Wechsel mit Folgen: Was geschieht, wenn Erdogan die Türkei-Wahl verliert?

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei gelten diesmal allerdings als ernsthafte Bewährungsprobe für Erdogan. © Adem Altan/afp

Eine Wahlniederlage von Erdogan dürfte den außenpolitischen Kurs der Türkei erheblich ändern. Für die angespannten Beziehungen mit dem Westen hat das auch Folgen.

Frankfurt – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist vor den kritischen Türkei-Wahlen am 14. Mai erheblich unter Druck. Umfragen deuten zumindest auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu von der größten Oppositionspartei CHP. Nach 20 Jahren an der Macht könnte Erdogan diesmal tatsächlich verlieren.

Noch ist nichts entschieden. Allerdings ist eines bereits sicher: Sollte der türkische Staatschef tatsächlich eine Niederlage einstecken, würde sich die außenpolitische Richtung der Türkei höchstwahrscheinlich stark ändern. Fachleute der Denkfabrik „Carnegie Europe“ sind dennoch vorsichtig mit dieser Einschätzung.

Türkei-Wahl 2023: Opposition verspricht große Änderungen nach möglichem Wahlsieg

Glaubt man den Aussagen von Ünal Ceviköz, CHP-Politiker und Berater von Kilicdaroglu, strebt seine Partei nach einer großen Wende in der Türkei. Gegenüber der US-Politikzeitschrift Politico sagte er Mitte März, man werde etwa Selahattin Demirtas, den inhaftierten Ex-Parteichef der pro-kurdischen HDP, sowie den Aktivisten Osman Kavala freilassen. Zudem werde die neue türkische Regierung Schweden sofort in die Nato aufnehmen und gegenüber Russland deutlich machen, dass man Nato-Mitglied sei. Außerdem versicherte er, die Türkei werde der EU zeigen, dass man wieder auf dem „Pfad zurück zur Demokratie“ sei.

Gegenüber dem US-Magazin Newsweek sagte er bessere Beziehungen zu den USA hervor, sollte Kilicdaroglu die Wahl gewinnen. Mit Blick auf die russischen S-400-Luftabwehrsysteme des türkischen Militärs unterstrich er, man werde eine Lösung finden, die sowohl die USA als auch weitere Nato-Verbündete zufriedenstellen könne. Die russischen Raketensysteme hatten zu einer Krise zwischen dem Westen und der Türkei geführt. Ankara wurde aus dem Programm für die Produktion der F35-Kampfjets entfernt.

Die Worte von Ceviköz sorgten in der Türkei, vor allem im Regierungslager, für große Kritik. Das Argument: Die CHP wolle die Stimmen zwar von der türkischen Bevölkerung, mache die Versprechen aber an Europa und die USA. Tatsächlich sagte Ceviköz nicht, dass man vor der Freilassung von Demirtas zuerst einen Gerichtsprozess abhalten wolle oder prüfen werde, ob eine Nato-Mitgliedschaft Schwedens tatsächlich mit türkischen Interessen vereinbar ist. Fakt ist jedoch: Sollte die Opposition Erdogan besiegen, liegt ein großer außenpolitischer Wandel am Horizont.

Türkei-Wahl 2023: Wichtige Meinungsverschiedenheiten mit Ankara auch bei Oppositionssieg

Geht es nach den Fachleuten der europäischen Denkfabrik „Carnegie Europe“, Marc Pierini und Francesco Siccardi, wird sich dieser Wandel jedoch nicht auf alle Aspekte der Außenpolitik vollständig erstrecken. Sie sind sicher: Große Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte wie Syrien und Zypern werden nicht einfach so verschwinden, wie sie in einem Bericht vom vergangenen Donnerstag (13. April) schreiben.

