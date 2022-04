Ukraine-Krieg: Russland plant neue Annexion – Heftige Kämpfe im Donbass

Von: Karolin Schäfer, Katja Thorwarth, Vincent Büssow, Andreas Schmid

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist nach wie vor insbesondere der Süden und der Osten unter Beschuss: der News-Ticker am Donnerstag.

+++ 12.30 Uhr: Die von Russland eingesetzten Machthaber wollen das südukrainische Gebiet Cherson dauerhaft aus dem Staat herauslösen. „Die Frage einer Rückkehr des Gebiets Cherson in die nazistische Ukraine ist ausgeschlossen“, sagte Kirill Stremoussow von der moskautreuen Verwaltung am Donnerstag der russischen Staatsagentur Ria Nowosti: „Das ist unmöglich.“ Russland behauptet, dass die ukrainische Führung von „Nazis“ dominiert werde. Dafür gibt es bislang keine Beweise. Stremoussow sagte zudem, dass es keine Volksabstimmung über den Status der südukrainischen Region geben werde. Die Regierung in Kiew hatte gewarnt, Russland plane im Gebiet Cherson ein Referendum über eine Unabhängigkeit nach dem Vorbild der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk. Russland hat das Gebiet Cherson bereits seit Wochen fast vollständig besetzt. In der gleichnamigen Stadt Cherson kommt es immer wieder zu Protesten gegen die Besatzungstruppen.

Der moskautreue Machthaber kündigte zudem an, dass in dem Gebiet vom 1. Mai an der russische Rubel als Zahlungsmittel eingeführt werde. Während einer viermonatigen Übergangsphase könne auch noch die ukrainische Hrywna genutzt werden, sagte er. Dann gelte aber nur noch der Rubel. Das Gebiet werde wirtschaftlich aufblühen, meinte er.

Ein russischer Soldat in der Region um Cherson. © SNA/Imago Images

Ukraine-Krieg: Russland verlegt Truppen

+++ 11.20 Uhr: Russland verstärkt seine Angriffe auf die Ukraine. Das teilte der Sprecher des Generalstabs der Ukraine in einem Video mit. Besonders im Osten kommt es dabei weiterhin zu heftigen Kämpfen. Die Stadt Charkiw steht beispielsweise unter dem Beschuss russischer Artillerie. Offenbar um diesen zu verstärken, haben die russischen Soldaten unter Wladimir Putin bis zu 500 Einheiten militärisches Equipment in die Stadt Isjum verlegt, die Teil der Region Charkiw ist.

Die Soldaten aus der Ukraine leisten weiterhin Widerstand gegen die Angreifer aus Russland. Der Generalstab meldete mehrere zerstörte Flugobjekte. (Archivbild) © Generalstab der Ukraine/AFP

Auch die Widerstände der Soldaten aus der Ukraine werden fortgesetzt. So sollen in den vergangenen 24 Stunden acht russische Flugobjekte zerstört worden sein, wie die Luftwaffe der Ukraine meldete. Dazu zählen ein Flugzeug, sechs Drohnen und eine Rakete. Auch an Land gehen die Gegenangriffe weiter. In den besetzten Gebieten Donezk und Luhansk sollen sechs russische Angriffe zurückgeschlagen worden sein.

Ukraine-Krieg: Explosionen in Cherson gemeldet

+++ 10.00 Uhr: Aus der Stadt Cherson, deren Einnahme Russland gemeldet hatte, wird von mehreren Explosionen berichtet. Wie Medien aus der Ukraine mitteilten, hatten sich die Detonationen in der Nacht auf Donnerstag (28. April) in der Nähe des Fernsehzentrums ereignet. Ob es Zusammenhänge zu der pro-ukrainischen Demonstration in der Stadt am Tag zuvor gibt, ist unbekannt. Soldaten aus Russland hatten diese gewaltsam aufgelöst. Cherson war die erste größere Stadt, die Russland zu Beginn der Invasion eingenommen hatte.

