Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte räumen Tschernobyl – und nehmen Geiseln mit

Von: Lukas Zigo, Katja Thorwarth, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine steigen die Verluste auf beiden Seiten. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Im Ukraine-Krieg* gehen die Angaben über die Zahl der Verluste auf Seiten Russlands* stark auseinander.

Laut Angaben der Ukraine* soll die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin* im Ukraine-Konflikt* mehr als 17.000 Soldaten verloren haben.

Moskau* hat den Rückzug seiner Truppen aus Tschernobyl veranlasst. Kiew* spricht davon, dass die Angreifer Geiseln genommen haben.

Update vom 01.04.2022, 03.30 Uhr: Nach wochenlanger Besetzung haben die russischen Streitkräfte die Atomruine Tschernobyl verlassen, dabei nach ukrainischen Angaben aber Geiseln mitgenommen. „Es sind keine Außenstehenden mehr auf dem Gebiet des Atomkraftwerks Tschernobyl“, teilte die für das Sperrgebiet im Norden der Ukraine zuständige ukrainische Behörde am Donnerstagabend auf Facebook mit. Später hieß es, die Russen hätten ukrainische Soldaten mitgenommen, die sie seit Kriegsbeginn als Geiseln gefangen hielten.

„Als sie von der Atomanlage Tschernobyl wegrannten, nahmen die russischen Besatzer Mitglieder der Nationalgarde mit, die sie seit dem 24. Februar als Geiseln gefangen gehalten hatten“, teilte die ukrainische Atombehörde Energoatum im Messengerdienst Telegram unter Berufung auf Arbeiter in der Anlage mit. Um wie viele ukrainische Soldaten es sich handelte, war unklar.

Das Satellitenbild zeigt die Nuklearanlagen von Tschernobyl in der Ukraine während der russischen Invasion am Donnerstag, den 10. März 2022. © dpa

Zuvor hatte die für das Sperrgebiet zuständige Behörde den Abzug der russischen Armee verkündet. Die Soldaten hätten „Ausrüstung und andere Wertgegenstände“ aus der stillgelegten Atomanlage gestohlen. Ukrainische Spezialisten würden nun auf das Gelände geschickt, um es auf „potenzielle Sprengkörper“ hin zu durchkämmen.

Ukraine-Krieg: Neuer humanitärer Korridor für Mariupol?

+++ 22.30 Uhr: Nach Forderungen Deutschlands und Frankreichs will Russland nach eigenen Angaben am 1. April einen neuen Anlauf für einen humanitären Korridor aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nehmen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau kündigte eine Feuerpause für den Morgen und den geplanten Beginn der Evakuierung von 9.00 Uhr MESZ an. Die Menschen sollten unter Beteiligung des Roten Kreuzes und des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen aus der Stadt herausgebracht werden, sagte der Generalmajor Michail Misinzew.

Ukraine-Krieg aktuell: 15 Flughäfen durch russische Streitkräfte zerstört

+++ 21.30 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium macht die russischen Streitkräfte für die Zerstörung von 15 Flughäfen verantwortlich. Zudem sein 1370 Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden, heißt es. Russische Soldaten hätten 148 Kinder getötet. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

+++ 20.15 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Einschätzung der US-Regierung weiter stark durch russische Luftangriffe gefährdet. Russlands Gerede von Deeskalation sei „schöne Rhetorik“, sagte ein hochrangiger Pentagon-Vertreter. „Aber es bedeutet nicht, dass die Bedrohung aus der Luft weniger wird.“ Auch wenn die Bodenpräsenz rund um Kiew verringert werde, setze das russische Militär die Stadt weiter mit Luftangriffen unter Druck. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der Lufteinsätze deutlich erhöht worden. Die Angriffe konzentrierten sich vor allem auf Kiew oder auch Tschernihiw.

Die Verschärfung der russischen Offensive in der Ostukraine ist dem Pentagon-Vertreter zufolge auch das Ergebnis des Scheiterns in Kiew. „Die Neupriorisierung im Donbass zeigt deutlich, dass sie wissen, dass es ihnen nicht gelungen ist, die Hauptstadt einzunehmen“, sagte er weiter.

Ukraine-Krieg aktuell: Russische Soldaten ziehen ab

+++ 17.20 Uhr: Die meisten russischen Streitkräfte haben das Gebiet rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl verlassen. Dies berichtet die Tagesschau unter Berufung auf die staatliche Betreiberfirma der ukrainischen Atomkraftwerke, Energoatom.

Demnach hätten sich die meisten Soldaten in zwei Kolonnen Richtung belarussisch-ukrainische Grenze aufgemacht. Zudem sollen sich die russischen Truppen auch aus der nahegelegenen Stadt Slawutysch zurückgezogen haben.

Ukraine-Krieg aktuell: Nato befürchtet „noch mehr Leid“

+++ 14.45 Uhr: Die Nato sieht im Ukraine-Krieg keine Signale der Entspannung. „Nach unseren Geheimdienstinformationen ziehen sich russische Einheiten nicht zurück, sondern positionieren sich neu“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Russland versuche, seine Truppen neu zu gruppieren, Nachschub zu organisieren und die Offensive im Donbass zu verstärken. Gleichzeitig werde der Druck auf die Hauptstadt Kiew und andere Städte aufrechterhalten.

