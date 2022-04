Ukraine-Krieg: Russland startet Donbass-Offensive – „Hochpräzise Raketen“ im Einsatz

Von: Vincent Büssow, Christian Stör

Die russische Offensive im Donbass ist im Gang. Wegen schwerer Gefechte werden erneut keine Fluchtkorridore eingerichtet: der News-Ticker am Dienstag.

+++ 21.52 Uhr: Russische Truppen haben mit verstärkten Angriffen im Osten der Ukraine eine neue Phase des Krieges eingeleitet. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete am Dienstag (19.04.2022) von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele. Schwere Kämpfe wurden auch im südukrainischen Gebiet Saporischja gemeldet.

Nach ukrainischen Angaben läuft die seit mehreren Tagen erwartete Offensive der Russen seit Montag (18.04.2022). Präsident Wolodymr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“

Ukraine-Krieg: Russland startet Donbass-Offensive – „Hochpräzise Raketen“ im Einsatz

+++ 18.18 Uhr: Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) beurteilt seit Beginn des Ukraine-Krieges regelmäßig die militärische Entwicklung im Ukraine-Konflikt. Es schätzt die Erfolgsaussichten der russischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Ostukraine verhalten ein. Nach Meinung der Fachleute könne es Russland zwar gelingen, ukrainische Verteidiger zu zermürben und begrenzte Erfolge zu erzielen. Allerdings seien größere Fortschritte angesichts des Zustands der beteiligten russischen Truppen unwahrscheinlich, heißt es in einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Für die Einschätzung führen Expertinnen und Experten des ISW eine Reihe von Gründen an. Russische Einheiten, die zuvor rund um Kiew teils schwere Verluste erlitten hätten, seien ohne jede Pause in die Kriegsgebiete im Osten der Ukraine verlegt worden. Des Weiteren seien die Probleme mit der Kampfmoral und der Logistik der russischen Truppen ukrainischen Berichten zufolge weiterhin ungelöst. Russland könnte mit der vielfachen Überzahl an Soldaten und der Feuerkraft dennoch Erfolge erzielen, jedoch vermutlich nur unter hohen Kosten. Ein Ende des Kriegs sei Einschätzungen des ISW zufolge nicht in Sicht.

Ukraine-Krieg: 76 ukrainische Kriegsgefangene freigelassen

+++ 16.45 Uhr: Bei einem weiteren Gefangenenaustausch mit Russland sind nach Angaben Kiews 76 ukrainische Kriegsgefangene freigelassen worden. 60 Soldaten und 16 Zivilisten „kehren nach Hause zurück“, erklärte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag (19.04.2022) auf Telegram. Wie viele Russen im Gegenzug auf freien Fuß kamen, sagte sie nicht. Wereschtschuk zufolge war es bereits der fünfte Gefangenenaustausch seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar.

+++ 15.00 Uhr: Russland hat im Verlauf des Dienstags (19.04.2022) dutzende Luftangriffe im Osten der Ukraine geflogen. Das war nach Angaben der Regierung in Kiew der Beginn der befürchteten russischen Großoffensive im Osten des Landes. „Hochpräzise luftgestützte Raketen“ hätten 13 ukrainische Stellungen in Teilen des Donbass getroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur AFP mit.

Bei weiteren Luftangriffen seien „60 militärische Einrichtungen“ getroffen worden, darunter auch welche in Städten nahe der östlichen Frontlinie. Die Führung in Moskau rief die ukrainischen Streitkräfte zur Aufgabe auf, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte hingegen: „Egal, wie viele russische Soldaten dorthin gebracht wurden, wir werden kämpfen.“

Ukraine-Krieg: Russland setzt „Hochpräzise Raketen“ im Donbass ein

+++ 14.00 Uhr: Russische Truppen haben laut Angaben der örtlichen Behörden die Kontrolle über die Stadt Kreminna in der Ostukraine übernommen. Die Stadt mit ursprünglich mehr als 18.000 Einwohnern sei von allen Seiten angegriffen worden, sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, der schon zuvor auf die „schwierige Situation“ in der Gegend aufmerksam gemacht hatte (s. Update v. 12.30 Uhr). Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich zurückziehen müssen und würden nun neue Stellungen beziehen, um ihren Kampf fortzusetzen. Es sei unmöglich, die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung zu beziffern. Nach offizieller Zählung seien es rund 200, aber tatsächlich seien es viel mehr, sagt Gaidai, ohne zu erklären, über welchen Zeitraum er in diesem Zusammenhang spricht.