Seit Beginn der Invasion hat Russland einige Gebiete im Osten der Ukraine besetzt. In der Stadt Cherson kam es jetzt zu Explosionen. (Archivfoto) © Alexei Alexandrov/dpa

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister schwört Armee auf „schwierige Wochen“ ein

+++ 08.00 Uhr: Olexij Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine, hat das Militär seines Landes im russischen Angriffskrieg auf „äußerst schwierige Wochen“ eingeschworen. Die Umsetzungen von Ausbildung und Logistik bräuchten noch Zeit, schrieb Resnikow am Mittwoch auf Facebook. „Und Russland hat seine Streitkräfte bereits für eine großangelegte Offensive in der Ostukraine zusammengezogen“, so Resnikow. Die Unterstützung für die Ukraine nehme zwar stetig zu, aber Kiew müsse in den kommenden Tagen Widerstandsfähigkeit und besondere Einigkeit unter Beweis stellen.

Ukraine-Krieg: Tote bei Charkiw

Update vom Donnerstag, 28. April, 06.40 Uhr: In der Region Charkiw im Osten der Ukraine sollen durch Angriffe von Russland mehrere Menschen getötet worden sein. Dies teilte die örtliche Verwaltung in der Nacht zu Donnerstag (28. April) mit. Unter den drei Opfern sei auch ein 14 Jahre altes Kind. Sechs weitere Zivilisten sollen verletzt worden sein, zwei von ihnen schwer. Angaben aus der Ukraine zufolge setzte das Militär aus Russland Artillerie und Mörser ein. Die ukrainische Armee halte die Stellung und füge dem „Feind“ Verluste zu. Mehrere Russen seien gefangen genommen.

Auch an anderen Stellen wurden Angriffe aus Russland und Widerstände der Ukraine gemeldet. In der Region Sumy berichtete die lokale Verwaltung über mehr als 50 Einschüssen von Mörsern. Von Opfern sei nichts bekannt, sagte ein Behördensprecher. Auch aus Mykolajiw wurden Angriffe gemeldet. In der Nähe von Odessa schoss die Luftabwehr eine russische Spionagedrohne über dem Schwarzen Meer ab, wie die ukrainische Armee mitteilte.

Ukraine-Krieg: Offenbar russischer Militärschlag auf Krankenhaus in Luhansk

+++ 22.45 Uhr: Die Lage in Mariupol spitzt sich zu, ein Großteil der strategisch wichtigen Hafenstadt ist zerstört. Das Stahlwerk Asowstal ist der letzte Teil der Stadt, der nicht unter russischer Kontrolle steht. Hunderte verletzte Soldaten und Zivilisten sind dort eingeschlossen (s. Update von 20.20 Uhr).

Medienberichten zufolge kündigte UN-Generalsekretär António Guterres an, dass weiterhin an der Evakuierung der Bevölkerung gearbeitet wird. Putin habe einer Evakuierung zugestimmt, so Guterres. „Es wurde vereinbart, dass die Einzelheiten bei den derzeit stattfindenden Treffen besprochen werden.“ Die Aktion sei allerdings besonders „heikel, weil wir es nicht mit Menschen zu tun haben, die sich in ihren Häusern oder an öffentlichen Plätzen befinden, die evakuiert werden sollen, sondern mit Menschen, die sich, sagen wir, in einem Bunker unter wirklich dramatischen Bedingungen befinden“, erklärte Guterres.

Ukraine-Krieg: Offenbar russischer Militärschlag auf Krankenhaus in Luhansk

+++ 22.15 Uhr: Ein Krankenhaus in der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk wurde offenbar durch einen russischen Angriff erheblich beschädigt, wie ein von der Regionalverwaltung Luhansk veröffentlichtes Video zeigte. Zu sehen sind Löcher in der Fassade des Gebäudes, zwischen Krankenhausbetten liegende Trümmer und zerstörte Fenster. Nach Angaben von CNN und der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform wurde die Echtheit des Videos bestätigt.

