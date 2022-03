Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte nach Verlusten aus dem Land zurückgedrängt

Von: Christian Stör

Noch mehr schlechten Nachrichten für Wladimir Putin aus dem Ukraine-Krieg: Russlands Armee soll sich an manchen Stellen bereits auf dem Rückzug befinden.

Im Ukraine-Krieg* scheint die Armee Russlands* sich im Kampf um Kiew* stellenweise zurückzuziehen.

Den Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin* gelingt es offenbar nicht, die Nachschubrouten an die Front in der Ukraine* zu sichern.

Die Moral der russischen Armee im Ukraine-Konflikt* soll sich auf einem Tiefpunkt befinden.

+++ Update, 25.03.2022, 6.55 Uhr: Im Nordosten der Ukraine sollen sich nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte russische Truppen nach hohen Verlusten teils zurückgezogen haben. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht in der Nacht zu Freitag (25.03.2022) mit. Demnach beobachte man den Rückzug bestimmter russischer Einheiten hinter die russische Grenze nach dem Verlust von mehr als der Hälfte des Personals.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden in der Nacht zu Freitag zudem ukrainische Streitkräfte in der Region Dnipropetrowsk angegriffen. Russland habe zwei Raketenangriffe auf eine Militäreinheit am Rande der Stadt Dnipro ausgeführt, teilte eine lokale Behörde der Region auf Facebook mit. Die Gebäude der Einheit seien dabei „erheblich“ beschädigt worden und zwei Brände ausgebrochen. Weitere Details, etwa zu Opfern, gab es zunächst nicht. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Ein zerstörtes Artillerie-Fahrzeug der russischen Armee nahe Charkiw (Ukraine). © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Krieg: Russland mit hohen Verlusten rechnen

+++ 15.30 Uhr: In der Ukraine bleiben eine Vielzahl gefallener russischer Soldaten einem Bericht des US-Senders CNN zufolge einfach liegen. Der Gouverneur der Region um die umkämpfte Stadt Mykolajiw, Witalij Kim, rief demnach in einer Ansprache am Samstag die Einwohner auf, bei der Bergung zu helfen und die Leichen in Säcke zu legen. Er habe von „Hunderten“ Leichen gesprochen, die alleine in seiner Region lägen und jetzt mit der Schneeschmelze und den ersten warmen Tagen sichtbar würden, so der Sender. „Wir sind doch keine Bestien, oder?“, schrieb Kim demnach.

Mykolajiw im Südosten der Ukraine gehörte zu den ersten regionalen Hauptstädten, die seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar angegriffen wurden. Die ukrainische Regierung wartet dem Bericht zufolge immer noch darauf, von den russischen Behörden zu erfahren, wie die Leichen nach Russland gebracht werden sollen. Viele der russischen Soldaten hätten keine Dokumente bei sich geführt, hieß es.

Ukraine-Krieg: Russland muss mit bis zu 40.000 toten und verletzten Soldaten rechnen

+++ 15.00 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, sagte ein hochrangiger Nato-Beamter am Mittwochabend (24.03.2022), dass öffentlich zugängliche Quellen, Geheimdienstinformationen und ukrainische Angaben darauf hindeuteten, dass seit Kriegsbeginn zwischen 7000 und 15.000 russische Soldaten getötet worden sind.

Aufgrund historischer Erfahrungen zum Verhältnis zwischen Toten, Gefangenen und Verwundeten könne die Gesamtzahl der russischen Ausfälle auf 30.000 bis 40.000 geschätzt werden. Die russische Regierung hatte die eigenen Verluste bislang nur mit wenigen hundert angegeben.

Ukraine-Krieg: Moral der russischen Truppe sinkt

+++ 13.11 Uhr: Der Ukraine ist es offenbar gelungen, im Krieg mit Russland ein Kriegsschiff der russischen Marine zu zerstören. Bilder aus dem Hafen der Stadt Berdjansk im Süden des Landes zeigten am Donnerstagmorgen eine Explosion und eine große Rauchsäule. Laut Informationen ukrainischer Behörden und Medien war das Landungsschiff Teil der Schwarzmeerflotte Russlands.

