Ukraine-Verhandlungen - Baerbock zu Putins Forderungen: „Spielen dieses Spiel nicht mit“

Von: Tobias Utz, Sonja Thomaser, Stefan Krieger, Christian Stör, Alina Schröder

Die Nato beschließt wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Russland. In Deutschland ist man sich uneins wegen eines Energie-Embargos.

Auf dem Nato*-Gipfel beratschlagen die Mitgliedsländer über weitere Maßnahmen, um eine Lösung im Ukraine-Konflikt* zu finden.

Neben der Nato beschäftigen sich auch die EU* und G7 in Brüsse mit dem Ukraine-Krieg*. Es werden neue Hilfen für die Ukraine* und weitere Sanktionen gegen Russland* beschlossen.

US-Präsident Joe Biden* sieht eine geeinte Nato. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* aber übt Kritik. Statt Sanktionen gegen Wladimir Putin* fordert Selenskyj Waffen für die Ukraine.

+++ 20.58 Uhr: Die Diskussion um einen Stopp der russischen Lieferungen von Gas, Öl und Kohle hält an: FDP-Chef Christian Lindner sagte, Deutschland solle prioritär die Sanktionsmöglichkeiten einsetzen, „die dauerhaft durchhaltbar sind“. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte, bei einem Embargo würde der soziale Zusammenhalt in Gefahr geraten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen dagegen erwartet, dass „die deutsche Position, weiter Gas und Öl aus Russland zu kaufen, keinen Bestand“ haben wird.

Lindner sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Bundesrepublik habe „alle Sanktionsmöglichkeiten im Blick. Wir sollten mit Priorität diejenigen einsetzen, die dauerhaft durchhaltbar sind und unsere strategische Position nicht schwächen.“



Klingbeil betonte in den Funke-Zeitungen: „Wir können auf diese Lieferungen nicht von heute auf morgen verzichten.“ In der Konsequenz hieße das, in Deutschland würde die Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen und der soziale Zusammenhalt in Gefahr geraten.

Irgendwann werde die Bundesregierung umfallen, sagte Röttgen der Augsburger Allgemeinen. „Und dann wird man zu Recht die Frage stellen, warum sie das nicht schon Wochen vorher getan hat, um den Krieg schneller zu beenden.“ Der CDU-Außenpolitiker erwartet, dass es im Ukraine-Krieg „mehr und mehr Tote und Flüchtende“ geben wird. „Wie soll Deutschland dann noch erklären, dass nicht alles getan wird, um das zu beenden?“

+++ 17.02 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angesichts des russischen Angriffskriegs Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. „Wenn die Welt sich wandelt, muss die Politik sich wandeln“, sagte Baerbock am Samstag in Cottbus als Rednerin auf einem Grünen-Landesparteitag. „Wir unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie sich selbst verteidigen können und dass sie für ihre Sicherheit und ihren Frieden kämpfen können.“

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, spricht auf dem Landesparteitag der Brandenburger Grünen. © Bernd Settnik/dpa

Putins völkerrechtswidrige Aggression sei nicht nur ein Angriff auf die Souveränität der Ukraine und auf 40 Millionen Ukrainer, sondern auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, mahnte Baerbock. Dennoch könne man nicht direkt in den Krieg eingreifen, weil dies Nachbarstaaten der Ukraine gefährden würde, die Mitglieder der Nato seien. „Es ist wichtig, dass wir diesen Krieg auf das Schärfste verurteilen und klar und deutlich benennen, wer diesen Krieg beenden kann - und das ist der russische Präsident.“

Baerbock: Sanktionen treffen Russland

Die Außenministerin verwies auf harte Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden seien. „Wir sehen, dass die Sanktionen treffen, weil Putin plötzlich fordert, Energie in Rubel zu bezahlen“, sagte Baerbock. Dem dürfe man nicht nachgeben, betonte sie: „Die Verträge sind in Euro oder Dollar geschlossen und werden auch in Euro oder Dollar bezahlt. Wir machen dieses Spiel nicht mit.“

Baerbock wies auch auf die notwendige Unterstützung der Kriegsflüchtlinge hin. „Wir haben gestern eine Luftbrücke gestartet als Signal, dass weitere Flüge folgen, in ganz Europa und über den Atlantik“, sagte die Außenministerin. „Das werden Tausende Flüge sein. Es werden acht bis zehn Millionen Flüchtlinge kommen und wir werden sie alle aufnehmen.“

Ukraine-Verhandlungen: Energieminister macht EU neuen Vorschlag

+++ 13.00 Uhr: Die Ukraine hat ihre Erdgasspeicher zur Einlagerung einer strategischen EU-Energiereserve angeboten. Energieminister Herman Haluschtschenko teilte via Facebook mit, dass die Ukraine wohl über die größten Speicheranlagen Europas verfüge. Haluschtschenko begrüßte zudem, dass sich die EU von russischen Erdgaslieferungen löse. „Trotz der umfassenden militärischen Aggression Russlands ist die Ukraine weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner Europas in Sachen Energiesicherheit“, hieß es in seinem Statement.

