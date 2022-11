Ukraine-Krieg: Experte fordert im russischen TV „die Wahrheit“ über Niederlagen

Die Prognosen eines Häuserkampfes in der Stadt Cherson haben sich also nicht bestätigt. Wahrscheinlich hatten die Russen hierfür keine Aussicht auf entsprechenden Nachschub an Munition, Lebensmitteln und Ausrüstungsmaterial. Vielleicht ist den Russen einfach auch bereits jetzt schon die Munition praktisch ausgegangen. Was noch dazukommt ist, dass die russische Armee seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive westlich des Dnjepr im Raum Cherson wohl erhebliche Verluste an Soldaten und Material erlitten hat. Was für die ukrainische Armee und die Bewohner westlich des Dnjepr nun positiv ist, ist die Tatsache, dass das westliche Ufer des Dnjepr im Raum Cherson höher liegt wie das östliche Ufer. Im Falle einer Dammsprengung in Nova Kachovka wären daher westlich des Dnjepr bei einer Überschwemmung wohl kaum Auswirkungen zu verzeichnen. Daher hat der ukrainische Verteidigungsminister auch ganz klar festgestellt, dass er nicht an eine große Sprengung des Stausees in Nowa Kachovka seitens Rußland glaubt. Die russische Armeeführung ist zwar wahrscheinlich etwas dumm aber wohl auch nicht so dumm, den Damm des Stausees zu sprengen, wenn die eigenen Truppen stark davon in Mitleidenschaft gezogen wären (entweder großräumiger Rückzug der russischen Armee östlich des Dnjepr oder viele russische Soldaten würden dort wohl ertrinken), dies ist auch gut für die Zivilbevölkerung östlich des Dnjepr, denn auf die Zivilbevölkerung nimmt die russische Armeeführung wohl häufig überhaupt keine Rücksicht. Was die Russen vielleicht gesprengt haben sind Brückenteile über den Dnjepr beim Damm des Stausees, um ein Überqueren des Flusses zu erschweren und ist in Zukunft zu befürchten, dass technische Anlagen zur Stromerzeugung (wie Turbinen, Stromleitungen etc.) seitens Rußland gesprengt werden könnten.