Medienbericht: Ukrainischer Botschafter Melnyk soll aus Deutschland abgezogen werden

Von: Nail Akkoyun

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland. (Archivfoto) © Imago

Andrij Melnyk, der häufig kritisierte ukrainische Botschafter in Deutschland, soll Medienberichten zufolge von seinem Posten abgezogen werden.

Berlin – Der in Kritik geratene ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, soll die Bundesrepublik verlassen und nach Kiew zurückkehren. Dort könnte Melnyk ins Außenministerium wechseln und stellvertretender Außenminister werden. Dies berichtet die Bild-Zeitung, die sich auf mehrere Quellen in der ukrainischen Hauptstadt bezieht.

Die Zeitung zitiert einen Regierungsbeamten: „Dieser Vorschlag wurde vom Ministerium gegenüber dem ukrainischen Präsidenten gemacht. Andrij Melnyk wird in Kiew sehr geschätzt für seine Arbeit.“ Noch vor Herbst könnte der Wechsel aus Berlin erfolgen, hieß es weiter.

Melnyk musste sich zuletzt unter anderem für seine Huldigung des für viele als Nazi-Kollaborateur geltenden Stepan Bandera erklären. Darüber hinaus bezeichnete er Kanzler Olaf Scholz als „beleidigte Leberwurst“, wofür sich der Jurist später jedoch entschuldigte. (nak)