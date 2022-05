Ukraine-Verhandlungen: Lambrecht kündet Panzerlieferungen an

Selenskyj fordert weitere Sanktionen: „Wir müssen noch weiter kämpfen“

Von: Nail Akkoyun, Tanja Koch, Delia Friess, Sarah Neumeyer

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sind ausgesetzt, die britische Außenministerin will Moldawien nach Nato-Standards ausrüsten: der News-Ticker.

Update vom Sonntag, 22. Mai, 07.56 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht auf weitere Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland. Das sechste Sanktionspaket der europäischen Staaten müsse beschleunigt werden, sagte das Staatsoberhaupt in einer Videobotschaft, die in der Nacht zum Sonntag veröffentlicht wurde. Darüber habe er zuletzt auch mit Italiens Regierungschef Mario Draghi gesprochen. Viele westliche Staaten haben bereits beispiellose Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt.

„Die Situation im Donbass ist äußerst schwierig“, sagte Selenskyj. Die russische Armee versuche, die Städte Slowjansk und Sjewjerodonezk im Osten des Landes anzugreifen. „Die Streitkräfte der Ukraine halten diese Offensive zurück.“ Jeder Tag, an dem „unsere Verteidiger“ Pläne Russlands durchkreuzten, sei ein konkreter Beitrag auf dem Weg zum Sieg. Aber Selenskyjs mahnte auch: „Wir müssen noch weiter kämpfen.“

Stillstand bei Ukraine-Verhandlungen: Kriegsende laut Selenskyj „nur durch Diplomatie“ möglich

+++ 16.38 Uhr: Der Krieg in der Ukraine kann nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nur durch Diplomatie beendet werden. Der Krieg werde „blutig sein, es wird heftige Kämpfe geben, aber endgültig enden wird er nur durch Diplomatie“, sagte der Staatschef am Samstag (21. Mai) dem ukrainischen Fernsehsender ICTV.

„Es gibt Dinge, die wir nur am Verhandlungstisch erreichen können“, sagte Selenskyj. Die Ergebnisse der Verhandlungen müssten „gerecht“ für die Ukraine sein. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge sollte es ein Dokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, das „von den Freunden und Partnern der Ukraine, ohne Russland“ unterzeichnet wird. Parallel solle es „eine bilaterale Diskussion mit Russland“ geben.

Stillstand bei Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Beide Seiten machen sich gegenseitig verantwortlich

Ukrainische und russische Unterhändler hatten sich seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar zunächst regelmäßig zu Verhandlungen getroffen oder per Videokonferenz über eine Beilegung des Konflikts beraten. Das letzte Treffen der Chefunterhändler beider Länder fand nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen allerdings am 22. April statt.

Russland macht die Ukraine für den Stillstand verantwortlich. „Die Gespräche kommen in der Tat nicht voran, und wir stellen fest, dass es den ukrainischen Unterhändlern völlig am Willen mangelt, diesen Prozess fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Zuvor hatte die Ukraine erklärt, die Gespräche seien wegen der Haltung Russlands ausgesetzt worden. Moskau mangele es am Verständnis für „das, was derzeit in der Welt geschieht, und für seine extrem negative Rolle“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak.

Ukraine-Verhandlungen: Britische Außenministerin will Moldawien nach Nato-Standards ausrüsten

+++ 13.15 Uhr: Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat den zurückhaltenden Kurs der Bundesregierung angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kritisiert. Deutschland sei „zu zögerlich bei der Lieferung schwerer Waffen und bei der Verhängung von Sanktionen“, sagte Rasmussen dem „Handelsblatt“ am Freitag (20.05.2022).