„Die Russen wussten, dass das Krankenhaus nicht unbesetzt war und dass dort Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen von Ärzten behandelt wurden“, sagte Serhiy Hayday, der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk. „Aber selbst das hat sie nicht aufgehalten.“ Hayday zufolge soll bei dem Angriff eine Frau getötet worden sein. Das konnte bislang noch nicht unabhängig verifizieren werden.

In der Region Luhansk gebe es nur noch zwei funktionierende Krankenhäuser, sagte Hayday. Eines davon in Sjewjerodonezk, das andere in der nahe gelegenen Stadt Lyssytschansk. Trotz der erheblichen Schäden in mehreren Stockwerken sei das Krankenhaus in Sjewjerodonezk aber weiterhin in Betrieb.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister warnt vor „extrem schwierigen Wochen“

+++ 21.20 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow forderte Ukrainerinnen und Ukrainer auf, sich mit Blick auf die russische Großoffensive im Donbass auf „extrem schwierige Wochen“ einzustellen. „Der Feind ist sich seiner strategischen Niederlage bereits bewusst, wird aber trotzdem versuchen, uns so viel Schmerz wie möglich zuzufügen“, schrieb Resnikow in einem Facebook-Beitrag. „Wir müssen durchhalten. Und wir werden durchhalten“, so der Verteidigungsminister.

Nach einem Gespräch mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Kreml-Chef Wladimir Putin gewarnt, die Verteidigungsbereitschaft der Nato zu unterschätzen. „Unsere Demokratien sind stark und wehrhaft“, sagte er nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. „Sie sind bereit und in der Lage, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen – und das gemeinsam“, so Steinmeier.

Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol spitzt sich zu

+++ 20.20 Uhr: Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol wird weiterhin von russischen Truppen belagert. In einer Videoansprache auf Facebook forderte Serhiy Volynsky, Kommandeur der ukrainischen 36. Marinebrigade, die Evakuierung der Bevölkerung. „Seit 62 Tagen kämpfen wir in voller Umzingelung. Jetzt befinden wir uns territorial in der Anlage Azovstal. Wir erfüllen unsere Aufgaben gemeinsam mit Einheiten des Asow-Regiments und anderen Einheiten, die eingekesselt wurden“, sagte Volynsky.

Es gebe mehr als 600 Verwundete. „Sie brauchen dringend medizinische Versorgung. Es gibt keine geeigneten Bedingungen, keine Medikamente und kein Personal, das ihnen helfen könnte“, mahnte der Kommandeur. Auch zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten seien verwundet.

Ukraine-Krieg: Gebiet um Stahlwerk Azovstal von russischen Truppen eingekesselt

Ukrainische Streitkräfte versuchen das Gebiet um das Stahlwerk Azovstal, dem letzten Teil Mariupols, der nicht unter russischer Kontrolle steht, zu verteidigen. „Es ist unmöglich, Mariupol zu räumen, also versuchen sie einfach zu kämpfen und so lange wie möglich zu bleiben“, sagte Ljubljana Schipowitsch, die mit dem ukrainischen Militär in der Hafenstadt in Kontakt steht, gegenüber BBC. Die Vorräte würden nur noch wenige Tage halten.

Die Ukrainerin ist sich sicher: „Sie werden sie holen und foltern.“ Für das ukrainische Militär sei es „besser, im Kampf zu sterben, als die Anlage direkt den Russen zu überlassen.“ Lediglich mithilfe der Starlink-Satelliten hätten die Streitkräfte Zugang zum Internet und versuchten, mindestens einmal am Tag in Kontakt zu bleiben.

Ukraine-Krieg: Atomwaffen sind „Angstpropaganda des Kremls“

+++ 19.00 Uhr: Angesichts des Ukraine-Krieges gibt es immer wieder Bedenken bezüglich des Einsatzes von Atomwaffen. Grünen-Politiker Anton Hofreiter hält das aber für unwahrscheinlich. Er gehe nicht davon aus, „dass im Kreml lauter Selbstmordattentäter sitzen“, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses dem Spiegel. Er warnte davor, die „Angstpropaganda des Kremls“ zu übernehmen. Moskau rief in den vergangenen Wochen gezielt westliche Ängste vor einem Atomangriff hervor.

