Ukraine-Krieg: Scholz schließt militärische Nato-Beteiligung aus

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, trotz ersten Verhandlungserfolgen zwischen den Konfliktparteien. Der News-Ticker.

Der Angriff aus Russland* trifft in der Ukraine auf heftigen Widerstand.

Russland soll im Ukraine-Konflikt* bereits mit einer deutlich höheren Zahl an Opfern rechnen. Auch die Nato* geht von „Problemen“ aus.

Die Lage in der Ukraine* im News-Ticker.

+++ 23.19 Uhr: Das größte Atomkraftwerk Europas in der Stadt Enerhodar soll von russischen Truppen besetzt worden sein. „Es ist nicht mehr unter unserer Kontrolle“, sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk Angaben von Bild TV zufolge. „In der Stadt sind laute Schüsse zu hören“, schrieb der Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal. Die Angaben konnten zunächst nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden.

Bundeskanzler Scholz stellt klar: Keine Natobeteiligung im Ukraine-Krieg

+++ 22.21 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat noch einmal klargestellt, dass die Nato sich nicht am Ukraine-Krieg beteiligen wird. „Das würde eine dramatische Eskalation dieser schwierigen Lage in der Ukraine mit sich bringen, das würde große Gefahren mit sich bringen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybritt Illner“. „Deswegen wäre es keine verantwortliche Politik, das jetzt zu machen.“ Eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland müsse verhindert werden. „Deshalb wird es jetzt auch keine Entscheidungen geben, die dazu führen, dass Nato-Staaten sich militärisch an dieser Auseinandersetzung beteiligen.“

Deutschland und andere Nato-Staaten unterstützen die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen. Sie werden aber nicht direkt ins Land geliefert, sondern außerhalb der Grenzen übergeben. Das bedeutet, dass keine Nato-Soldaten die Ukraine betreten. Auch US-Präsident Joe Biden hat eine Beteiligung mit Soldaten an dem Krieg ausgeschlossen.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zu einer Beteiligung der Nato am Ukraine-Krieg geäußert.

Ukraine-Krieg: Flugverbotszone würde „reales Risiko“ eines dritten Weltkriegs darstellen

+++ 21.32 Uhr: Nach den vielen Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung der Ukraine durch die Nato sowie die EU, ist seit einigen Tagen eine mögliche Flugverbotszone über der Ukraine im Gespräch. Konkret würde das bedeuten, dass die Nato den ukrainischen Luftraum nicht nur überwachen, sondern im Ernstfall auch militärisch verteidigen würde.

Diese Entscheidung würde allerdings „einen Schritt zu weit“ gehen, sagte Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN. Eine Flugverbotszone würde ein „reales Risiko der Eskalation“ darstellen und könnte einen dritten Weltkrieg auslösen, so Michel weiter.

Angriff auf die Ukraine läuft laut Putin „streng nach Plan“

+++ 19.41 Uhr: Der Angriff auf die Ukraine verläuft nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin wie geplant. „Die spezielle Militäroperation verläuft streng nach Plan. Alle Aufgaben werden erfolgreich erfüllt“, sagte Putin am Donnerstag in einer Fernsehansprache.

Am achten Tag des russischen Krieges in der Ukraine betonte er erneut, dass es sich um einen Kampf gegen „Neonazis“ handele, von denen das Nachbarland befreit werden müsse. Ukrainer und Russen seien „ein Volk“, sagte er weiter während einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates.

Russland hatte vor einer Woche mit einem Großangriff auf die Ukraine begonnen. Russische Bodentruppen drangen anschließend binnen weniger Stunden bis in den Großraum Kiew vor, seitdem stockt der Vormarsch jedoch. Experten sehen eine hohe Moral unter den ukrainischen Soldaten und der Bevölkerung und überraschende logistische Schwierigkeiten bei der russischen Armee.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister warnt vor Belagerung „wie in Leningrad“

+++ 18.04 Uhr: Nach Einschätzung aus US-Verteidigungskreisen sind bislang 90 Prozent der zuvor an der Grenze zur Ukraine versammelten russischen Truppen in das Land vorgerückt. Das sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter am Donnerstag (03.03.2022) in Washington. Die Tatsache, dass jeden Tag mehr Kräfte nachrückten, sei aber keinesfalls so zu deuten, „dass ihre Kampfkraft innerhalb der Ukraine so weit geschwächt ist, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen der Saft ausgeht“. Russland stünden weiter immense militärische Ressourcen zur Verfügung.