„Natürlich ist Deutschland in hohem Maße von russischen Gasimporten abhängig, doch ich denke, eine klare Haltung der Bundesregierung würde die gesamte Dynamik in der Ukraine verändern. Wir brauchen deutsche Führung.“ Der Däne forderte die Europäer auf, den Import von Öl und Gas aus Russland sofort zu stoppen. „Sicherlich wird ein Energieembargo einen Preis haben. Aber im Vergleich zu den Kosten eines langwierigen Kriegs wäre dieser Preis gering“, argumentierte Rasmussen.

Das größte Risiko sei laut Rasmussen ein Abnutzungskrieg: „Die Russen sind Experten darin, mit ungelösten Konflikten zu spielen. Wir sehen das in Georgien, in Moldau und in der ukrainischen Donbass-Region, in die sie schon 2014 einmarschiert sind. Wir sollten tun, was nötig ist, um diesen Konflikt schnell zu beenden.“ Das wirksamste Mittel sei, die Finanzierung von Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen - und genau dafür brauche es einen Stopp aller Öl- und Gasimporte.

Update vom Samstag, 21. Mai, 8.14 Uhr: Da Russland eine klare Sicherheitsbedrohung für die Republik Moldau darstelle, solle das Land „auf Nato-Standard“ bewaffnet werden. Das sagte die britische Außenministerin Liz Truss gegenüber The Telegraph. Sie wolle sicherstellen, dass nicht nur die Ukraine „dauerhaft in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen“, sondern auch „verwundbare Staaten“ wie die Republik Moldau.

„Woran wir derzeit arbeiten, ist eine gemeinsame Kommission mit der Ukraine und Polen, um die ukrainischen Verteidigungsanlagen auf Nato-Standard zu bringen“, erklärte Truss gegenüber The Telegraph. Das sei auch für andere gefährdete Staaten wie die Republik Moldau nötig. „Weil die Bedrohung durch Russland noch größer ist, müssen wir auch sicherstellen, dass sie nach Nato-Standards ausgerüstet sind“, wird Truss zitiert.

Auf die Frage, ob sie westliche Waffen und Geheimdienstinformationen an Moldawien liefern wolle, antwortete Truss: „Ich würde mir wünschen, dass Moldawien nach Nato-Standard ausgerüstet wird. Das ist eine Diskussion, die wir mit unseren Verbündeten führen.“ Putin habe seine Ambitionen, ein größeres Russland zu schaffen, klar zum Ausdruck gebracht.

+++ 20.10 Uhr: Um Verbrechen in der Ukraine zu dokumentieren, hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Beobachter in die Ukraine entsandt. Die Mitarbeiter sollen Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und mit Betroffenen sprechen, wie das OSZE-Büro für Demokratie und Menschenrechte (ODIHR) in Warschau mitteilte. Bisher waren laut der Tagesschau nur Gespräche mit Flüchtenden, die bereits in Nachbarländern der Ukraine untergekommen waren, möglich. Dabei konzentriert sich das OSZE auf Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und gegen Kriegsgefangene. Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und UN-Menschenrechtsexperten untersuchen mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Ukraine-Konflikt: Italien legt Plan zu möglichem Ende des Ukraine-Krieges vor

+++ 19.19 Uhr: Italien hat bei der UNO einen Plan für eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt. Der Vorschlag sehe unter anderem die Bildung einer internationalen Vermittlungsgruppe mit Vertretern der UNO, der EU und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vor, sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Freitag in Turin.

Ziel sei es, „Schritt für Schritt“ vorzugehen, um am Ende „einen dauerhaften Frieden mit einem echten Friedensabkommen“ zu erreichen, sagte Di Maio. So könne beispielsweise mit örtlich begrenzten Waffenstillständen, der Evakuierung von Zivilisten und sicheren Fluchtkorridoren begonnen werden. Er habe bereits mit UN-Generalsekretär António Guterres über den Vorschlag gesprochen.

