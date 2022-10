Ukraine-Krieg: „Putin befindet sich in einer unglaublich schwierigen Lage“

Von: Tim Vincent Dicke, Christian Stör

Putin steht im Ukraine-Krieg massiv unter Druck. Bundespräsident Steinmeier verschiebt seinen Kiew-Trip. Der News-Ticker.

Update vom Donnerstag, 20. Oktober, 06.15 Uhr: Die massiven Schäden an ihren Energienetzen zwingen die Ukraine am Donnerstag zu landesweiten Stromabschaltungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Bürger seines Landes zu Mithilfe auf. „Wir werden alles tun, um die normale Energieversorgung unseres Landes wiederherzustellen“, sagte er in seiner Videoansprache am Mittwochabend. „Aber es braucht Zeit und unsere gemeinsamen Anstrengungen mit Ihnen.“ Nach jüngsten Angaben der Regierung in Kiew haben die russischen Raketen- und Drohnenangriffe in den vergangenen Tagen 40 Prozent der Energie-Infrastruktur beschädigt.

+++ 22.35 Uhr: Nach den russischen Angriffen auf die Strom-Infrastruktur im Land hat die Ukraine eine eingeschränkte Stromversorgung ab Donnerstag (20. Oktober) angekündigt. „Heute hat der Feind erneut Energie erzeugende Anlagen zerstört (...). Es ist notwendig, den Stromverbrauch zu minimieren“, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko. „Wir arbeiten an der Schaffung mobiler Stromversorgungspunkte für wichtige Infrastruktureinrichtungen“, hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor bei einem Strategietreffen angekündigt.

News zum Ukraine-Krieg: „Putin befindet sich in einer unglaublich schwierigen Lage“

+++ 21.26 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Angriffe Russlands auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine als Schwäche des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewertet. „Ich denke, Wladimir Putin befindet sich in einer unglaublich schwierigen Lage“, sagte Biden vor der Presse. Das einzige Mittel, das dem Kreml-Chef zur Verfügung stehe, sei es, brutal gegen ukrainische Bürger vorzugehen, um zu versuchen, sie zum Aufgeben zu bewegen. „Doch das werden sie nicht tun“, sagte Biden.

News zum Ukraine-Krieg: Steinmeier sagt Kiew-Reise ab – „aus Sicherheitsgründen“

+++ 20.25 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine geplante Reise in die Ukraine kurzfristig verschoben. Dafür ausschlaggebend waren nach dpa-Informationen Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich an diesem Donnerstag (20. Oktober) in dem von Russland angegriffenen Land aufhalten und sich in Kiew auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen. Russland beschießt die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Kadyrow will Ukraine „vom Angesicht der Erde tilgen“

+++ 17.46 Uhr: Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat sich nach Putins Ankündigung, das Kriegsrecht in vier illegal annektierten ukrainischen Gebieten zu verhängen, zu Wort gemeldet. Auf Telegram lobte er den Kreml-Chef für dessen Entscheidung. „Der Oberste Befehlshaber hat heute hervorragende Entscheidungen getroffen. Sehr richtig und lang ersehnt!“, schrieb er in dem Messengerdienst.

In einer wütenden Tirade teilte er im Anschluss gegen die Ukraine aus. „Und wenn jetzt auch nur eine Kugel in Richtung Russland fliegt, müssen wir nicht nur die Entscheidungszentren treffen, sondern sie vom Angesicht der Erde tilgen, damit von dieser faschistischen (...) Junta kein nasser Fleck übrig bleibt.“ Mit einer Lobpreisung des russischen Staatschefs endet der Beitrag. „Und wir haben alles, um die Befehle des Oberbefehlshabers auszuführen – Ausrüstung, Waffen, Geist, Patriotismus, Liebe zum Land und Ergebenheit gegenüber dem PRÄSIDENTEN!“

News zum Ukraine-Krieg: EU verhängt wegen Kamikaze-Drohnen Sanktionen

+++ 17.15 Uhr: Die EU wirft dem Iran eine Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor und hat deshalb neue Sanktionen gegen das Land auf den Weg gebracht. Die Strafmaßnahmen sollen Personen und Organisationen treffen, die für den Bau und die Lieferung iranischer Drohnen an Russland verantwortlich sind, wie mehrere Diplomaten am Mittwoch (19. Oktober) der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten.