Die nachrückenden Truppen seien keine Reserven, betonte er. „Das ist die Kampfkraft, die sie zur Durchführung dieses Plans zusammengestellt hatten.“ Es gebe bislang auch weiterhin keine Anzeichen dafür, dass Moskau darüber hinaus weitere militärische Ressourcen Richtung Ukraine schicke.

+++ 16.40 Uhr: Russland droht ausländischen Kämpfern im Krieg in der Ukraine im Fall einer Gefangennahme mit Strafverfahren. „Ich möchte offiziell betonen, dass alle vom Westen entsandten Söldner, die dem nationalistischen Kiewer Regime helfen, (...) kein Recht auf den Status eines Kriegsgefangenen haben“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Sie sollten „sieben Mal nachdenken, bevor sie abreisen“. Russland werde sie „strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, sollten sie aufgegriffen werden“.

+++ 15.26 Uhr: Der Bürgermeister der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat vor einer Belagerung „wie in Leningrad“ durch Russlands Truppen gewarnt. „Sie versuchen, hier eine Blockade zu errichten, genau wie in Leningrad“, erklärte Wadym Boitschenko am Donnerstag. Russische Soldaten würden die Stadt belagern und versuchten, Mariupol von Strom, Lebensmitteln, Wasser, Heizwärme und Infrastruktur abzuschneiden. Am Donnerstagmorgen gab es bereits erste Meldungen, dass es kein fließendes Wasser mehr gebe.

„Diese Bastarde konnten keinen Weg finden, um uns zu brechen. Jetzt versuchen sie, uns daran zu hindern, die Strom-, Wasser- und Heizungsversorgung zu reparieren“, sagte Boitschenko. „Sie haben die Züge zerstört, so dass wir unsere Frauen, Kinder und älteren Menschen nicht aus der Stadt bringen konnten“, fügte er hinzu. Die „Blockade von Leningrad“ durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg hatte hunderttausende Opfer gefordert.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Luftangriffe

+++ 15.00 Uhr: Russland hat laut des Nachrichtenportals Kiyv Independent die Stadt Tschernihiw attackiert. Den Informationen zufolge besäße der Ort des Angriffs keinen militärisch-strategischen Wert, in der Nähe befänden sich lediglich Kindergärten, Schulen und ein Krankenhaus. Bisher gebe es keine Angaben zu Toten oder Verletzten.

+++ 14.15 Uhr: Russland verstärkt im Ukraine-Krieg weiter seine Luftangriffe. Nach Angaben ukrainischer Behörden vom Donnerstag gab es Tote und Verletzte. Ein Überblick über die Ereignisse am achten Kriegstag:

Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw und Umgebung sind nach Angaben örtlicher Behörden am Mittwoch und Donnerstag mindestens 34 Zivilisten getötet worden.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es in der Nacht mehrere schwere Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unian berichtete. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs setzten sich russische Truppen nördlich und nordwestlich von Kiew in 20 bis 30 Kilometern Entfernung von der Stadtgrenze fest und errichteten Feldlager.

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440.000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Nach russischen Angaben ist Mariupol inzwischen eingeschlossen.

Der in Russland populäre kremlkritische Radiosender Echo Moskwy wird geschlossen.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte besetzen Vrewaltungsgebäude in Cherson

+++ 13.15 Uhr: Über das Schicksal der strategisch wichtigen Stadt gab es bisher widersprüchliche Berichte (s. Update v. 08.30 Uhr). Nun erklärten die dortigen Behörden, dass russische „Besatzer“ in allen Stadtteilen der südlichen Hafenstadt Cherson eingedrungen und „sehr gefährlich“ seien. Unter anderem haben russische Streitkräfte nach Angaben von Regionalgouverneur Gennady Laguta das regionale Verwaltungsgebäude besetzt.