Die Einzelheiten des Plans wurden nicht veröffentlicht, laut der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ sieht das Dokument jedoch vier Schritte vor: einen Waffenstillstand in der Ukraine und die Demilitarisierung der Front unter UN-Aufsicht, Verhandlungen über den Status der Ukraine, ein bilaterales Abkommen zwischen Kiew und Moskau über die Krim und den Donbass sowie ein multilaterales Abkommen über Frieden und Sicherheit in Europa.

Die Ukraine würde nach dem italienischen Vorschlag den Angaben zufolge zwar der EU, nicht aber der Nato beitreten. Die umstrittenen Gebiete Krim und Donbass hätten „volle Autonomie“, stünden aber unter ukrainischer Souveränität.

+++ 17.00 Uhr: Russland geht laut dem EU-Außenbeauftragen Josep Borrell mit militärischen Aktionen gezielt gegen die Lebensmittelproduktion in der Ukraine vor. „Russische Truppen bombardieren ukrainische Felder, verhindern die Aussaat, plündern Lebensmittelvorräte, blockieren ukrainische Häfen und erhöhen so die Preise für Lebensmittel und Düngemittel“, sagte Borrell am Freitag in Brüssel. Die Lebensmittelversorgung sei vor allem wegen Russlands Invasion in der Ukraine in Gefahr. Vor dem Krieg wurde in der Ukraine unter anderem eine für den Weltmarkt relevante Menge Weizen angebaut.

Es sei klar, dass zunächst Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen betroffen seien, die von Lebensmittel- und Düngemittelimporten abhingen, sagte Borrell. Zudem widersprach er Behauptungen aus Russland, die EU-Sanktionen gegen Moskau seien in erster Linie für die Preissteigerungen verantwortlich. „Dies ist eine falsche Behauptung Russlands.“ Es sei der Krieg selbst, der diese Nahrungsmittelkrise und ihre hohen Preissteigerungen verursache, sagte er. Die EU-Sanktionen richteten sich nicht gegen Lebensmittel und nicht gegen Düngemittel. Die EU verhindere auch keine russischen Exporte in diesen Bereichen.

Ukraine-Verhandlungen: Lambrecht kündet Panzerlieferungen an

+++ 16.15 Uhr: Die Ukraine erhält im Juli die ersten 15 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard aus Beständen der deutschen Industrie. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Olexij Resnikow am Freitag, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Zu dem Paket gehört demnach auch Ausbildungsunterstützung durch die Bundeswehr, die Bereitstellung von knapp 60.000 Schuss Munition sowie eine Lieferung von weiteren 15 Panzern noch im Sommer.

„Ich habe heute mit meinem ukrainischen Kollegen Resnikow gesprochen, und er hat ausdrücklich nochmals bestätigt, dass die Ukraine die schnellstmögliche Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern einschließlich der vorhandenen 59.000 Schuss Munition aus Deutschland wünscht“, sagte Lambrecht nach der Videoschalte mit Resnikow. Dieser habe die Leistungsfähigkeit des Systems besonders hervorgehoben. „Ich begrüße diese klare Entscheidung ausdrücklich. Der Gepard ist eine wirkungsvolle Waffe, die auch eine erhebliche Abschreckungswirkung hat – etwa zum Schutz kritischer Infrastruktur“, sagte Lambrecht. „Gemeinsam arbeiten wir nun daran, dass die ersten 15 Geparden ab Mitte Juli mit fertig ausgebildeten Besatzungen einsatzbereit sind.“

Scholz verteidigt Ukraine-Kurs: „Bin nicht Kaiser Wilhelm“

+++ 15.15 Uhr: Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut eine zögerliche Haltung bei der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen. „Wir haben den Eindruck, dass der Kanzler nicht liefern will“, sagte Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Auf die Frage, ob Deutschland auf Zeit spiele, antwortete Melnyk dem Bericht zufolge: „Es sieht so aus. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man abwartet, bis es zu einer Waffenruhe kommt. Dann ist der Druck von Deutschland weg und dann brauchen auch keine mutigen Entscheidungen mehr getroffen werden.“