+++ 12.15 Uhr: Hunger, Kälte und immer mehr Niederlagen lassen die Moral der russischen Truppen im Ukraine-Krieg sinken. Das berichtet der Nachrichtensender CNN und bezieht sich auf ein geheimes Treffen zwischen Vertretern des US-Militärs und einem General der russischen Armee in Moskau*.

In diesem Treffen soll General Yevgeny Ilyin die Situation der russischen Armee in der Ukraine als „tragisch“ und „deprimierend“ bezeichnet haben. Das geht aus dem Protokoll des Gespräches hervor. Gegenüber CNN sagten zwei an dem Treffen beteiligte Botschaftsangestellte, sie hätten „noch nie so einen Gefühlsausbruch“ in Gesprächen mit Vertretern Russlands erlebt.

Ukraine-Krieg: Russland auf dem Rückzug - Ukraine erobert Gebiete zurück

Update vom Donnerstag, 2403.20225, 11.15 Uhr: Die Probleme für die russische Armee nehmen wohl immer mehr zu. So ist es der ukrainischen Armee gelungen, russische Truppen vor Kiew zurückzudrängen (s. Update 08.45 Uhr). Außerdem erklärte der britische Militärgeheimdienst, dass die Ukraine „wahrscheinlich Makariw und Moschun“ nordwestlich der Hauptstadt zurückerobert habe. „Es besteht die realistische Möglichkeit, dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Butscha und Irpin einzukesseln“.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen bei Kiew aufgehalten

Update vom Donnerstag, 24.03.2022, 08.45 Uhr: Westliche Militärvertreter berichten von Geländegewinnen der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russischen Angreifer. Der ukrainischen Armee ist es nach Angaben eines Pentagon-Vertreters vom Mittwoch gelungen, die russischen Truppen im Osten von Kiew binnen 24 Stunden mehr als 30 Kilometer zurückzudrängen. „Wir beginnen zu sehen, wie sie sich verschanzen und Verteidigungspositionen aufbauen“, fügte er hinzu. Noch am Dienstag (23.03.2022) hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, die russischen Streitkräfte stünden noch rund 20 Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Nun sagte der Vertreter, „den Ukrainern ist es gelungen, die Russen 55 Kilometer östlich und nordöstlich von Kiew zurückzudrängen“.

Nicht voran kommen die russischen Streitkräfte nach Einschätzung des Pentagon auch in der Umgebung der nördlich von Kiew gelegenen Großstadt Tschernihiw. Dort säßen die russischen Soldaten zehn Kilometer vom Zentrum entfernt fest. In einigen Bereichen seien die russischen Soldaten zuletzt zurückgewichen. „Sie bewegen sich sogar in die entgegengesetzte Richtung, aber nicht viel“, sagte der Ministeriumsvertreter. Mit „sehr, sehr festem“ Widerstand der Ukrainer seien die russischen Truppen weiterhin im schwer umkämpften Charkiw im Osten der Ukraine konfrontiert, sagte er weiter.

Ukraine-Krieg: Russlands Armee in miserablem Zustand - Streitkräfte gehen aufeinander los

Update vom Mittwoch, 23.03.2022, 17:00 Uhr: Vonseiten der Ukraine wurde ein angeblich abgefangenes Telefonat veröffentlicht, das die katastrophalen Zustände der russischen Armee an der Kriegsfront beweisen soll. Zwei angebliche Soldaten aus Russland unterhalten sich darin über den Krieg in der Ukraine - und schildern sich gegenseitig die miserable Lage, in der sich Russlands Armee befinden soll. Über das angebliche Telefonat berichten zahlreiche Medien, darunter der Nachrichtensender CNN und das Portal Daily Beast. Die Echtheit lässt sich derzeit nicht überprüfen.

„Nicht mal in Tschetschenien war es so schlimm“, ist einer der mutmaßlichen Soldaten zu hören. Die Verteidiger aus der Ukraine würden die Verbände der russischen Armee „auseinanderreißen“. Mehr als die Hälfte seiner Einheit leide unter Frostbeulen an den Füßen. „Aber die werden noch nicht mal ins Krankenhaus gebracht“, so der Soldat.

