Kampf um Mariupol: Russland beginnt Bombardement vom Meer – „Dort ist nichts mehr übrig“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Immer wieder kommt es zu Angriffen Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Die Lage in Mariupol spitzt sich zu. Ein Überblick im News-Ticker.

Der Ukraine-Krieg* tobt weiter. Dabei gestaltet sich die Lage in der Ukraine* zunehmend schwieriger für Russland*.

Städte wie Kiew* und Mariupol sind weiterhin hart umkämpft. Der russische Präsident Wladimir Putin* lässt die Großstädte beschießen – jetzt offenbar auch vom Meer aus.

Alle Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt*.

Mariupol – Seit Beginn der russischen Invasion gehört Mariupol zu den am stärksten bombardierten Städten in der Ukraine. Der Kampf um die strategisch wichtige Hafenstadt im Süden des Landes spitzt sich zu. Seit mehr als einer Woche versuche Kiew stabile, humanitäre Fluchtkorridore aus der umkämpften Stadt aufzubauen. „Fast alle unsere Versuche werden leider von den russischen Besatzern vereitelt“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* nach Angaben der Agence France-Presse (afp). Etwa hunderttausend Menschen sollen noch immer in der Stadt ausharren.

Die humanitäre Situation im eingekesselten Mariupol ist katastrophal. Nach ukrainischen Angaben seien die verbliebenen Menschen ohne fließendes Wasser, Nahrung, Medikamente und Strom. Helfende sprechen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters von „einem Zusammenbruch des humanitären Systems der Ukraine“.

Eine Mutter umarmt ihren Sohn, der aus der belagerten Stadt Mariupol geflohen ist, und am Bahnhof in Lemberg in der Westukraine ankommt. © Bernat Armangue/dpa

Ukraine-Krieg: In Mariupol ist „nichts mehr übrig“

„Dort ist nichts mehr übrig. Nur Ruinen“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache vor dem italienischen Parlament über Mariupol. Der Stadtrat teilte zudem mit, dass Russland zwei große Bomben auf die Hafenstadt abgeworfen hätte. Zu Opfern oder Schäden machte der Rat zunächst keine Angaben. Bislang lässt sich das nicht unabhängig prüfen.

Kiew appellierte wiederholt an Moskau*, sichere Fluchtkorridore zum Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten zu ermöglichen. „Wir fordern die Öffnung eines humanitären Korridors für die Zivilbevölkerung“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Vereshchuk im ukrainischen Fernsehen. Ihr sowie anderen ukrainischen Politikerinnen und Politikern zufolge würde Russland zudem verhindern, dass humanitäre Hilfsgüter die Stadt Cherson erreichen. Cherson ist seit Anfang März unter russischer Kontrolle. „Die 300.000 Einwohner von Cherson sind aufgrund der Blockade durch die russische Armee von einer humanitären Katastrophe bedroht. Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter sind fast aufgebraucht, doch Russland weigert sich, humanitäre Korridore für die Evakuierung der Zivilisten zu öffnen“, schrieb Oleg Nikolenko, Sprecher des Außenministeriums, via Twitter.

Ukraine-Krieg: Russland streitet Angriffe auf Zivilbevölkerung ab

Bislang bestreitet Russland vehement die Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Vielmehr macht der Kreml die Ukraine dafür verantwortlich, dass bisher keine sicheren Fluchtkorridore geschaffen wurden. Wie Reuters berichtete, habe sich die Ukraine einem Ultimatum widersetzt. Bis zum Montagmorgen (21.03.2022) sollte Mariupol kapitulieren, damit russische Truppen die Bevölkerung aus der Stadt lassen könne.

Nun soll Russland damit begonnen haben, die umkämpfte Stadt vom Meer aus zu beschießen. Das berichtete die Washington Post, die sich auf einen hochrangigen Pentagon-Beamten bezog. Derzeit sollen sich bis zu sieben russische Kriegsschiffe im Asowschen Meer befinden. Nach Angaben der Post könnte Moskaus Strategie zunehmend aggressiver werden, um anfängliche Fehltritte des Militärs auszugleichen. Die Möglichkeit, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzt, konnte nach Informationen der Washington Post ein Sprecher des Kremls am Dienstag (22.03.2022) gegenüber CNN nicht dementieren. Im Falle einer „existenziellen Bedrohung für unser Land“, könnte das aber durchaus in Betracht gezogen werden.

Zerstörte Häuser in Mariupol nach russischen Bombardierungen. © AFP

Im Kampf um Mariupol wurde offenbar ein wichtiger Marine-Kommandant aus Russland getötet. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. (kas) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.