Was plant Russland? 50 AKW-Mitarbeitende verschleppt

+++ 16.21 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hält Russland rund 50 Mitarbeitende des AKW Saporischschja gefangen. „Seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar wurden mehr als 150 Mitarbeiter des Werks gefangen genommen“, sagte der Chef der ukrainischen Nuklearbehörde Energoatom, Petro Kotin, der Nachrichtenagentur AFP und fügte hinzu, dass „einige von ihnen später freigelassen wurden, aber es gibt auch solche, deren Schicksal noch unbekannt ist“.

„Etwa 50 Menschen sind noch in Gefangenschaft“, sagte Kotin. „Es handelt sich um Angestellte des Werks.“ Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, äußerte sich zuvor in „großer Sorge“ über zwei weitere Entführungen an der Atomanlage, über die Energoatom am Morgen informiert hatte. Demnach verschleppten russische Soldaten am Montag (17. Oktober) den Chef der Informationstechnologie des Akw, Oleg Kostjukow, sowie den stellvertretenden Generaldirektor der Anlage, Oleg Oscheka, und brachten diese „an einen unbekannten Ort“.

News zum Ukraine-Krieg: Massive Angriffe – Explosionen im Zentrum von Kiew

+++ 14.53 Uhr: Die Ukraine hat weitere russische Raketenangriffe auf zentrale Regionen des Landes gemeldet. Beschossen worden sei neben der Hauptstadt Kiew unter anderem das Gebiet Winnyzja, teilten die Behörden mit. Details zu Schäden und Opfern gab es zunächst nicht.

Im nördlich von Kiew gelegenen Gebiet Tschernihiw sollen zwei russische Raketen abgefangen worden sein. Erneut gab es zwischenzeitlich im ganzen Land Luftalarm. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform spricht von einem „massiven Raketenangriff“.

News zum Ukraine-Krieg: Mehrere Explosionen im Zentrum von Kiew

+++ 14.30 Uhr: Im Zentrum von Kiew sind nach Berichten von AFP-Reportern mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die Explosionen ertönten demnach um 14.20 Uhr (13.20 Uhr MESZ). Kurz zuvor sei die Luftschutzsirene ausgelöst worden, wie AFP-Reporter berichteten. Die britische Botschafterin in der Ukraine, Melinda Simmons, sprach auf Twitter davon, dass wahrscheinlich das ukrainische Luftverteidigungssystem im Einsatz sei.

News zum Ukraine-Krieg: Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Regionen

+++ 14.15 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat in vier kürzlich annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Ein entsprechendes Dekret habe er bereits unterschrieben, sagte Putin. Damit gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja einher.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine glaubt an „großen Sieg“

+++ 14.15 Uhr: Während die Lage sich im Gebiet Cherson immer mehr zuspitzt (s. Update v. 13.40), gibt sich die Ukraine zunehmend zuversichtlicher. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes kündigte jedenfalls große Dinge an: „Bis Ende des Jahres werden wir bedeutende Fortschritte gemacht haben“, sagte Generalmajor Kyrylo Budanov am Dienstag (18. Oktober) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Obozrevatel. „Es wird große Siege geben, Sie werden es bald sehen … Ich hoffe, es kann [die Befreiung von] Cherson sein.“

Budanov ging sogar noch einen Schritt weiter und prognostizierte den Sieg der Ukraine im Frühjahr oder Sommer 2023. Das Ende des Krieges sei erreicht, wenn die international anerkannten Grenzen von 1991 wiederhergestellt seien. Das hieße, dass die 2014 von Russland illegal annektierte Krim-Halbinsel sowie die im September von Russland annektierten Oblaste wieder unter ukrainischer Kontrolle wären.