„Wir können mit weiteren Offensivaktionen rechnen, die noch mehr Leid bringen“, sagte Stoltenberg. Zu den Verhandlungen zwischen Vertretern und der Ukraine und Russlands meinte der Norweger, es sei gut, dass miteinander gesprochen werde. Bislang habe man allerdings keine echte Änderung bei Russlands Hauptziel gesehen, einem militärischen Erfolg. Deshalb müsse man auch bereit sein, die Ukraine weiter zu unterstützen.

+++ 12.15 Uhr: Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, plant Russland sich im Nachbarland Belarus „neu zu gruppieren.“ Eine Strategie, die im Ukraine-Krieg bereits mehrfach angesichts hoher Verluste von den russischen Streitkräften angewandt wurde.

Ukraine-Krieg aktuell: Russland soll eigenes Flugzeug abgeschossen haben

+++ 10.30 Uhr: Laut Jeremy Fleming, dem Chef des britischen Geheim- und Sicherheitsdienstes Government Communications Headquarters (GCHQ), verweigern russische Soldaten im Ukraine-Krieg Befehle und sabotieren ihre eigene Ausrüstung.

„Wir haben gesehen, wie sich russische Soldaten – knapp an Waffen und Moral – weigerten, Befehle auszuführen, ihre eigene Ausrüstung sabotierten und sogar versehentlich ein eigenes Flugzeug abschossen“, sagte Fleming auf einem Australien-Besuch in Canberra. Es gebe logistische Fehler, viele russische Opfer sowie Chaos innerhalb der militärischen Führung. „Wir haben gesehen, wie Putin sein eigenes Volk belogen hat, um militärische Inkompetenz zu verbergen“, sagte Fleming in seiner Rede an der Australian National University, die vom GCHQ in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht wurde.

Ukraine aktuell: Präsident Selenskyj traut „schönen Worten“ aus Russland nicht

+++ 07.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht noch keine konkreten Ergebnisse der Gespräche mit Russland über ein mögliches Ende des Kriegs. Den schönen Worten aus Moskau sei nicht zu trauen, sagte Selenskyj in der Nacht zum Donnerstag. Die Ukraine meldet auch weiter Angriffe, so etwa auf ein Treibstofflager in der Großstadt Dnipro. Abermals ringen beide Seiten um eine Feuerpause für die umkämpfte Stadt Mariupol. Die Bundesregierung hofft ihrerseits auf mehr Klarheit, ob und wie Russland weiter Gas liefert.

Der russische Präsident Wladimir Putin will am Donnerstag mit Vertretern des Energieriesen Gazprom und der russischen Zentralbank reden. Thema sind die künftigen Zahlungen an Russland für Gas. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Mittwochabend nach einem Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Putin, die westlichen Zahlungen könnten auch nach dem 1. April wie üblich in Euro an die Gazprom-Bank gehen. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel.

Ukraine aktuell: Kiew erkennt Angriffe im Donbass

In den Verhandlungen mit der Ukraine über ein Ende des Kriegs hatte Russland am Dienstag angekündigt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front deutlich zurückzufahren. Die Gespräche mit der russischen Delegation sollen auch nach Angaben des ukrainischen Verhandlungsführer David Arachamija am 1. April im Online-Format fortgesetzt werden.

Kiew erkennt einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass, sagte Selenskyj. „Und darauf bereiten wir uns vor.“ Er bekräftigte die Forderung nach Hilfe der westlichen Partner, etwa Panzer, Flugzeuge und Artilleriesysteme. „Die Freiheit darf nicht schlechter bewaffnet sein als die Tyrannei“, sagte er.

Ukraine aktuell: Russland will heute ab 10 Uhr Feuerpause für Mariupol

Für die seit Wochen umkämpfte Stadt Mariupol bot Russland für Donnerstag eine Feuerpause an, um Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht zu geben. „Russlands Streitkräfte erklären - ausschließlich zu humanitären Zwecken - am 31. März ab 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) eine Feuerpause“, sagte Generalmajor Michail Misinzew laut Agentur Interfax.

Bei einem Raketeneinschlag in der Stadt Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben ein mit Treibstoff gefülltes Öldepot zerstört. Trümmer hätten zudem zwei Tanklastwagen beschädigt, teilte der Leiter des Regionalrats, Mykola Lukaschuk, mit. Es habe keine Opfer gegeben. In Nowomoskowsk nordöstlich von Dnipro schlug ukrainischen Angaben zufolge eine Rakete in eine Fabrik ein. Auch hier gab es demnach keine Toten.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew erlangt Kontrolle im Südosten zurück

Erstmeldung vom Donnerstag, 31.03.2022, 06.35 Uhr: Das Nachrichtenportal The Kyiv Independent teilt mit, dass ukrainische Streitkräfte die Kontrolle über das südöstliche Orlove, Zahradivka, Kochubeyivka zurückerlangt haben. Das gab der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 30. März bekannt.

(ktho/dil/lz/nak mit dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.