Im Ukraine-Krieg sollen die russischen Streitkräfte einen „massiven Angriff“ in der Ostukraine vorbereiten. Die Lage am Dienstag.

Im Ukraine-Krieg* sollen von Russland* Kriegsverbrechen stattgefunden haben.

Die Ukraine* vermeldet sich Truppenverstärkung im Osten durch die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin* im Ukraine-Konflikt*.

Moskau* orientiert sich demnach verstärkt in Richtung Südosten. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom Dienstag, 05.04.2022, 06.15 Uhr: Die Nato kommt mit ihren Bemühungen um eine Verstärkung der Ostflanke voran. Wie eine Sprecherin des Militärbündnisses der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, haben die vier neuen multinationalen Gefechtsverbände in den Ländern Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien die erste Stufe der Einsatzbereitschaft erreicht. Ihr Aufbau war erst vor einigen Wochen angekündigt worden.

Zur genauen Zusammenstellung und Größe der sogenannten Battlegroups äußerte sich die Nato zunächst nicht. Laut einer Aufstellung vom 21. März waren allerdings schon damals 2100 Soldaten aus Ländern wie Deutschland, den Niederlanden, Tschechien und den USA in der Slowakei präsent. In Ungarn waren es 800 Soldaten aus Kroatien, in Bulgarien 900 aus den USA und in Rumänien 3300 aus Ländern wie Frankreich, Belgien, Italien und den USA.



Die neuen Gefechtsverbände sollen angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine die Abschreckung und die Verteidigungsfähigkeiten weiter erhöhen.

Ukraine-Krieg: Russland plant wohl „massiven Angriff“ auf Luhansk

+++ 21.48 Uhr: Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen „massiven Angriff“ auf die Truppen in der östlichen Region Luhansk vor. Es werde Ausrüstung und Treibstoff gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur der Region, Serhij Gaidaj, am Montag mit. „Wir glauben, dass sie sich auf einen massiven Angriff vorbereiten.“

„Die Bombardements werden immer dichter“, sagte Gaigaj in einer Videobotschaft. Er forderte die Bewohner auf, die Region so schnell wie möglich zu verlassen. „Wartet nicht darauf, dass eure Häuser zerbombt werden“, rief er die Menschen auf. Bei der Explosion einer Mine seien am Sonntag „zwei Freiwillige“ getötet worden, sagte er weiter. Beim Angriff auf eine Kirche wurden demnach zwei Priester verletzt.

Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte aus Gebieten im Norden der Ukraine, insbesondere um Kiew, zurückgezogen haben, um sich auf den Osten und Süden des Landes zu konzentrieren. Russland hatte seinerseits kürzlich angekündigt, dass es seine Offensive auf den Donbass konzentrieren werde, wo sich die Region Luhansk befindet.

Ukraine-Krieg: 130.000 Menschen in Mariupol eingeschlossen

+++ 19.45 Uhr: In Mariupol sind nach Angaben des Bürgermeisters rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt eingeschlossen. Bürgermeister Wadym Bojtschenko sagte in einer Erklärung, dass „alles“ in der Stadt zerstört sei – einschließlich aller städtischen Busse, das berichtet die New York Times.

Unterdessen bombardiert Russland weiterhin wichtige Städte im Süden der Ukraine, darunter Mykolajiw und die belagerte Stadt Mariupol. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes teilte mit, dass ein Evaluierungskonvoi mit dringend benötigter humanitärer Hilfe die Stadt am Montag am vierten Tag in Folge nicht erreichen kann.

Ukraine-Krieg: Selenskyj lädt Altkanzlerin Merkel nach Butscha ein

Update von Montag, 04.04.2022, 07.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy zu einer Reise in den von Gräueltaten betroffenen Ort Butscha aufgefordert. „Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Butscha zu besuchen und zu sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse gegenüber Russland geführt hat“, sagte er am Sonntag in einer Videoansprache.

Nach dem Rückzug der russischen Armee aus der Region um Kiew wurden im Vorort Butscha anschließend hunderte Leichen von Zivilisten gefunden, wie ukrainische Behörden berichten. Moskau dementierte die Tötung der Zivilisten durch russische Soldaten.

Ukraine-Krieg: Rückzug der Truppen aus Russland – Putin setzt Termin für Kriegsende

+++ 19.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. „Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag (03.04.2022). Scholz nannte die Gräueltaten von Truppen aus Russland in der Stadt Butscha in der Ukraine als Grund für die neuen Sanktionen. „Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen“, sagte der Bundeskanzler. Die Bundesregierung will der Ukraine außerdem weiterhin Waffen zur Verfügung stellen. Ob in der Diskussion um neue Sanktionen auch ein Importstopp für Gas aus Russland auf dem Tisch* liegt, wie ihn Verteidigungsministerin Lambrecht ins Spiel brachte, ist unklar. Scholz nannte keine Details.

