Ukraine-News: Russland meldet vollständige Einnahme von Stahlwerk in Mariupol

Von: Kim Hornickel, Tobias Utz, Sebastian Richter, Daniel Dillmann, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Vincent Büssow

Teilen

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – militärisch, diplomatisch und humanitär: der News-Ticker am Freitag, 20. Mai.

+++ 21.21 Uhr: In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben nun alle Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk Azovstal ergeben. Die Industriezone sei damit vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagabend mit. Es seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen.

+++ 18.08 Uhr: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will ihre Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine ausweiten. Dafür werden Beobachter in das Land geschickt, die Zeugen und Überlebende befragen sollen. Das teilte das OSZE-Büro für Demokratie und Menschenrechte (ODIHR) in Warschau mit. Die Organisation hatte zuvor mit Geflüchteten in Nachbarländern gesprochen, die vor dem Krieg und der Russischen Invasion in der Ukraine geflohen waren.

Fokus der Beobachtung seien die Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene. Als dringlichste Themen nannte die OSZE Angriffe auf Zivilisten, Tötungen, Verschleppungen und Folter. Der daraus folgende Bericht könnte Monate in Anspruch nehmen.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat bereits ein 42-köpfiges Team in die Ukraine geschickt, die zu möglichen Kriegsverbrechen ermitteln sollen. Außerdem untersuchen UN-Menschenrechtsexperten die Lage im Land.

Ein russischer Soldat vor dem Stahlwerk in Mariupol. Moskau hat die vollständige Einnahme des Werkes verkündet. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. © Uncredited/dpa

Ukraine News: Russische Schwarzmeer-Flotte bereitet wohl massiven Raketenbeschuss vor

+++ 16.45 Uhr: Laut einer Einschätzung des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew zeigt sich die russische Armee bereit Raketen im Schwarzen Meer abzufeuern. 16 „Kalibr“-Marschflugkörper seien auf zwei Schiffen der russischen Flotte stationiert, wie ein Sprecher am Freitag erklärte. Der Kreml hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Ein Kriegsschiff der russische Flotte. (Symbolfoto) © Russian Defence Ministry/Imago Images

+++ 16.15 Uhr: Russlands Streitkräfte beschießen einem Bericht zufolge derzeit eine Schule in Sieverodonetsk, bei Luhansk. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Aussagen des Gouverneurs Serhiy Haidai berichtet, sollen sich in dem Gebäude Menschen aus der Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht haben. Mindestens drei Menschen seien durch russischen Beschuss getötet worden, so Haidai. Seine Aussagen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Asow-Kommandeur erklärt Kapitulation

+++ 15.45 Uhr: Denys Prokopenko, Kommandeur des Asow-Regiments, hat in einer Videobotschaft die Kapitulation in Stahlwerk von Mariupol öffentlich gemacht. „Die Armeeführung hat den Befehl gegeben, die Verteidigung der Stadt einzustellen“, sagte er. Zuvor hatte die ukrainische Regierung das Ende der Verteidigung von Mariupol angeordnet. Auf diese Weise sollten Leben und Gesundheit der beteiligten Soldaten geschützt werden, hieß es.

+++ 14.30 Uhr: Die Polizei von Kiew ermittelt in 13 Fällen gegen russische Soldaten wegen sexueller Übergriffe auf Opfer aus der Zivilbevölkerung. Laut der stellvertretenden Innenministerin der Ukraine, Kateryna Pawlitschenko, sei in zwei Fällen bereits ein Verfahren wegen Vergewaltigung eingeleitet worden. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

+++ 13.45 Uhr: Der Kreml hat die fast vollständige Eroberung der Region Luhansk vermeldet. „Die Befreiung der Volksrepublik Luhansk ist fast abgeschlossen“, erklärte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag. In der Region würden inzwischen nur noch die durch einen Fluss getrennten Städte Lysytschansk und Sewerodonezk von der Ukraine kontrolliert, so Schoigu. Beide Orte seien von der russischen Armee eingekreist worden, betonte er. Die Aussagen Schoigus lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine News: Kiew ordnet Ende der Verteidigung von Mariupol an

+++ 13.15 Uhr: Die ukrainische Regierung hat das Ende der Verteidigung von Mariupol angeordnet. Das betrifft vor allem die Soldaten im Stahlwerk der Hafenstadt. „Das höhere Militärkommando hat den Befehl gegeben, das Leben der Soldaten unserer Garnison zu retten“, sagte der Asow-Kommandeur Denys Prokopenko in einem Video. Man wolle die Leichen getöteter Soldaten aus der Anlage bringen, so Prokopenko.