Chersons Bürgermeister Igor Kolychajew schrieb auf Facebook in Anspielung auf russische Soldaten, er habe ein Gespräch mit „bewaffneten Gästen“ geführt. Er habe den Russen „gezeigt, dass wir nicht aggressiv sind“, aber „keine Versprechungen gemacht“..

Ukraine-Krieg: Russland bringt thermobare Waffen in die Ukraine

+++ 11.30 Uhr: Russland geht im Ukraine-Krieg offenbar noch einen Schritt weiter. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace hat Russland sogenannte thermobarische Waffensysteme in der Ukraine aufgestellt. Allerdings wusste auch Wallace nicht zu sagen, wie weit der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich gehen und welche Waffen er autorisieren werde, „um sein ultimatives Ziel zu erreichen“. Thermobare Waffen können besonders verheerende Zerstörungen anrichten.

Ukraine-Krieg: Strategisch wichtige Stadt Mariupol eingeschlossen

+++ 10.10 Uhr: Im Krieg gegen die Ukraine sind prorussische Separatisten nach russischen Angaben weiter vorgestoßen. Die strategisch wichtige südukrainische Hafenstadt Mariupol sei nun eingeschlossen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, russischen Agenturen zufolge. Der Gouverneur der Region Donezk teilte derweil mit, dass es in Mariupol keinen Strom und keine Wasserversorgung mehr gibt. Die 430.000-Einwohnerstadt sei mittlerweile von Separatistengruppen eingekesselt, hieß es zudem.

Unterdessen kommt ein großer russischer Militärkonvoi nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums auf dem Weg nach Kiew nicht voran. Die Militärkolonne habe in den vergangenen drei Tagen „wenig erkennbare Fortschritte“ gemacht und stehe nach wie vor etwa 30 Kilometer vom Zentrum der russischen Hauptstadt entfernt, hieß es. Das Fortkommen des Konvois wurde durch ukrainischen Widerstand, Pannen und blockierte Straßen verzögert, erklärte das Ministerium.

Ukraine-Krieg: Kremlkritischer Radiosender Echo Moskwy gibt Auflösung bekannt

+++ 09.30 Uhr: Der in Russland populäre kremlkritische Radiosender Echo Moskwy wird geschlossen. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Sender und seine Internetseite zu schließen, teilte Chefredakteur Alexej Wenediktow in Moskau mit. Der Sender hatte kritisch über Russlands Krieg gegen die Ukraine berichtet. Die Schließung löste breites Entsetzen aus. Für viele Russen, die Propaganda der Staatsmedien ablehnen, ist der Sender die wichtigste Informationsquelle.

+++ 08.30 Uhr: Die militärische Lage in der umkämpften Stadt Cherson am Schwarzen Meer ist nach Angaben des britischen Geheimdienstes wohl nicht so klar wie zunächst vermeldet. In einem aktuellen Lagebericht ist davon die Rede, dass einige russische Truppen in die Stadt vorgerückt seien. Auch Bürgermeister Igor Kolychajew hatte am späten Mittwochabend erklärt, russische Truppen seien in den Straßen der Stadt und in das Ratsgebäude eingedrungen. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium bereits erklärt, Cherson sei eingenommen worden. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprach jedoch davon, dass die Stadt am Schwarzen Meer weiterhin verteidigt werde.

Ukraine-Krieg: Deutschland liefert 2700 Flugabwehrraketen an die Ukraine

+++ 07.30 Uhr: Deutschland wird weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr. Dabei handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR.

Im Verteidigungsministerium lief nach dpa-Informationen seit Tagen eine Prüfung, ob und welche weiteren Waffen an die Ukraine abgegeben werden können. Bei den nun vom Wirtschaftsministerium genehmigten Lieferungen handelt es sich um weitere Waffen einer anderen Bauart.