Statt einer Auseinandersetzung mit Atomwaffen rechnet Hofreiter vor allem mit einer Eskalation der Lage, wenn die Ukraine in die Defensive gerate. „Wenn der Aggressor siegt, dann werden Angriffskriege wieder möglich“, sagte der Grünen-Politiker. Dann sei es nur eine „Frage der Zeit“, dass Russland weitere Invasionen in andere Länder starte. Hofreiter zufolge gebe es dafür bereits erste Anzeichen in der Republik Moldau.

Putins Krieg: Ukrainische Armee startet Gegenangriff

+++ 18.10 Uhr: Das ukrainische Militär hat offenbar die Schlangeninsel bombardiert. Nach Angaben der AFP sowie der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform, sollen auf der Insel im Schwarzen Meer russische Truppen angegriffen worden sein. Moskau bestätigte den Angriff zunächst nicht.

Die Insel wurde inzwischen zum Symbol des ukrainischen Widerstands. Gleich zu Beginn des russischen Angriffskrieges wurde die Insel beschossen und von russischen Truppen erobert. Ukrainische Soldaten wurden gefangen genommen und kamen später durch einen Gefangenenaustausch frei.

Ukraine-Krieg: Putin droht mit „blitzschnellen“ Gegenschlägen

+++ 16.45 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort „blitzschnell, rasch“ sein werde. Das sagte Putin am Mittwoch in St. Petersburg. „Wir haben dafür alle Instrumente“, sagte der Kremlchef bei einer Versammlung von Spitzenfunktionären. „Und wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen.“

+++ 14.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es immer wieder Meldungen von russischem Einsatz von Phosphorbomben. Auch im Donbass scheinen Chemiewaffen ein Thema zu sein. So hätten russische Truppe die ostukrainische Stadt Awdijiwka nahe Donezk mit Phosporbomben angegriffen. Das berichtet die Regionalverwaltung Donezk. Der Einsatz solcher Bomben gegen Zivilpersonen ist laut Genfer Konventionen verboten.

Ukraine-Krieg: Verletzte auf Demonstration in Cherson

+++ 13.00 Uhr: Auf einer pro-ukrainischen Demonstration in Cherson wurden offenbar vier Menschen verletzt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass russische Streitkräfte auf der Demonstration Blendgranaten und Tränengas einsetzen.

+++ 12.00 Uhr: Russische Truppen haben offenbar mehrere Siedlungen im Donbass erobert. Das berichtet der russische Generalstab, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent meldet. Demnach habe das russische Militär das Dorf Zavody und die Außenbezirke von Kamyshevakha nahe Isjum (Region Charkiw) eingenommen.

+++ 11.00 Uhr: Russland hat laut eigenen Angaben westliche Waffenlieferungen in der Ukraine vernichtet. „Mit hochpräzisen seebasierten Langstreckenraketen vom Typ Kalibr wurden auf dem Gelände des Aluminiumkombinats Saporischschja Flughallen mit einer großen Ladung ausländischer Waffen und Munition zerstört“, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch mit. Die Waffen stammten aus den USA und Europa, fügte er hinzu. Unabhängig konnte der Bericht nicht überprüft werden. Die ukrainischen Behörden hatten am Dienstag ohne weitere Details von Raketentreffern auf ein Unternehmen in Saporischschja berichtet.