News zum Ukraine-Krieg: EU hat angeblich Beweise für Einsatz iranischer Drohnen

+++ 13.40 Uhr: Die EU will mit neuen Sanktionen gegen den Iran auf den russischen Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine reagieren. Bereits beim Treffen der EU-Außenminister Anfang der Woche habe es „ernste Besorgnis über die wachsende Zahl von Berichten über die Beteiligung iranischer Drohnen an den russischen Angriffen auf die Ukraine“ gegeben, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel. Nun, da man genügend Beweise dafür gesammelt habe, arbeiteten die Mitgliedstaaten an einer schnellen und entschlossenen Reaktion.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew wirft Moskau Propagandashow vor

+++ 12.50 Uhr: Im von Moskau annektierten Gebiet Cherson haben ukrainische Streitkräfte Angaben der russischen Besatzer zufolge mit Gegenangriffen begonnen. Die Ukrainer seien in Richtung der Orte Nowa Kamjanka und Beryslaw in die Offensive gegangen, schrieb der Vizechef der Chersoner Besatzungsverwaltung, Kirill Stremoussow, auf Telegram. Bislang seien aber alle Angriffe abgewehrt worden. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Angaben. Der von Moskau eingesetzte Gebietschef Wladimir Saldo betonte: „Niemand wird Cherson aufgeben, und die Armee weiß, was zu tun ist.“

Die Ukraine hat unterdessen Ukraine Russland vorgeworfen, mit Evakuierungen und Warnungen vor einem Angriff der besetzten Stadt Cherson (s. Update v. 11.25 Uhr) eine „Propagandashow“ zu veranstalten. Präsidialamtschef Andrij Jermak sprach von Falschnachrichten, mit denen Russland die Menschen verängstigen wolle. „Die Russen versuchen, die Einwohner von Cherson mit Falschnachrichten über den Beschuss der Stadt durch unsere Armee einzuschüchtern und veranstalten außerdem eine Propagandashow mit Evakuierungen“, schrieb er auf Telegram. „Propaganda wird nicht funktionieren.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland evakuiert Zivilisten aus Cherson

+++ 11.25 Uhr: Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen hat in der von Russland besetzten Region Cherson im Süden der Ukraine nach Angaben von pro-russischen Behörden die angekündigte Evakuierung von Zivilisten begonnen (s. Erstmeldung). Die Menschen in Cherson würden vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, gab die pro-russische Verwaltung der Stadt Oleschky bekannt. Staatliche russische Medien zeigten Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss auf die andere Seite gebracht wurden.

Auch die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der Cherson zurück. Der pro-russische Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte dem russischen Sender Rossija 24: „Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt“. Die russische Armee will in der Stadt aber „bis zum Tod“ gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 19. Oktober: Cherson - Die ukrainische Armee bereitet sich offenbar auf die nächste Gegenoffensive im Ukraine-Krieg vor. Nach russischen Angaben hat Kiew zur Befreiung des besetzten Gebietes Cherson im Süden des Landes inzwischen Zehntausende Soldaten zusammengezogen. Bisher sei die Lage „stabil“, sagte der Vizechef der Besatzungsverwaltung, Kirill Stremoussow, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Eine mögliche Offensive habe noch nicht begonnen, man erwarte aber einen Angriff. Von der Ukraine gab es zunächst keine Angaben dazu.

Cherson fiel bereits im März in russische Hand – als einzige ukrainische Gebietshauptstadt. Präsident Wladimir Putin verkündete im Oktober den Anschluss des Gebiets an Russland. International wird die völkerrechtswidrige Annexion nicht anerkannt. Die russischen Soldaten auf dem rechten Dnipro-Ufer gelten als weitgehend abgeschnitten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will 50.000 bis 60.000 Soldaten aus Cherson umsiedeln

Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung von Cherson, Wladimir Saldo, kündigte unterdessen die Evakuierung von Zivilisten vom rechten Dnipro-Ufer an. Saldo sprach von „etwa 50.000 bis 60.000“ Menschen, die auf das linke Ufer oder nach Russland gebracht werden sollten. Dies werde etwa sechs Tage in Anspruch nehmen. Es stünden schon Boote bereit, sagte Saldo. Der Agentur Tass zufolge wurden die Personen bereits per SMS von den Plänen informiert.

News zum Ukraine-Krieg: Surowikin bezeichnet Lage in Cherson als „schwierig“

Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, hatte die Lage in dem Frontabschnitt am Vorabend (18. Oktober) als schwierig bezeichnet. Die Ukraine beschieße Wohnhäuser und die Infrastruktur von Cherson. Durch Artillerietreffer seien die Übergänge über den Fluss Dnipro unpassierbar gemacht. Das erschwere die Versorgung. „Wir werden bedacht und rechtzeitig handeln und schließen auch schwierige Entscheidungen nicht aus“, sagte Surowikin. Dies wurde als Hinweis auf einen möglichen Rückzug verstanden. (Red mit Agenturen)