Ukraine-Krieg: Russland fliegt Luftangriffe auf mehrere Städte

+++ 07.00 Uhr: In der Ukraine hat es in der Nacht zum Donnerstag russische Luftangriffe auf mehrere Städte gegeben. Behörden sprachen von Toten und Verletzten. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es zu mehreren schweren Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unian berichtete. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen. Ukrainische Medien berichteten von Kämpfen in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram: „Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.“

Ukraine-Krieg: Sanktionen machen Russland zu schaffen

+++ 06.35 Uhr: Die US-Ratingagentur Moody‘s stuft nach dem Einmarsch in die Ukraine die Kreditwürdigkeit Russlands ab. Die Ratingnote wurde wegen der strengen Sanktionen der westlichen Länder von „Baa3“ auf „B3“ gesenkt, begründet Moody‘s den Schritt. Moody‘s stuft demnach die Sicherung von Zins und Tilgung als gering ein. Zuvor hatte bereits die Ratingagentur Finch die Bonität Russlands auf Schrottniveau heruntergesetzt.

+++ 05.30 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw wurden nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Medien zufolge wurde bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. In der Großstadt Charkiw trafen demnach zwei Raketen ein Verwaltungsgebäude. Dabei sei auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale beschädigt worden.

In Kiew soll es eine schwere Explosion gegeben haben.

Ukraine-Krieg: Berichte über Tote und Verletzte bei Luftangriffen

+++ 04.20 Uhr: In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen seien verletzt worden.

+++ 02.25 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440.000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Die Stadtwerke wollen versuchen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen, sagte Bürgermeister Wadym Bojtschenko der Agentur Unian zufolge. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk und hat strategisch große Bedeutung. Den Behörden zufolge wurden in Mariupol bei Luftangriffen mittlerweile mehr als 130 Menschen verletzt.

Ukraine-Krieg: EU kündigt weitere Sanktionen gegen Belarus an

+++ 0.22 Uhr: Die Europäische Union hat 22 belarussische Beamte und Militärangehörige wegen ihrer Beteiligung an der Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument erklärte die EU, dass die 22 hochrangigen belarussischen Personen „angesichts der Schwere der Situation und der Tatsache, dass Belarus sich an einer unprovozierten russischen Invasion gegen die Ukraine beteiligt, indem es eine militärische Aggression von seinem Territorium aus zulässt“, ins Visier genommen wurden.

Russland: Getötete Soldaten in der Ukraine könnten Druck auf Putin erhöhen

+++ 23.25 Uhr: Während Russland bisher von „nur“ circa 500 getöteten Soldaten berichtete, behauptete die Ukraine zuletzt, dass inzwischen über 4000 russische Streitkräfte in Gefechten getötet worden seien. Sollten sich die ukrainischen Berichte bewahrheiten, dürfte sich der Druck auf Wladimir Putin weiter erhöhen.

„Angesichts der vielen Berichte über mehr als 4000 getötete russische Soldaten ist klar, dass etwas Dramatisches im Gange ist“, zitiert die New York Times Admiral James G. Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO. „Wenn die russischen Verluste so hoch sind, wird Wladimir Putin zu Hause in Erklärungsnot geraten.“ Die Ukraine richtete kürzlich eine Website ein, auf der sie Fotos von gefallenen russischen Soldaten veröffentlicht, um Putins Desinformationskampagne in Russland entgegenzuwirken

Ukraine-Krieg: Schweden berichtet von russischen Kampfflugzeugen über Ostsee

+++ 20.26 Uhr: Schweden hat die Verletzung seines Luftraumes über der Ostsee durch vier russische Kampfflugzeuge gemeldet. Die Kampfjets vom Typ Suchoi Su-27 und Suchoi Su-24 seien für kurze Zeit in den schwedischen Luftraum über dem Osten der Insel Gotland eingedrungen, teilte der schwedische Generalstab am Mittwochabend in Stockholm mit.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gab Schweden außerdem seinen bisherigen Grundsatz auf, keine Waffen in eine Konfliktregion zu liefern. Stockholm hatte die Lieferung von 5000 Panzerabwehr-Waffen, 5000 Helmen und 5000 Schutzwesten an die Ukraine angekündigt.

