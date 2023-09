Nach Gesprächen mit Russland: Elon Musk soll ukrainischen Krim-Angriff verhindert haben

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Eine neue Biografie will die Angst Elon Musks vor der atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges belegen: Die Vorwürfe wiegen schwer. Musk hat bereits reagiert.

Boca Chica – Ein in der nächsten Woche erscheinendes Buch soll neue Details über das Dilemma des Milliardärs Elon Musk im Zuge des ausgearteten Ukraine-Konfliktes verraten. Der Autor Walter Isaacson schreibt darin, Musk habe seinen Ingenieuren im vergangenen Jahr heimlich befohlen, das Starlink-Satellitenkommunikationsnetz in der Nähe der Krim-Küste abzuschalten, um einen ukrainischen Überraschungsangriff auf die russische Marineflotte zu stören, berichtet CNN. Der SpaceX-Gründer selbst bestreitet dies.

Die vorab erschienenen Auszüge der neuen Biografie über den exzentrischen Milliardär mit dem Titel „Elon Musk“ sollen jedoch Musks Umlegen eines entscheidenden Hebels im Ukraine-Krieg belegen.

Eine neue Biografie soll die Angst Elon Musks vor der atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges belegen. Der SpaceX-Gründer soll seine Starlink-Systeme heimlich abgeschaltet haben. Musk bestreitet das. © AFP

Starlink aus Angst gekappt? Musk soll ukrainischen Krim-Angriff verhindert haben

Nachdem Russland im Februar 2022 seinen Angriffskrieg gestartet hatte, war eines der ersten Ziele der US-amerikanische Kommunikationssatellit „KA-SAT 9A“, über den die ukrainischen Streitkräfte ihre Kommunikation abwickelten. Auf Bitten des stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidenten Michailo Fedorom erklärte sich Musk bereit, der Ukraine für Millionen von Dollar von SpaceX hergestellte Starlink-Satelliten-Terminals zu liefern. Zwei Tage nach Invasionsbeginn gab Musk grünes Licht für Starlink in der Ukraine. Schon bald konnten die ukrainischen Streitkräfte das Internet wieder zuverlässig nutzen.

Die Systeme sind für die militärischen Operationen der Ukraine von entscheidender Bedeutung: Selbst als die Mobilfunk- und Datennetze zerstört waren, ermöglichte Starlink der Ukraine, zu kämpfen und in Verbindung zu bleiben.

„Wie bin ich in diesem Krieg geraten?“: Musk-Biografie schildert Ukraine-Dilemma des Milliardärs

Doch als die Ukraine ansetzte, Starlink-Terminals für offensive Angriffe gegen Russland zu nutzen, soll Musk begonnen haben, seine Entscheidung zu hinterfragen, schreibt Isaacson: „Wie bin ich in diesen Krieg geraten?“, fragte der Milliardär Isaacson laut CNN. „Starlink war nicht dafür gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es war dafür gedacht, dass die Menschen Netflix schauen und sich entspannen können und für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können, keine Drohnenangriffe.“

Als sich ukrainische U-Boot-Drohnen, die mit Sprengstoff bestückt waren, der russischen Flotte näherten, „verloren sie die Verbindung und wurden harmlos an Land gespült“, schreibt Isaacson, Autor gefeierter Biografien über Steve Jobs und Albert Einstein.

Elon Musk bestreitet, Starlink im Ukraine-Krieg abgeschaltet zu haben – „SpaceX hat nichts deaktiviert“

Musks Entscheidung solle dazu geführt haben, dass ukrainische Beamte ihn anflehten, die Satelliten wieder einzuschalten. Diese sei von der akuten Angst getrieben worden, dass Russland auf einen ukrainischen Angriff auf die Krim mit Atomwaffen reagieren würde. Diese Angst soll durch Gespräche, die Musk mit hochrangigen russischen Beamten führte, noch verstärkt worden sein, so Isaacson.

Musk selbst bestreitet hingegen, Starlink in dem fraglichen Gebiet deaktiviert zu haben. Am Freitag (8. September) schreibt er auf X, seinem eigenen Nachrichtendienst Twitter, den er erst kürzlich umbenannte, dass es dort zum Zeitpunkt der Anfrage kein aktives Starlink gab, er aber um Aktivierung gebeten wurde: „Es gab eine dringende Anfrage der Regierungsbehörden, Starlink bis nach Sewastopol zu aktivieren. Die offensichtliche Absicht war, den größten Teil der russischen Flotte vor Anker zu versenken“. Das habe er abgelehnt, da Starlink sonst Teil der Kriegshandlungen geworden wäre: „Hätte ich diesem Ersuchen zugestimmt, wäre SpaceX ausdrücklich an einer größeren Kriegshandlung und Konflikteskalation beteiligt gewesen“.

Elon Musk: Unternehmer und Milliardär Fotostrecke ansehen

Neue Biografie enthüllt: Elon Musk soll ukrainischen Angriff auf die Krim verhindert haben

Laut dem Bericht von CNN dokumentiert die Biografie, die am 12. September im Verlag Simon & Schuster (in Deutschland im C. Bertelsmann Verlag) erscheinen wird, wie Musks existenzielle Angst, einen noch größeren Krieg auszulösen, ihn auch dazu brachte, ukrainische Anfragen nach Starlink-Systemen für Angriffe auf Russland abzulehnen.

Musks Befürchtungen hinsichtlich eines „Mini-Pearl Harbor“, wie er sich ausdrückte, haben sich auf der Krim nicht bewahrheitet. Aber die Episode zeige, so CNN, in welcher einzigartigen Position sich Musk befand, als der Ukraine-Krieg ausbrach. Ob beabsichtigt oder nicht sei er zu einem Machtmakler geworden, den US-Beamte nicht ignorieren können.