einsatz war.