Ukraine-Krieg: Menschen in den Separatistengebieten zunehmend verzweifelt

+++ 20.02 Uhr: In einem von der Nachrichtenagentur Reuters geteilten Video berichten Anwohnerinnen und Anwohner der Städte Jassynuwata und Horliwka in der Region Donezk über die Zustände in den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten.



Ivan, der in Jasyynuwata lebt, ruft zu einem Ende der Zerstörung auf. „Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragt er. „Wie lange werden sie uns noch missbrauchen?“ Seit acht Jahren lebe man bereits unter diesen Umständen, immer wieder müssten die Menschen Schutz in ihren Kellern suchen.

Ukraine-Krieg: UN-Vollversammlung verurteilt Angriff Russlands

+++ 18.17 Uhr: Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt und Moskau zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, darunter China. Nur 5 lehnten den Beschluss ab.

Als Minimalziel galten 100 Stimmen - wie bei einer Resolution 2014, die ein russisches Referendum auf der Krim für ungültig erklärte. Andere Diplomaten legten die Messlatte für einen Erfolg auf 120 Stimmen. In der Vollversammlung votieren kaum alle Mitglieder, einige von ihnen haben wegen ausstehender Zahlungen zudem momentan kein Stimmrecht. Eine angenommene Resolution in der Vollversammlung ist - anders als Resolutionen des Sicherheitsrats - nicht völkerrechtlich bindend und hat eher symbolische Bedeutung. Beobachter sehen sie im Ukraine-Konflikt aber als Lagebild der globalen Stimmung.

Ukraine-Krieg: Russische Armee nähert sich Atomkraftwerk Enerhodar

+++ 17.52 Uhr: Die russische Armee nähert sich laut Kyiv Post dem Atomkraftwerk Enerhodar. Insgesamt befinden sich in der Umgebung um Nikopol sechs Atomkraftwerke aus der Sowjetzeit. Die ukrainischen Streitkräfte werden sich gegen die Annäherung von Streitkräften der Russischen Föderation verteidigen, sagte ein Beamter der Stadt in einer Erklärung.

Anton Heraschenko, Vize-Innenminister, sagte, die Kernkraftwerke von Enerhodar seien massiv gebaut und ihre Hauptbauten seien für praktisch alle Waffen undurchlässig. Kämpfe in der Nähe der Reaktoren könnten wahrscheinlich die Stromübertragung und die Reaktorkühlanlagen beschädigen, fügte er hinzu. Er forderte die russischen Truppen auf, die Stadt wegen der Gefahr eines Strahlungsaustritts nicht anzugreifen.

Ukraine-Krieg: Waffenlieferungen aus Deutschland treffen ein

+++ 16.15 Uhr: Die von Deutschland angekündigten Waffenlieferungen sind in der Ukraine eingetroffen. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen in Berlin. Die Bundesregierung hatte am Wochenende angekündigt, 500 Boden-Luft-Raketen und 1000 Panzerabwehrraketen ins Kriegsgebiet zu schicken.

+++ 15.30 Uhr: Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, hat sich mit einem Appell an die Bevölkerung seines Landes gerichtet. Im Messengerdienst Telegram schrieb er: „Durchhalten! Ihr seid Helden!“

Ukraine-Krieg: Menschen verstecken sich in Kiewer U-Bahn

+++ 12.30 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst geht offenbar davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin einen alten Vertrauten als den neuen Präsident der Ukraine einsetzen will. Dabei handelt es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um den Ex-Präsidenten Wiktor Janukowitsch, der mittlerweile 71 Jahre alt ist. Das berichtet unter anderem die ukrainische Zeitung Pravda. Dem Bericht nach bereitet der Kreml eine „Spezial-Operation“ vor. Diese soll den aktuellen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der wohl ein Attentat überlebte, absetzen.

+++ 11.30 Uhr: Russland hat gedroht, die ukrainische 90.000-Einwohner-Stadt Konotop dem „Erdboden gleichzumachen“, wenn sich die Stadt nicht ergibt. Laut Artem Semenikhin, Bürgermeister von Konotop, stellten russische Truppen den örtlichen Behörden ein Ultimatum. Wenn sich die Einwohner und Einwohnerinnen widersetzten, würde die Stadt mit schwerer Artillerie beschossen. „Ich bin dafür, zu kämpfen“, sagte der Bürgermeister nach Angaben der ukrainischen Kyiv Independend.

