Niedersachsen-Wahl 2022: Wann gibt es die Ergebnisse im Wahlkreis Buchholz (52)?

Die Landtagswahl in Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 statt. © IMAGO

Was ist das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 im Wahlkreis Buchholz? Wer gewinnt das Direktmandat? Welche Partei wird stärkste Kraft?

Buchholz in der Nordheide – Der Wahlkreis Buchholz ist einer von 87 Wahlkreisen bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 am 9. Oktober. Die Wahlberechtigten bestimmen mit, wer ihre Region im 19. Landtag von Niedersachsen vertritt und welche Parteien die meisten Sitze bekommt. Hier finden Sie die Ergebnisse des Wahlkreises Buchholz (52) im Überblick.

Wahlkreis Buchholz (52): Wer zur Niedersachsen-Wahl 2022 antritt

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Menschen im Wahlkreis Buchholz die Auswahl zwischen den Landeslisten der Parteien, die sie mit der Zweitstimme wählen. Das Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet über die Sitzverteilung im Landtag.

Mit der Erststimme entscheiden die Wählenden, wer das Direktmandat gewinnt. In den Landtag zieht ein, wer die meisten Stimmen erhält. Eine einfache Mehrheit ist daher ausreichend. Im Wahlkreis Buchholz treten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 folgende Kandidierende an:

Steffi Menge (SPD)

Jan Bauer (CDU)

Nadja Weippert (Grüne)

Judith Höfler (FDP)

Rainer Sekula (AfD)

Steffen Wetzel (Linke)

Jo B. Nolte (dieBasis)

Wahlkreis Buchholz (52): Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022

Sobald die Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfenden mit der Auszählung der Stimmen. Im Laufe des Abends zeigt sich, wer die meisten Erststimmen erhält und welche Partei die meisten Menschen ansprechen konnte. Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 im Wahlkreis Buchholz (52) können Sie in der interaktiven Karte hier live mitverfolgen.

Die landesweiten Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2022 finden Sie in unserem Live-Ticker.

Niedersachsen-Wahl 2022: Was gehört zum Wahlkreis Buchholz (52)?

Im Wahlkreis Buchholz leben etwa 69.400 Wahlberechtigte. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 gehören folgende Städte und Gemeinden zum Wahlkreis Buchholz:

Buchholz in der Nordheide

Samtgemeinde Hollenstedt

Samtgemeinde Jesteburg

Samtgemeinde Tostedt

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Harburg liegen in den Wahlkreisen Winsen (50) und Seevetal (51).

Wahlkreis Buchholz (52): Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl 2017

Bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen traten im Wahlkreis Buchholz sechs Kandidat:innen an. Das Direktmandat holte Heiner Schönecke von der Partei CDU mit 39,7 Prozent der Wählerstimmen.

Die Gegenkandidat:innen waren:

Martin Gerdau (SPD, 31,9 %)

Reinhard Riepshoff (Bündnis 90/Die Grünen, 10,5 %)

Helena Tewes (FDP, 7,1 %)

Rainer Sekula (AfD, 6,4 %)

Jens Westermann (DIE LINKE, 4,4 %)

Bei der letzten Niedersachsen-Wahl holte die CDU die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Buchholz. Die Ergebnisse der Wahl 2017 im Überblick:

CDU 34,9 Prozent

SPD 29,0 Prozent

Grüne 12,1 Prozent

FDP 9,8 Prozent

AfD 6,6 Prozent

Linke 4,5 Prozent

Die Wahlbeteiligung der letzten Niedersachsen-Wahl 2017 im Wahlkreis Buchholz betrug 67,4 Prozent.