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind festgefahren. © picture alliance/dpa/BelTA/AP | Sergei Kholodilin

Ukraine-Verhandlungen: Joe Biden zu Besuch in Polen

+++ 12.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch an der Nato-Ostfront in Polen auch Minister der Ukraine getroffen. Dabei lobte er den Mut der ukrainischen Bevölkerung und vergleich diesen mit dem Mut der Studierendenproteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 in Peking. Als Beispiel nannte Biden „eine 30-jährige Frau, die sich mit einem Gewehr vor einen [russischen; Anm. d. Red.] Panzer stellt“.

+++ 09.00 Uhr: Russland nennt als eine Bedingung in den Verhandlungen mit der Ukraine Gebietsverzichte. Diese Forderung hat Präsident Wolodymyr Selenskyj abermals zurückgewiesen. Man sei zu Gesprächen bereit, werde aber kein Territorium aufgeben. Das sagte Selenskyj in einer Videoansprache, die unter anderem auf Telegram verbreitet wurde.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Archivfoto) © Ukraine Presidency/Imago Images

+++ 07.00 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich für einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ausgesprochen. Der Passauer Neuen Presse sagte er: „Staaten in Europa, die unsere demokratischen und freiheitlichen Werte teilen, brauchen das klare Signal: Wir wollen euch auch in der Europäischen Union.“ „Die Ukraine sollte diese Perspektive haben“, so Klingbeil.

+++ 06.00 Uhr: Großbritannien hat weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Regierung hat 65 Personen und Unternehmen, die im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine stehen, auf eine Sanktionsliste gesetzt. In einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums heißt es, dass darunter auch der russische Rüstungsproduzent Kronstadt zu finden ist. Das Unternehmen stellt die „Orion“-Drohen, welche im Krieg zum Einsatz kommt, her.

Ukraine-Verhandlungen: USA planen neue Sanktionen

Update vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Die USA planen Berichten zufolge neue Sanktionen gegen Unternehmen, die Russlands Armee versorgen, zu erlassen. Das berichtet das Wall Street Journal – und beruft sich auf Informationen aus hohen Beamtenkreisen. Dafür sei eine Liste an Firmen erstellt worden, worauf sich unter anderem der Ausrüstungshersteller Sertal und Serniya Engineering befinden sollen.

US-Präsident Joe Biden bei einer Rede in Brüssel. © Zheng Huansong/Imago Images

+++ 22.20 Uhr: Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu evakuieren. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend (25.03.2022) nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Es gebe bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister von Mariupol sowie eine Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Eine Absprache sei auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern.

Wie es aus dem Élyséepalast hieß, stehe Frankreich derzeit in Kontakt mit den ukrainischen Behörden, den Griechen, den Türken und den zuständigen internationalen Organisationen, um die Bedürfnisse zu präzisieren, auf die reagiert werden muss. Die Grundlage dafür sei, dass Frankreich von Russland verlange, die Belagerung der Stadt aufzuheben. Zudem müsse eine angemessene, an den Grundbedürfnissen ausgerichtete humanitäre Hilfe unter den Bedingungen des humanitären Völkerrechts bereitgestellt werden können. Über die humanitäre Aktion in Mariupol hatte Macron sich bereits am Vortag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel beraten. Die Aktion solle in den nächsten Tagen losgehen, hieß es aus Paris.

Ukraine-Verhandlungen: Zieht Kiew die Gespräche absichtlich in die Länge?

+++ 19.30 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Verhandlungen über ein Kriegsende weiter absichtlich in die Länge zu ziehen. „Sie haben es nicht eilig, sie glauben, dass die Zeit auf ihrer Seite ist“, sagte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski am Freitag der Agentur Tass zufolge. Die ukrainische Seite handle darüber hinaus nicht unabhängig, behauptete Medinski. „Deshalb stimmt der aktuelle Stand der Dinge nicht optimistisch.“ Moskau wirft Kiew vor, auf Anweisung Washingtons zu handeln.