+++ 17.25 Uhr: Die schrecklichen Bilder aus Butscha sorgen für Entsetzen und Schrecken bei zahlreichen Politiker:innen. Nun hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu zu Wort gemeldet und den russischen Truppen einen Genozid vorgeworfen. „Das ist in der Tat ein Völkermord“, sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. „Wir sind Bürger der Ukraine und wollen nicht der Politik der Russischen Föderation unterworfen werden. Und das ist der Grund, warum wir zerstört und ausgelöscht werden. Und das geschieht im Europa des 21. Jahrhunderts“, erklärte Selenskyj weiter. Selenskyj zeigte Fassungslosigkeit angesichts der Gewalt. „Wenn wir Menschen finden, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind und die enthauptet wurden, dann verstehe ich das nicht.“ Den „Verbrechern“ reiche es nicht, Kinder zu töten, sie würden sie noch dazu foltern.

+++ 16.30 Uhr: Putin soll den 9. Mai als Datum für einen Sieg Russlands im Ukraine-Krieg gesetzt haben. Geheimdienst-Beamte aus den USA* und der EU* bestätigten derartige Berichte aus der Ukraine gegenüber CNN. Demnach steht Putin unter Druck, Ergebnisse in seinem Krieg vorzuzeigen, wodurch sich auch der Rückzug der russischen Truppen aus umkämpften Gebieten und die vermutete Neufokussierung auf den Osten der Ukraine erklären ließe. Dort stünden die Eroberungschancen am besten, behauptete ein US-Beamter.

Putin soll den 9. Mai dabei vor allem als symbolischen Termin gewählt haben, da dieses Datum die Kapitulation der Nazis im Zweiten Weltkrieg markiert. Selbst wenn Russland aber eine Siegesfeier zu diesem Zeitpunkt plant, sieht die Realität anders aus, sind sich die Geheimdienstler einig. Insgeheim bereite sich Putin deshalb bereits auf einen langgezogenen Krieg vor, behauptete ein EU-Beamter gegenüber CNN. Schon seit der Ukraine-Konflikt zu eskalieren begann, haben westliche Geheimdienste aus strategischen Gründen Informationen öffentlich gemacht.

Rückzug der Truppen aus Russland: Klitschko meldet „zwei gute Nachrichten auf einmal“

+++ 15.30 Uhr: Zwei Bürgermeister der Ukraine wurden aus russischer Gefangenschaft entlassen. „Zwei gute Nachrichten auf einmal“ schrieb der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko* auf Telegram und teilte mit, dass es sich um die Ortsvorsteher von Snowsk und Beryslaw handelt. Die Städte befinden sich jeweils im Norden und Süden der Ukraine und liegen beide in umkämpften Gebieten. Aktuell ziehen sich die Soldaten aus Russland aus diesen Regionen zurück, um, wie vermutet wird, ihre Angriffe auf den Osten des Landes zu konzentrieren.

Oleksandr Medvedov, Bürgermeister der Stadt Snowks in der Nähe von Kiew, soll eine Woche in Gefangenschaft von Truppen aus Russland verbracht haben. Oleksanr Schapowalow hingegen, der Bürgermeister von Beryslawnahe der Krim ist, sei am 19. März gefangengenommen worden, so Klitschko. Inwiefern die Freilassung mit dem Rückzug Russlands zusammenhängt, ist unklar.

Ukraine-Krieg: „Massaker“ in Butscha durch Russen gemeldet - „Ganze Familien getötet“

+++ 12.30 Uhr: 80 % der ostukrainischen Stadt Izyum soll während des russischen Angriffs zerstört worden sein. Das sagt der stellvertretende Bürgermeister von Izyum, Volodymyr Matsokin, nach Angaben von The Kyiv Independent. Der der Stadt fehle es demnach an Strom, Heizung und Wasser. Izyum, eine Stadt östlich von Charkiw mit einer Vorkriegsbevölkerung von 45.000 Einwohnern, war am 1. April von russischen Truppen eingenommen worden.

Update vom Sonntag, 03.04.2022, 07.00 Uhr: Aus der strategisch wichtigen ukrainischen Küstenstadt Odessa sind am Sonntag mehrere Explosionen gemeldet worden. Die Detonationen in der Stadt am Schwarzen Meer im Südwesten des Landes waren am frühen Morgen zu hören, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zudem waren mindestens drei schwarze Rauchsäulen und Flammen vermutlich über einem Industriegebiet zu sehen. Die Metropole ist der größte Hafen der Ukraine und zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Ukraine-Krieg aktuell: „Gesamte Region Kiew“ zurückerobert – Russland ändert Angriffsplan

+++ 22.25 Uhr: Ukrainischen Behörden zufolge sollen die Streitkräfte die gesamte Region um Kiew zurückerobert haben (s. Update, 02.04.2022, 20.05 Uhr). In den vergangenen Wochen hatte es in der Hauptstadt und in umliegenden Regionen heftige Kämpfe gegeben. Als Geste des guten Willens bei den Friedensverhandlungen habe Russland seinen Truppenabzug begründet, berichtete die BBC. Viele Ukrainer:innen kehren wieder in ihre Heimat zurück. In Kiew und den westlichen Staaten stieß der russische Rückzug allerdings auf Skepsis.