Ukraine News: Russland meldet schwere Luftangriffe entlang der Grenze

+++ 13.00 Uhr: Russlands Armee hat schwere Luftangriffe in Grenzregionen der Ukraine vermeldet. Einem Sprecher des Verteidigungsministeriums zufolge konzentriert sich das Militär auf Angriffe im ukrainischen Hinterland. Er berichtete von Angriffen auf die Ortschaften Bachmut, Berestowe, Kostjantyniwka, Masljakiwka, Pokrowske, Soledar im Gebiet Donezk und die Stadt Tschuhujiw im Gebiet Charkiw.

+++ 12.15 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden sind insgesamt vier russische Raketen im Gebiet Donezk eingeschlagen. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf Aussagen des Gouverneurs der Region, Pavlo Kyrylenko. Die Raketen trafen vor allem die Stadt Bachmut. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings wurde bereits am Donnerstagnachmittag von russischen Bombardierungen im genannten Oblast berichtet.

Ukraine News: Russland reagiert auf Nato-Erweiterung

+++ 11.30 Uhr: Russland hat angekündigt angesichts der Nato-Erweiterung „bis Ende des Jahres“ neue Militärbasen zu bauen. „Bis Ende des Jahres werden zwölf Militärbasen und Einheiten im westlichen Militärbezirk eingerichtet“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu russischen Nachrichtenagenturen.

+++ 10.30 Uhr: Durch russische Raketenangriffe in der ostukrainischen Region Luhansk sind offenbar 13 Menschen aus der Zivilbevölkerung ums Leben gekommen. Das berichtet Gouverneur Serhij Hajdaj auf Telegram. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine News: Explosionen am Freitagmorgen

+++ 09.45 Uhr: In der Region Schytomyr, westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, haben sich am Freitagmorgen Explosionen ereignet. Das bestätigte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Korosten, Jurij Tarasiuk, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. In welchem Zusammenhang die Explosionen stehen ist noch unklar. Tarasiuks Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.00 Uhr: Russlands schwere Verluste im Ukraine-Krieg häufen sich. Das britische Verteidigungsministerium geht von einem hohen „Verschleiß“ unter den Streitkräften aus. Die Kommandeure stehen einer Einschätzung des Geheimdienstes in Großbritannien „unter Druck“, dem Kreml militärische Erfolgsmeldungen zu präsentieren. Russland könnte dabei einen fatalen Fehler begehen.

+++ 08.15 Uhr: Die südukrainische Stadt Cherson, welche sich in russischer Hand befindet, soll „bald“ Teil Russlands werden. Das erklärte der vom Kreml ernannte Gouverneur Wolodymyr Saldo auf Telegram: „Wir betrachten die Russische Föderation als unser eigenes Land“. Saldo sagte demnach zudem, dass der neue Haushalt der Region Cherson bereits in russischen Rubeln genehmigt worden sei.

Ukraine News: Schwere Gefechte im Donbass gemeldet

Update vom Freitag, 20. Mai, 07.15 Uhr: In der Nacht wurden die Kämpfe in der Ukraine fortgesetzt. Insbesondere im Osten des Landes soll es Gefechte gegeben haben, wie der Generalstab der Ukraine mitteilte. Es laufen weiter schwere Gefechte um die Donbass-Region. „Der Gegner führt eine Offensive im Raum Lyssytschansk und Sjewjerodonezk durch“, meldete der ukrainische Generalstab am Freitag in seinem Lagebericht. So habe Russland versucht die verlorenen Positionen in der Millionenstadt Charkiw wiederherzustellen, die zuletzt von den Verteidigern zurückerobert wurden. Auch in der Region Donezk sollen die Angreifer ihre militärischen Bemühungen ausgeweitet, und ukrainische Einheiten mit Mörsern, Artillerie und Raketenwerfern beschossen haben. Die Stadt Tschernihiw nahe Kiew soll ebenfalls beschossen worden sein.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainischer Kommandeur zwecks unbekannter „Operation“ auf Asowstahl-Gelände

+++ 20.45 Uhr: Der stellvertretende Kommandeur des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, wendet sich über einen Telegram-Kanal bei der ukrainischen Bevölkerung. In dem dort veröffentlichten Video sagt er laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, dass die Geschäftsleitung und er sich seit dem 19. Mai auf dem Territorium des Asow-Stahlwerks befänden: „Heute (19. Mai, Anm. d. Red.) ist der 85. Kriegstag. Mein Kommando und ich befinden uns auf dem Territorium des Asow-Stahlwerks. Es ist eine Operation im Gange, deren Einzelheiten ich nicht bekannt geben werde. Vielen Dank an die Welt, danke an die Ukraine. Wir sehen uns.“

Ukraine News: Russland veröffentlicht Video von ukrainischen Kriegsgefangenen

+++ 20.10 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind bei russischem Artilleriebeschuss nach Behördenangaben zwölf Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie der Militärgouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, über den Nachrichtendienst Telegram mitteilte. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Hajdaj zufolge sind in der Region gezielt Wohngebäude beschossen worden. Truppen der russischen Armee und der Luhansker Separatisten greifen die Stadt von mehreren Seiten an.