+++ 07.52 Uhr: Eine russische Rakete hat das Polizeihauptquartier der Stadt Charkiw getroffen. Die Feuerwehr versucht, den entstandenen Brand zu löschen. Das Gebäude ist fast vollständig zerstört. Beim Beschuss der Stadt durch russische Truppen sind in den letzten 24 Stunden mindestens 21 Leute getötet und 112 verletzt worden, teilen die Behörden mit.

Ukraine-Krieg: Russische Armee nimmt Teile von Cherson ein

+++ 05.10 Uhr: Die russische Armee hat offenbar den Flusshafen sowie den Bahnhof der Stadt Cherson im Süden des Landes erobert. Das berichtet The Kyiv Independent unter Berufung auf Bürgermeister Igor Kolyhav. Nun kontrollieren russische Truppen den Süden der Stadt, die zuvor bombardiert worden war.

+++ 04.55 Uhr: Nicht nur in Charkiw, auch in der südukrainischen Stadt Cherson wird in den frühen Morgenstunden gekämpft. Ein russischer Panzer feuerte der Agentur Ukrinform zufolge in ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro ist örtlichen Berichten nach eingekesselt. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ukraine-Krieg: Kämpfe in Charkiw

+++ 02.50 Uhr: Die Lage im Süden der Ukraine spitzt sich zu. Russische Truppen sind in die Stadt Cherson vorgedrungen und kreisen nun auch die Hafenstadt Mariupol ein. Im nordöstlichen Charkiw beginnt unterdessen ein größerer Angriff Russlands. Dort kommt es zu Gefechten. Woanders im Land sei die Situation vergleichsweise stabil, berichtet der Journalist Fuad Alakbarov.

+++ 01.55 Uhr: Laut einem Beitrag ukrainischer Sicherheitsbehörden auf Telegram ist ein Anschlag auf Präsident Wolodymyr Selenskyj vereitelt worden. Eine Spezialeinheit aus Tschetschenien sei demnach damit beauftragt worden, Selenskyj in Kiew zu finden und zu töten. Ein Teil der als „Kadyroviten“ bekannten Gruppe sei „eliminiert“ worden, berichtet Oleksiy Danilov, Chef für nationale Sicherheit. Den entscheidenden Hinweis hätten sie von russischen Sicherheitskräften erhalten, die den Krieg nicht unterstützen, heißt es.

Ukraine-Krieg: Luftangriff auf Schytomyr – mehrere Tote gemeldet

+++ 01.06 Uhr: Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ist am Dienstagabend ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten zahlreiche Wohngebäude und auch ein Krankenhaus beschädigt, meldete die Agentur Unian. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach mit Verweis auf lokale Behörden von vier Toten. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen.

Ukraine-Krieg: Belarus könnte sich in den Krieg einschalten – Russland mit Verlusten

Erstmeldung: Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Entscheidender Faktor könnte für Russland das Eingreifen von Belarus werden. Das ukrainische Militär konzentriert sich derweil auf die Verteidigung der Hauptstadt Kiew.

Russland hat laut ukrainischen Angaben zahlreiche Verluste zu beklagen. Laut aktuellen Informationen des Verteidigungsministeriums der Ukraine hat Russland 816 gepanzerte Fahrzeuge, 291 Kraftfahrzeuge, 191 Panzer, 60 Treibstofftanks, 29 Flugzeuge, 29 Hubschrauber, 74 Artilleriegeschütze, 21 Raketenwerfer, 5 Flugabwehrraketen, 2 Schiffe, 3 Drohnen und 1 Buk-Raketensystem verloren. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig bestätigen. Seit Beginn des Krieges mit der Ukraine soll die russische Seite einen „Verlust“ von etwa 4500 Soldaten zu verzeichnen haben, meldete der ukrainische Generalstab am Sonntag (27.02.2022). (jn/dil/df/tvd/as/nak/lrg mit dpa/AFP/rtr/KNA/epd) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

