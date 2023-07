Russlands Truppen auf der Flucht - Video zeigt Vormarsch der Ukraine

Von: Christian Stör

Lange bleibt die ukrainische Gegenoffensive hinter den Erwartungen zurück. Nun meldet das Land einen Vorstoß im Südosten.

Kiew - Die ukrainischen Truppen sind offenbar auf dem Vormarsch. Und im Süden scheint ihnen jetzt ein Durchbruch gelungen, der dem Ukraine-Krieg eine neue Wendung geben könnte. „Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj enthusiastisch. Dazu veröffentlichte er ein Video, das im Dorf Staromajorske im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll.

Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie feiern die vollständige Befreiung des Dorfes. Staromajorske liegt südlich einer Ansammlung kleiner Siedlungen, die die Ukraine während ihrer Gegenoffensive Anfang Juni gegen die russischen Streitkräfte, die Teile der Süd- und Ostukraine halten, zurückerobert hat.

Im Gebiet Donezek sind schwere Kämpfe im Gange. Ein ukrainischer Feuerwehrmann muss am 22. Juli 2023 einen Brand in Kostjantyniwka löschen, das von einem russischen Angriff heimgesucht wurde. © GENYA SAVILOV/afp

Ukraine auf dem Vormarsch - russische Kämpfer verlassen Stellungen

„Unsere Verteidiger machen nun mit der Räumung der Siedlung weiter“, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar und erklärte Staromajorske für frei. Auch der US-Sender CNN veröffentlichte ein geolokalisiertes Video aus Staromajorske, das den Rückzug russischer Kämpfer während des Großangriffs der Ukraine zeigen soll. Ein weiterer Clip der ukrainischen Einheiten soll Bilder vom Schlachtfeld in Staromajorske zeigen.

Der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kovalenko erklärte unterdessen, dass die ukrainischen Truppen jetzt ein anderes Dorf erreichen müssten, Staromlyniwka, das weniger als fünf Kilometer entfernt liegt. „Es dient als Festung für die russischen Besatzer“, sagte er in einem Interview mit dem Medienunternehmen RBC UA. „Das ist völlig logisch: Um die Flanken zu stabilisieren, wird erst Staromajorske eingenommen, dann rückt man zur zweiten Linie vor, wo die Hauptangriffsgruppen mit dem Durchbruch beschäftigt sind.“

Putin weist Berichte über ukrainische Erfolge an der Front zurück

Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte derweil Berichte, wonach sich die ukrainischen Kampfhandlungen in den vergangenen Tagen deutlich intensiviert hätten. Allerdings verwies er die Meldungen von ukrainischen Erfolgen ins Reich der Fabel. „Alle Versuche der Gegenoffensive wurden gestoppt, der Feind mit großen Verlusten zurückgeworfen“, sagte Putin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg. Putin behauptet immer wieder, dass die Ukrainer mit ihrer Offensive keinen Erfolg hätten und sie hohe Verluste erlitten. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. (cs)