Bislang seien weder Gepard-Panzer noch Leopard-1 oder Marder geliefert worden, kritisierte der Botschafter. Auch der angekündigte Ringtausch mit T-72-Panzern für die Ukraine aus Slowenien habe bisher nicht geklappt. Melnyk kritisierte zudem, dass Scholz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch nicht nach Kiew gereist ist. „Dass der Regierungschef eines Staates, der sich als großer Freund der Ukraine bezeichnet, nicht nach Kiew reisen möchte, das stört und irritiert uns schon“, sagte er. „Allein diese unverständliche Zurückhaltung ist auch ein gewisses Signal, und zwar ein falsches“.

Ukraine-Verhandlungen: Olaf Scholz will Deutschland nicht in Krieg rutschen lassen

Scholz hatte am Montag (16. Mai) im Fernsehsender RTL deutlich gemacht, er wolle nur nach Kiew reisen, wenn konkrete Dinge zu regeln seien. Er sagte: „Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.“

Weiter soll Scholz seinen Ukraine-Kurs in einer Sitzung des Koalitionsausschusses Ende April mit einem Vergleich zum Ersten Weltkrieg begründet haben. Er werde nicht der Kanzler sein, der Deutschland versehentlich in den Krieg rutschen lasse. „Ich bin nicht Kaiser Wilhelm“, sagte er demnach. Das Zitat wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitionskreisen bestätigt.

Ukraine-Verhandlungen: Ukrainische Führung lehnt Gespräche ab

Update vom Freitag, 20. Mai, 12.45 Uhr: Die ukrainische Führung hat ihre Position zu einer möglichen Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen deutlich gemacht. Der ukrainische Unterhändler Mychajlo Podoljak teilte er Twitter mit: „Solange Russland nicht bereit ist, unser Land komplett freizugeben, besteht unsere Verhandlungsplattform aus Waffen, Sanktionen und Geld.“

In kurz nach Kriegsbeginn aufgenommenen Verhandlungen, die momentan auf Eis liegen, hatten Wladimir Putins Unterhändler von Kiew etwa eine Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet sowie der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten gefordert.

Ukraine-Verhandlungen: Energiekonzerne wollen in Rubel zahlen – EU erbost

Erstmeldung vom Freitag, 20. Mai, 10.30 Uhr: Brüssel – Trotz der westlichen Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs beharrt der Kreml weiterhin darauf, dass Öl- und Gaslieferungen in Rubel gezahlt werden. Da sich die europäischen Energieunternehmen jedoch an die EU-Vereinbarungen halten müssen, dürfen sie dem russischen Wunsch nicht Folge leisten – zumindest theoretisch. Praktisch sieht die Situation offenbar anders aus: So hat etwa der italienische Energieversorger Eni jüngst erklärt, auch ein Rubelkonto bei der Gazprombank eröffnet zu haben.

Andere Konzerne setzen anscheinend auf vage Erklärungen, wie das französische Energieunternehmen Engie. Konzernchefin Catherine MacGregor sagte diese Woche, dass man sich auf eine „Lösung geeinigt“ habe, „die offensichtlich sowohl den Erwartungen von Gazprom als auch unseren eigenen Erwartungen“ entspreche. EU-Kommissionssprecher Eric Mamer sprach bereits eine Warnung aus, die Unternehmen hätten sich an die Leitlinien zu halten. „Alles andere betrachten wir nicht als ratsam“, sagte Mamer.

Wie die Konsequenz für das Missachten der Sanktionen aussehen könnte, ist unklar. „Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Sanktionen umsetzen und sicherstellen, dass sie von den Energieunternehmen korrekt befolgt werden“, sagte Mamer gegenüber der Zeitung Welt. Dass nationale Regierungen heimische Unternehmen in der aktuellen Situationen belangen würden, scheint jedoch recht unwahrscheinlich. (nak mit dpa/AFP)