Ukraine-Krieg: Russland plagen Nachschub-Probleme - Invasion kommt zum Erliegen

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die russische Armee kämpft im Ukraine-Krieg mit unerwarteten Problemen. Während zu Beginn des Einmarsches am 24. Februar 2022 die meisten Fachleute noch davon ausgegangen waren, dass Russland einen leichten Sieg über die Ukraine erringen würde, stellt sich die Situation nun ganz anders dar.

Doch warum ist das so? Zum einen hat sich der russische Präsident Wladimir Putin offenbar verkalkuliert und den Widerstand der ukrainischen Kämpfer unterschätzt. Zudem hat die russische Armee zunehmend damit zu kämpfen, ihre Soldaten ausreichend mit Lebensmitteln und Benzin zu versorgen. So kommt es immer wieder vor, dass die russische Armee ihre Fahrzeuge ohne Treibstoff liegenlassen muss.

Ukraine-Krieg: Russland muss Versorgungswege verteidigen

Hier zeigt sich der Nachteil der militärischen Strategie, die Russland im Ukraine-Konflikt gewählt hat. Die Armeeführung Russlands setzt auf kleine Kampfeinheiten, die schnell vorstoßen können. Allerdings sind diese Gruppen für den Angriff gedacht und nicht dafür, ihren Nachschub zu sichern. So sind die Ukrainer immer wieder in der Lage, ihrerseits die russischen Versorgungskonvois zu attackieren. Russland ist deshalb gezwungen, zahlreiche Soldaten nur dafür einzusetzen, die eignen Versorgungswege zu verteidigen. Die Offensive gerät somit immer mehr ins Stocken.

Als Beispiel sei ein Einsatz der russischen Kommandos in der Nähe von Kiew genannt. Den ganzen März hindurch war das russische Militär dort unterwegs und versuchte, östlich der Hauptstadt Fuß zu fassen. Da es den russischen Streitkräften nicht gelang, die Stadt Sumy vollständig zu erobern oder die Kontrolle über Landstriche im Nordosten der Ukraine zu übernehmen, mussten die russischen Streitkräfte die lange Kommunikationslinie zwischen Russland und Kiew sichern. Der einzige Weg für die russischen Streitkräfte in der Nähe von Sumy nach Kiew verläuft fast 300 Kilometer entlang der Autobahn H07 in den Wäldern, wo ihre Konvois extrem anfällig für mobile Panzerabwehreinheiten der Ukraine sind.

Ukraine-Krieg: Russisches Kommando gerät in einen Hinterhalt

Wie die ukrainische Onlinezeitung Kyiv Independent berichtet, stürmte eines Morgens eine Truppe von mindestens fünf russischen BMP-2-Infanterie-Gefechtsfahrzeugen („Bojewaja Maschina Pechoty 2“) und einem T-90-Panzer nach Osten in Richtung Rusaniv, um zu versuchen, eine Brücke über den Fluss Trubisch auf der Straße H07 zu erobern. Die Offensive war zum Scheitern verurteilt. Ukrainische Truppen lauerten im Wald neben der Straße. Der überfallene T-90-Panzer brannte nur 100 Meter von der Brücke entfernt ab. Mindestens zwei weitere BMPs versuchten, dem Hinterhalt zu entkommen und wichen von der Straße auf die Wiesen näher am Flussufer aus. Sie hatten keine Chance.

Ukraine-Krieg: Russland leidet unter Nachschubproblemen

Bisher hat der ukrainische Widerstand den Invasoren aus Russland im Verlauf des Kriegs schwere Verluste zugefügt. Offiziellen ukrainischen Schätzungen zufolge haben die russischen Streitkräfte zwischen dem 24. Februar und dem 21. März etwa 15.000 Mann verloren, mehr als in den beiden mehrjährigen russischen Kriegen in Tschetschenien zusammen. Der US-Geheimdienst schätzt die russischen Opfer in der Ukraine etwas konservativer auf 7000.

Wie könnte es angesichts solcher Verlustzahlen nun weitergehen? Sollten sich die Nachschubprobleme der russischen Armee in den kommenden Kriegstagen weiter zuspitzen, dürfte der russische Vormarsch zusehends schwieriger werden. Das könnte die Chance auf Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erhöhen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass Wladimir Putin in einem solchen Fall die Bomben- und Raketenangriffe weiter intensivieren wird. Auch der Einsatz von Chemie- oder Biowaffen scheint denkbar. (cs)