Ukraine-Krieg: „Schwierige Situation“ in Luhansk

+++ 12.30 Uhr: Angesichts verstärkter russischer Angriffe hat der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk von einer „schwierigen Situation“ für die Ukraine gesprochen. „Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie“, sagte Serhij Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zurückgeschlagen worden. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte, Ziel des russischen Vorstoßes im Luhansker Gebiet sei, die ukrainischen Truppen in den Städten Rubischne, Lyssytschansk und Sjewjerodonezk zu isolieren. Im Charkiwer Gebiet würden 25.000 Mann der russischen Armee von Isjum aus in Richtung Slowjansk und Kramatorsk im Donezker Gebiet angreifen. Auch bei Awdijiwka nahe Donezk werde eine Offensive versucht.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert militärische Objekte

+++ 11.45 Uhr: Russland hat laut Angaben von Außenminister Sergej Lawrow mit einer neuen Phase des Einsatzes in der Ukraine begonnen. „Ich bin sicher, das wird ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezial-Operation“, sagt Lawrow in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today weiter.

Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums haben die russischen Luftstreitkräfte 60 militärische Objekte der Ukraine bombardiert, darunter zwei ukrainische Lager für „Totschka-U“-Raketen südöstlich der umkämpften Stadt Charkiw. In der Nacht seien ukrainische Stellungen im Donbass und der Region Charkiw aus der Luft mit Präzisionsraketen angegriffen worden, hieß es weiter. Auch ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ „MIG-29“ sei südwestlich von Charkiw abgeschossen worden. Mit Artillerie seien im Laufe der Nacht insgesamt 1260 Militärobjekte in der Ukraine beschossen worden. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Angriff im Donbass – keine Fluchtkorridore eingerichtet

+++ 10.30 Uhr: In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat nach Angaben prorussischer Separatisten die Erstürmung des Stahlwerks Asovstal begonnen. In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Die Regierung in Kiew warf Moskau vor, trotz Bitten keinen humanitären Korridor eingerichtet zu haben, damit sich die Menschen in Sicherheit bringen können (s. Update v. 09.15 Uhr).

+++ 09.15 Uhr: Wegen der russischen Offensive im Osten der Ukraine (s. Update v. 06.00 Uhr) sind nach Regierungsangaben aus Kiew den dritten Tag hintereinander keine Fluchtkorridore für die umkämpften Orte eingerichtet worden. „Der intensive Beschuss im Donbass geht weiter“, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mit. Sie warf Russland zudem vor, in der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol trotz Bitten keinen humanitären Korridor für Zivilpersonen in Richtung der Berdjansk bereitzustellen. „Wir setzen die schwierigen Verhandlungen über die Öffnung der humanitären Korridore in den Gebieten Cherson und Charkiw fort“, schrieb Wereschtschuk auf Telegram.

Ukraine-Krieg: Explosionen entlang der Frontlinie in der östlichen Region Donezk

+++ 07.45 Uhr: Während im Donbass die lang erwartete Ost-Offensive Russlands begonnen hat (s. Update v. 6.00 Uhr), haben ukrainische Streitkräfte nach Angaben des Gouverneurs der russischen Provinz Belgorod ein Dorf in der Nähe der russischen Grenze zur Ukraine angegriffen. Dabei sei eine Person verletzt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit.

+++ 07.05 Uhr: Ukrainische Medien berichten über eine Reihe von zum Teil heftigen Explosionen entlang der Frontlinie in der östlichen Region Donezk und über Beschuss in Marinka, Slawjansk und Kramatorsk. Auch in Charkiw im Nordosten der Ukraine, in Mykolaiw im Süden und in Saporischschja im Südosten hat es demnach Explosionen gegeben. In vielen Städten und Orten heulten Luftschutzsirenen. Die Berichte konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Schlacht um Donbass hat begonnen

Update vom Dienstag, 17.04.2022, 06.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat die russische Armee nach Angaben aus Kiew den erwarteten Großangriff im Osten gestartet. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend in einer Videobotschaft: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“ Der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, teilte mit: „Donbass: Es hat die zweite Phase des Krieges begonnen, doch sage ich euch, glaubt an die Streitkräfte der Ukraine.“ Auch der Generalstab in Kiew hatte von „Anzeichen“ einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Selenskyj zufolge ist „ein sehr großer Teil“ der russischen Armee für die Offensive im Osten konzentriert. Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. „Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden: Wir werden kämpfen“, versicherte der Präsident. Man werde sich verteidigen und nichts aufgeben. Kein Raketenangriff habe die Situation für Russland grundlegend verbessert, sagte Selenskyj. „Und wenn wir sie alle zusammen bewerten, kommen wir zu dem Schluss, dass sie strategischer Unsinn sind.“