In Irpin, etwa 27 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt, sind nach ukrainischen Behörden seit der russischen Invasion mindestens 200 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt konnten jedoch flüchten.

Ukraine-Krieg: Russland ändert Strategie – Fast 300 Menschen in Massengräbern beerdigt

+++ 19.20 Uhr: Fast 300 Menschen sind nach dem Rückzug der russischen Truppen aus Butscha in der Region Kiew in Massengräbern beerdigt worden. Die Straßen der durch die Kämpfe stark zerstörten Kleinstadt seien mit Leichen übersät, sagte Bürgermeister Anatoly Fedoruk am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Da die drei städtischen Friedhöfe in Reichweite des russischen Militärs liegen, mussten Fedoruk zufolge 280 Menschen in Massengräbern beigesetzt werden. In Kiew wurde auch ein ukrainischer Fotojournalist getötet.

Update vom Samstag, 02.04.2022, 09.50 Uhr: Die Widerstände der ukrainischen Armee gegen die russische Invasion zeigen Wirkung. Die Rückgewinnung einiger Gebiete in Nähe der Hauptstadt Kiew (s. Update, 01.04.2022, 18.45 Uhr) scheint Geflüchtete ermutigt zu haben in ihre Heimat zurückzukehren. Wie der britische Nachrichtendienst BBC berichtet, seien rund 421.000 geflüchtete Menschen über Polen in die Ukraine zurückgekehrt.

Alleine am Freitag (01.04.2022) hätten 15.000 Menschen die polnische Grenze in Richtung Heimat überquert. Insgesamt 2.437.000 Menschen seien seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Polen geflohen, teilte der polnische Grenzschutz am Samstag (02.04.2022) mit. Die Zahl der ukrainischen Geflüchteten beläuft sich laut Schätzungen der UN auf 10 Millionen.

+++ 11.15 Uhr: Russlands Streitkräfte ziehen sich wohl aus der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurück. Das berichtet der zuständige Gouverneur. Die Truppen seien auf dem Weg nach Belarus, so Olexandr Pawljuk in einem Statement bei Telegram. Das entspricht der Einschätzung der Nato vom Donnerstag. Nato-Chef Stoltenberg erklärte, dass man erwarte, dass Russland sich in Belarus neu formiere, um schwere Verluste zu kompensieren.

+++ 11.00 Uhr: Offenbar befinden sich weiterhin Soldaten der russischen Armee am stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl. Am Donnerstag gab es vermehrt Berichte, dass die Truppen den Ort verlassen würden. Zudem wurde bekannt, dass wohl zahlreiche Streitkräfte verstrahlt wurden.

Ukraine-Krieg: Russland kündigt Feuerpause in Mariupol an

Update vom Freitag, 01.04.2022, 08.00 Uhr: Auf Ersuchen von Frankreich und Deutschland hat Russland für Freitagmorgen eine Feuerpause in der umkämpften Hafenstadt Mariupol angekündigt. Ein humanitärer Fluchtkorridor soll ab 9 Uhr MESZ zur Evakuierung von Zivilistinnen und Zivilisten nach Saporischschja geschaffen werden.

Nach ukrainischen Angaben seien Konvois am Donnerstag (31.03.2022) auf mehrere Probleme gestoßen. Wie CNN berichtete, sollen russische Truppen 14 Tonnen Hilfsgüter, darunter Lebensmittel und Medikamente, beschlagnahmt und 45 Busse blockiert haben. Um eine Rettung der Menschen aus Mariupol zu ermöglichen, seien die Fluchtkorridor „unzureichend“, hieß es am Donnerstag vonseiten Frankreichs.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte räumen Tschernobyl – und nehmen Geiseln mit

Erstmeldung vom Freitag, 01.04.2022, 03.30 Uhr: Nach wochenlanger Besetzung haben die russischen Streitkräfte die Atomruine Tschernobyl verlassen, dabei nach ukrainischen Angaben aber Geiseln mitgenommen. „Es sind keine Außenstehenden mehr auf dem Gebiet des Atomkraftwerks Tschernobyl“, teilte die für das Sperrgebiet im Norden der Ukraine zuständige ukrainische Behörde am Donnerstagabend auf Facebook mit. Später hieß es, die Russen hätten ukrainische Soldaten mitgenommen, die sie seit Kriegsbeginn als Geiseln gefangen hielten.

„Als sie von der Atomanlage Tschernobyl wegrannten, nahmen die russischen Besatzer Mitglieder der Nationalgarde mit, die sie seit dem 24. Februar als Geiseln gefangen gehalten hatten“, teilte die ukrainische Atombehörde Energoatum im Messengerdienst Telegram unter Berufung auf Arbeiter in der Anlage mit. Um wie viele ukrainische Soldaten es sich handelte, war unklar.

Zuvor hatte die für das Sperrgebiet zuständige Behörde den Abzug der russischen Armee verkündet. Die Soldaten hätten „Ausrüstung und andere Wertgegenstände" aus der stillgelegten Atomanlage gestohlen. Ukrainische Spezialisten würden nun auf das Gelände geschickt, um es auf „potenzielle Sprengkörper" hin zu durchkämmen.