+++ 16.40 Uhr: Bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Angaben des russischen Chefunterhändlers in den zentralen Fragen kein Fortschritt zu erkennen. „In zweitrangigen Punkten stimmen die Positionen überein. Aber in den politischen Hauptfragen kommen wir nicht voran“, sagte Wladimir Medinski laut Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Moskau bestehe auf der Unterzeichnung eines „vollständigen Abkommens“, das seine Forderungen nach einer Neutralität, Demilitarisierung und „Entnazifizierung“ der Ukraine berücksichtige sowie auf Anerkennung einer russischen Souveränität der von Russland besetzten Krim und der Unabhängigkeit der beiden prorussischen „Republiken“ in der Ostukraine, sagte Medinski weiter. Kiew gehe es vor allem darum, „Sicherheitsgarantien von Dritten zu erhalten, wenn die Ukraine kein Mitglied der Nato werden kann“, sagte Medinski. Diese Haltung sei „völlig verständlich“.

„Der Verhandlungsprozess ist sehr schwer“, sagte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Die ukrainische Delegation habe „eine starke Position eingenommen und gibt ihre Forderungen nicht auf“, sagte Kuleba. „Wir beharren zuallererst auf einer Waffenruhe, Sicherheitsgarantien und territorialer Integrität der Ukraine“, fügte der ukrainische Außenminister hinzu.

Ukraine-Verhandlungen: Orban lässt Selenskyj auflaufen

+++ 16.00 Uhr: Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, hat erneut Forderungen des Nachbarlands Ukraine nach einer Transiterlaubnis für Waffenlieferungen sowie eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland zurückgewiesen. Beide Forderungen würden ungarischen Interessen widersprechen, erklärte Orbans Sprecher Bertalan Havasi nach Angaben der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI vom Freitag (25.03.2022).

Am Vorabend hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache beim EU-Gipfeltreffen speziell an Orban gewandt. Er forderte den Ungarn auf, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine eindeutige Position zu beziehen.

Ukraine-Verhandlungen: Lawrow spricht vom „totalen Krieg“ – Erdogan appelliert an Putin

+++ 12.30 Uhr: Sergej Lawrow, Russlands Außenminister, hat der Ukraine einen „hybriden Krieg“ vorgeworfen. „Heute haben sie uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg“, sagte Lawrow am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. „Diesen Begriff, der in Hitler-Deutschland verwendet wurde, sprechen jetzt europäische Politiker aus, wenn sie davon sprechen, was sie mit der Russischen Föderation tun wollen“, so Lawrow bei einer Sitzung einer diplomatischen Stiftung.

+++ 12.00 Uhr: Der türkische Präsident Erdogan hat seine Einschätzungen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland abgegeben. Demnach könnten sich die beiden Staaten in vier von sechs Fragen einigen. Umstritten werden laut Erdogan jedoch die Fragen nach territorialen Ansprüchen bleiben. Das berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Erdogan äußerte sich demnach auf der Rückreise des Nato-Gipfels am Donnerstag.

Erdogan forderte zudem den russischen Präsident Putin auf, einen „ehrenvollen Abzug“ einzuläuten. „Wir müssen jetzt sagen ‚Jetzt musst du der Architekt des Schrittes sein, der zum Frieden getan werden muss‘“, so Erdogan. Sanktionen gegenüber Russland verneinte der türkische Präsident erneut. Zu groß sei die wirtschaftliche Abhängigkeit.

Update vom Freitag, 25.03.2022, 10.30 Uhr: Die USA und Europa haben sich am Rande des Nato-Gipfels auf eine erhöhte Lieferung von Flüssiggas nach Europa geeinigt. In diesem Jahr sollen 15 Milliarden Kubikmeter zusätzlich geliefert werden, wie es in einer am Freitag in Brüssel veröffentlichten Erklärung heißt. Die USA und die EU einigten sich demnach zudem auf die Einrichtung einer europäisch-amerikanischen Arbeitsgruppe, um die Abhängigkeit der EU von russischen Gaslieferungen weiter zu reduzieren.

Die EU-Kommission wolle mit den Mitgliedsstaaten auf das Ziel hinarbeiten, bis mindestens 2030 etwa 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich aus den USA zu beziehen. Zugleich solle die Nachfrage nach Gas reduziert werden. „Dies kann durch Energieeffizienz erreicht werden, etwa durch moderne Thermostate und Wärmepumpen“, heißt es in der Erklärung.

Erstmeldung vom Freitag, 25.03.2022, 06.15 Uhr: Bezogen auf den Ukraine-Krieg hat die Nato sich nach dem Gipfel in Brüssel mit einer deutlichen Warnung an China* gewandt. In einem gemeinsamen Statement forderten die Staatschefs China auf, „die internationale Ordnung zu respektieren“, was „die Prinzipien der Souveränität und der territorialen Integrität, wie sie in der UN-Charta stehen“, beinhalten würde.

(cs/tu/skr mit dpa/AFP)