Ukraine-Krieg: Russische Luftwaffe konzentriert sich wohl auf Süd- und Ostukraine

+++ 10.30 Uhr: Die Ukraine hat laut britischem Verteidigungsministerium weiterhin die Kontrolle über den größten Teil des Luftraums. Dem aktuellen Lagebericht von Mittwoch zufolge konzentriert sich die russische Luftwaffe nun hauptsächlich auf die Süd- und Ostukraine, um die dortigen Bodentruppen zu unterstützen. „Der Zugang Russlands zum Norden und Westen der Ukraine ist weiterhin sehr begrenzt“, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Angriffe aus Wohnhäuser

+++ 10.00 Uhr: Russland greift im Ukraine-Krieg nach wie vor wohl auch Wohnhäuser an. Vor allem die ukrainische Region Luhansk steht unter russischem Beschuss. „Fast überall hat der Feind Wohngebäude ins Visier genommen“, teilte die Regionalbehörde mit. Ein Anwohner sei in der Stadt Prywillja ums Leben gekommen, meldet die Online-Zeitung Ukrainska Pravda. Bei Beschüssen auf Häuser in der Region Dnipropetrowsk sei zudem ein Mensch verletzt worden. In der Region Donezk, wie Luhansk im Grenzgebiet Donbass liegend, seien drei Menschen getötet worden.

+++ 09.30 Uhr: In der russischen Region Belgorod an der ukrainischen Grenze steht offenbar ein Munitionsdepot in Brand. Das meldeten russische Behörden laut Agentur Interfax am Mittwochmorgen. Verletzte oder Tote gebe es nicht. Seit Kriegsbeginn gab es mehrmals Berichte über Beschuss von Orten auf russischer Seite. Moskau drohte daraufhin, in der Hauptstadt Kiew wieder verstärkt Kommandostellen für Raketenangriffe ins Visier zu nehmen. Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey erklärte, es sei „vollkommen legitim für die Ukraine“, Ziele in Russland anzugreifen, um die Logistik der russischen Armee zu stören und „weiteres Blutvergießen“ auf seinem eigenen Territorium zu verhindern.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet Verstärkung der russischen Truppen in der Ostukraine

Erstmeldung vom Mittwoch, 27. April, 07.30 Uhr: Kiew – Am Mittwoch (27. April) gehen die Angriffe in der Ukraine durch Russland unvermindert weiter. Nach ukrainischen Angaben hat Moskau aktuell das russische Militär ins Angriffsgebiet verlegt, um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen. „Um die Truppen zu verstärken, haben die Okkupanten zwei taktische Bataillone der 76. Luftlandedivision aus dem Gebiet Belgorod in die Stadt Isjum verlegt“, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Zudem seien in der russischen Grenzregion Belgorod zwei weitere Raketendivisionen vom Typ Iskander-M aufgestellt worden.

Die Offensive konzentriert sich insbesondere auf den Osten und den Süden der Ukraine. Die Truppen beschossen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums die zweitgrößte Stadt Charkiw und starteten einen Angriff auf die Stadt Barwinkowe. Russland erklärte, es habe am Dienstag 32 ukrainische Militärziele, darunter vier Munitionsdepots, mit Raketen angegriffen. Dazu kamen demnach 33 Luftangriffe.

Ukraine-Krieg: Die Lage in Mariupol ist unverändert

Im Süden schlugen zwei russische Raketen in der Industriestadt Saporischschja ein. Dabei starb nach Behördenangaben ein Mensch und ein weiterer wurde verletzt. Die Stadt beherbergt viele aus der eingekesselten Hafenstadt Mariupol geflohene Zivilisten. In den Industrieanlagen von Asow-Stahl in Mariupol waren die eingeschlossenen Verteidiger nach ukrainischen Angaben weiteren Angriffen ausgesetzt. Es wird erwartet, dass die russischen Streitkräfte bald auf Saporischschja vorrücken werden, das in der Nähe des größten ukrainischen Atomkraftwerks liegt.



Ukraine-Krieg: Moral der ukrainischen Verteidiger im Donbass „überhaupt nicht rosig“

Die ukrainischen Behörden erklärten zudem, dass entlang der gesamten Frontlinie in der Region Donezk heftig gekämpft wurde. Die russischen Truppen beschossen die ukrainischen Verteidigungsstellungen demnach mit Mörsern, Artillerie und Raketenwerfern. „Was die Moral angeht, ist es überhaupt nicht rosig“, sagte die Presseoffizierin der 93. ukrainischen Brigade, Iryna Rybakowa, vor Ort. (ktho/as//vbu mit dpa/AFP)