In Syrien würde die Opposition demzufolge eine Versöhnung mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad einleiten und sich zugleich um eine Rückkehr der Millionen syrischen Flüchtlinge bemühen. Damit jedoch, so die Fachleute, ergebe sich ein Konflikt mit der Syrien-Einstellung westlicher Länder, die eine Politik des Nicht-Engagements mit Assad einhalten. Pierini und Siccardi warnen außerdem davor, eine türkisch-syrische Normalisierung könne US-Truppen in Syrien unter Druck setzen. Ein türkischer Alleingang in der Flüchtlingsfrage würde das Flüchtlingsabkommen mit der EU entwerten, betonen sie zudem.

Die Zypern-Frage hat bei türkisch-europäischen Beziehungen schon seit Jahrzehnten einen wichtigen Stellenwert. Die Fachleute sind der Ansicht, dass Gespräche über eine Lösung des Konflikts auch bei einem Sieg der Opposition schwierig bleiben werden. Schließlich gebe es mehrere Aspekte: der Status der türkischen Bevölkerung, Ressourcen in Territorialgewässern der Insel und die fehlende türkische Anerkennung der Republik Zypern. Hinzu kommt, dass auch viele in der Opposition die Zypern-Frage aus nationalistischer Sicht betrachten. Nur wenige sind bereit, in dieser Frage Zugeständnisse zu machen.

Türkei-Wahl 2023: Oppositionssieg könnte großen Wandel in der Türkei herbeiführen

Dennoch überwiegen den Fachleuten zufolge die positiven Effekte eines Oppositionssieges auf die Beziehungen mit dem Westen. Die Türkei würde etwa fortan verhindern, dass Russland westliche Sanktionen umgeht. Zudem würde Ankara den Widerstand gegen die Nato-Mitgliedschaft Schwedens aufgeben, sich noch stärker an der Ostflanke des Bündnisses beteiligen und ein Ende der Präsenz russischer Luftabwehrsysteme auf türkischem Boden erwägen, so die Einschätzungen der Experten. Russland würde natürlich dagegen ankämpfen und Ankara mit Gaslieferungen oder dem Akkuyu-Nuklearreaktor, an dessen Bau Moskau beteiligt ist, unter Druck setzen, erklären Pierini und Siccardi.

Sie sehen außerdem eines der größten positiven Effekte in der Rückkehr der Rechtsstaatlichkeit, die näher an den westlichen Standarts liege. Rechtliche Reformen sowie Reformen in Medien würden sofort eingeleitet und „politische Inhaftierte“ freigelassen werden. Die Fachleute betonen, eine Annäherung an den Westen und die rechtliche Entspannung würden das Vertrauen westlicher Investoren stärken. Angesichts der finanziell schwierigen Lage, in der sich die Türkei derzeit befindet, käme dies zur richtigen Zeit.

Türkei-Wahl 2023: Der Anti-Erdogan-Opposition fehlt ein klarer Plan

Pierini und Siccardi warnen in ihrem Bericht aber unter anderem vor Meinungsunterschieden im Oppositionslager, die eine Umsetzung dieser Punkte verhindern könnte. Tatsächlich scheint die Opposition aus sechs Parteien derzeit keinen klaren Plan zu haben. Sich auf einen Weg zu verständigen, scheint schwierig, denn vereint sind die Parteien nur im Ziel, Erdogan zu besiegen. Für die mögliche Zeit nach Erdogan wird dies aber sicherlich nicht ausreichen. Die politisch verschiedenen Ausrichtungen führen dazu, dass konstant ein angespanntes Verhältnis in der Opposition herrscht. Gerade wurde der Streit um den richtigen Kandidaten beigelegt und schon startete der nächste Aufruhr um Abgeordnetenlisten. Teilweise gibt es sogar verbale Attacken.

Ob sie damit den außenpolitischen Wandel vollziehen können, ist fraglich. Der Nahost-Experte Steven A. Cook zweifelt an der Glaubwürdigkeit ihrer Thesen. So habe die Koalition versichert, dass man auf innenpolitische Berechnungen und ideologische Ansätze bei der Außenpolitik verzichten wolle. Dazu schrieb Cook im US-Magazin Foreign Policy: „Es ist unklar, wen die Opposition damit zum Narren halten will, aber es handelt sich um Schwachsinn.“ (bb)