Aufstand in Niger: Staatenbund stellt Ultimatum an die Putschisten

Von: Johannes Dieterich

Nach dem Staatsstreich in Niger droht Westafrikas Staatenbund Ecowas der dortigen Militärjunta mit dem Einsatz von Gewalt.

Abuja/Frankfurt – Dass Putschisten kurz nach einem erfolgreichen Staatsstreich wieder von der Macht lassen, kommt so gut wie nie vor: Trotzdem scheinen sowohl Nigers Nachbarstaaten wie die Vereinten Nationen und westliche Regierungen die Hoffnung nicht aufgegeben zu haben, dass sich die Junta in dem Sahel-Staat wenige Tage nach ihrem Coup wieder umbesinnen könnte.

In einer Sondersitzung des westafrikanischen Staatenbundes Ecowas am Sonntag in Nigerias Hauptstadt Abuja wurden die neuen militärischen Machthaber im Niger zu einer Revision ihres Coups binnen einer Woche aufgerufen, so das Ultimatum. Andernfalls müssten sie mit einem Einmarsch von Ecowas-Truppen rechnen. Zudem wurden erste Sanktionen beschlossen.

Die Afrikanische Union (AU) gibt den Putschisten immerhin zwei Wochen Zeit, um ihren Machtanspruch zu revidieren. Auch die US-Regierung sieht noch „Raum für Diplomatie“, wie der Sprecher des Weißen Hauses für Sicherheitsfragen, John Kirby, mitteilte. Frankreichs Außenministerin Catherina Colonna spricht hartnäckig von einem „Putsch-Versuch“ und versichert, dass Paris den sich selbst zum Staatschef ausgerufenen Chef der Präsidentengarde, General Abdourahmane Tchiani, niemals billigen werde. Überhaupt hat bislang kein Staat der Welt Nigers Junta als Regierung anerkannt.

Erklärte sich zum neuen Machthaber: General Tchiani. © ORTN-Télé Sahel/afp

Putschisten in Niger warnen vor „Chaos und Massaker“

Unterdessen warnten die nigrischen Putschisten die Ecowas-Länder vor einer militärischen Intervention. Eine derartige Intervention würde „Chaos und ein Massaker unter der nigrischen Bevölkerung“ zur Folge haben, sagte Tchiani in einer TV-Ansprache. Umgekehrt sieht sich Ecowas zu einer harschen Reaktion gezwungen, um die Welle der Coups in seinem Territorium zu stoppen: In vier der 15 Mitgliedsstaaten von Ecowas fand in den vergangenen drei Jahren ein Militärputsch statt. Allerdings hatten scharfe Sanktionen in den drei vorausgehenden Fällen – in Mali, Burkina Faso und Guinea – nicht die erwünschte Wirkung.

Hoffnung schöpfen die Unterstützer:innen des seit fünf Tagen in seiner Residenz festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum aus dem Umstand, dass es sich bei dem Putsch weniger um die Unzufriedenheit der Mehrheit der Bevölkerung als um diejenige eines einzelnen Generals handeln könnte. Tchiani hatte damit rechnen müssen, dass ihn Bazoum im Zuge einer umfangreichen Reform des Sicherheitsapparats nach dem Chef der Streitkräfte und der Gendarmerie ebenfalls auswechseln wollte.

Die Armee zögerte zwei Tage lang, sich hinter den Putsch zu stellen. Die Unterstützung begründete Armeechef Abdou Sidikou Issa schließlich mit dem Hinweis, Blutvergießen zwischen den Sicherheitskräften müsse unbedingt vermieden werden.

Straßenproteste gegen Putsch in Niger mit Gewalt beendet

Ob die Bevölkerung mehrheitlich hinter Putschist Tchiani oder Präsident Bazoum steht, ist schwer zu sagen. Gleich nach dem Coup kam es zu Straßenprotesten gegen den Coup, die von den Putschisten mit Gewalt niedergeschlagen wurden. Einen Tag später gingen andere für Tchiani auf die Straße und steckten das Büro von Bazoums „Partei für Demokratie und Sozialismus“ in Brand. Am Sonntag wurden sie von der Junta sogar „eingeladen“, ihre Proteste fortzusetzen.

Als Begründung für den Coup gab Tchiani neben „Korruption“ und „Misswirtschaft“ das Versagen der Regierung im Kampf gegen islamistische Extremisten an. Allerdings konnte Bazoum durchaus Erfolge vorweisen. Im Niger kam bei Angriffen der Extremisten im vergangenen Jahr nur ein Zehntel der Menschen um, die in den Militärdiktaturen Mali und Burkina Faso ihr Leben verloren.

Die EU stellte inzwischen ihre Budgethilfe und die Kooperation im Sicherheitsbereich mit Niamey ein. Auch die US-Regierung bereitet das Ende ihrer „bedeutenden Hilfe“ (Außenminister Antony Blinken) für Nigers Bevölkerung vor. Der drittärmste Staat der Welt erhält nach Angaben der Weltbank jährlich zwei Milliarden US-Dollar an staatlicher Entwicklungshilfe. Was mit den 1500 französischen, 1100 US-amerikanischen und mehreren Hundert europäischen (darunter auch rund 100 deutschen) Soldatinnen und Soldaten geschehen wird, ist noch ungewiss.