Unterdessen spitzt sich auch in der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine die Lage weiter zu. Das Regiment „Asow“ forderte die Einrichtung eines eigenen Korridors für die Evakuierung von Zivilpersonen. Kommandeur Denys Prokopenko sagte in einer Videobotschaft, das Gelände des Stahlwerks Asovstal werde von russischen Truppen mit Artillerie, bunkerbrechenden Bomben und Raketen angegriffen. Mariupol ist seit dem 1. März von russischen Truppen eingeschlossen und fast komplett erobert. In der weitgehend zerstörten Stadt sollen noch mehr als 100.000 Menschen ausharren.

Ukraine-Krieg: Russland startet neue Offensive

+++ 22.50 Uhr: Russland hat Angaben aus Kiew zufolge mit der erwarteten Offensive im Osten der Ukraine begonnen. Dabei wurden mehrere Städte angegriffen, wobei es Tote und Verletzte gemeldet wurden. Insbesondere die Großstädte Charkiw und Donezk stehen unter Beschuss. Auch die Hafenstadt Mariupol ist weiter umkämpft (siehe Erstmeldung).

Mit der Ost-Offensive durch Russland wurde gerechnet, seit sich die Angreifer aus der Region um Kiew herum zurückgezogen hatten. Neben den erwarteten Zielen wurden nach Angaben aus der Ukraine aber auch Raketen auf die Stadt Lwiw im Westen geschossen. Dabei soll es zu mindestens sechs Todesopfern gekommen sein.

Ukraine-Krieg: Letzter Widerstand in Mariupol gegen Russland

Erstmeldung vom Montag, 18.04.2022, 21.00 Uhr: Kiew – Über 50 Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs durch Wladimir Putin stellt sich die Hafenstadt Mariupol immer deutlicher als richtungsweisend für den Konflikt heraus. Sowohl für den Verlauf des Kriegs, als auch dessen wirtschaftliche Folgen, hat die Stadt eine enorme Bedeutung. Kämpfer aus der Ukraine in Unterzahl halten die Truppen aus Russland von der gänzlichen Einnahme Mariupols ab.

Wenn Mariupol fällt, dann fällt auch die Ukraine, warnen seit Wochen die einheimischen Kämpfer, die die Stadt gegen Russland verteidigen. Ein russisches Ultimatum, sich zu ergeben, haben sie trotz Unterzahl verstreichen lassen. Mittlerweile haben sich die rund 2500 übrigen Kämpfer in dem Stahlwerk Asovstal verschanzt. Medienberichten aus der Ukraine zufolge sollen sich auch 1000 Zivilisten dort aufhalten. Aus Moskau* kommt derweil die Drohung, dass jeder, der Gegenwehr leistet, vernichtet werde.

Ukraine-Krieg: Kämpfer in Mariupol leisten Widerstand gegen Russland

Die Soldaten aus der Ukraine bittet in dem Kampf um Mariupol größere Unterstützung aus Kiew*. Präsident Wolodymyr Selenskyj* gibt diese Nachricht an den Westen weiter, indem er schleunigst schwere Waffen fordert. Außerdem machte Selenskyj deutlich, dass er die Verhandlungen mit Wladimir Putin und Russland im Ukraine-Krieg beenden würde, sollten die Menschen in dem eingekesselten Werk sterben.

Mariupol ist für den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs auch wichtig, weil hier tausende Soldaten aus Russland mit schwerer Technik gebunden sind. Sollten sie die Stadt einnehmen, könnten sie die Offensive Russlands in den Norden der Ukraine fortsetzen. Auch für die Entwicklungen nach einem Ende des Kriegs ist die Hafenstadt relevant. Als Produktions- und Exportsort biete Mariupol einen erheblichen Vorteil für die Seite, welche die Stadt letztendlich kontrolliert. Der Separatistenführer aus Donezk kündigte bereits bei einem Auftritt am östlichen Stadtrand an: „Wir sind hier für immer. Russland ist hier für immer.“

Nicht nur in Mariupol läuft der Ukraine-Krieg für Russland nicht so, wie geplant. So ist vor Kurzem das Kriegsschiff „Moskwa" aus Russland gesunken, wobei die Ukraine angibt, dieses mit Raketen versenkt zu haben. (vbu/cs mit AFP/dpa)