Zuvor hatte die ukrainische Eisenbahn mitgeteilt, dass sie Hunderte Leichen russischer Soldaten in Gefrierwaggons aufbewahre. „Wir liefern und lagern jede Art von Fracht“, hieß es laut dpa in der Mitteilung. Der Staatskonzern forderte Russland auf, die Gefallenen abzuholen. Parallel dazu gab es seitens der prorussischen Separatisten in der Ostukraine die gleiche Aufforderung an Kiew. Die Ukraine solle ihre beim Rückzug zurückgelassenen Leichen eigener Soldaten übernehmen. Die Donezker Separatisten bezifferten vergangene Woche die Zahl ihrer getöteten Kämpfer auf 1700. Russland hatte von 1351 toten Soldaten in den eigenen Reihen gesprochen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland veröffentlicht Video von Kriegsgefangenen

+++ 18.20 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben sich in dieser Woche insgesamt 1730 ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol nach langem Widerstand ergeben. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten 771 weitere Kämpfer der nationalistischen Asow-Brigade die Waffen niedergelegt.

Bereits im April hatte Russland nach wochenlanger Belagerung erklärt, die Kontrolle über Mariupol übernommen zu haben. Allerdings hatten sich ukrainische Soldaten im Tunnelsystem unter dem riesigen Industriekomplex des Asow-Stahlwerks verschanzt. Dort wurden sie von russischen Truppen belagert.

Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte jetzt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ukrainische Soldaten den Industriekomplex verlassen. Sie sind teilweise sichtlich verletzt, einige gehen auf Krücken. Kiew hofft auf einen Gefangenenaustausch. Russische Behörden betonten mehrfach, dass zumindest ein Teil der Gefangenen nicht als Soldaten, sondern als Neonazi-Kämpfer angesehen werde.

Die USA und die Ukraine werfen Russland derweil Plünderungen und Misshandlungen in Mariupol vor. Nach US-Angaben wurden ukrainische Beamte „verprügelt” und mit „Stromschlägen” malträtiert, sowie Häuser geplündert. Die Stadtverwaltung von Mariupol erklärte, die Russen würden versuchen, den Hafenbetrieb wiederherzustellen, „um Getreide, Metallwaren und andere Produkte im Wert von Millionen Dollar zu exportieren”. Es handle sich dabei um „Diebstahl”.

Ukraine News: Russland mit Bombenangriff auf strategisch wichtiges Militärzentrum

+++ 14.15 Uhr: Wie die ukrainische Zeitung The Kyiv Independent berichtet, wurden nach dem Luftangriff auf die Stadt Bachmut in der Oblast Donezk inzwischen auch zwei Leichen geborgen. Demnach fanden Rettungskräfte unter den Trümmern eines zerstörten Hauses die leblosen Körper einer Frau und eines zweijährigen Kindes.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, schrieb auf Telegram: „Ich bitte noch einmal alle, die dazu in der Lage sind, die Region Donezk zu verlassen. In der Region Donezk gibt es keine absolut sicheren Orte mehr.“

Ukraine News: Luftangriff auf wichtiges Militärzentrum

+++ 13.00 Uhr: Die Stadt Bachmut in der Region Donezk wird nach Angaben ukrainischer Beamter zunehmend von russischen Raketen und Artillerie angegriffen. Der Ort gilt im Ukraine-Krieg als wichtiges Militärzentrum. So habe es am heutigen Donnerstag es einen weiteren Luftangriff auf die Stadt gegeben, sagte Pawlo Kyrylenko, Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk.

„Die Russen feuern weiter auf Zivilpersonen, aber durch rechtzeitige Evakuierung können wir Hunderte von Menschenleben retten“, wird Kyrylenko vom US-Nachrichtensender CNN zitiert. Aktuell leben noch rund 20.000 Menschen in der Stadt – vor den Evakuierungen und russischen Bombardements waren es laut dem Verwaltungsleiter noch circa 73.000. Weiter berichtete Kyrylenko, dass am Donnerstag ein fünfstöckiges Wohnhaus und ein Bürogebäude von Bomben getroffen worden seien. Sechs Menschen seien bisher aus den Trümmern gerettet worden.

Ukraine News: Hunderte ukrainische Kämpfer in Kriegsgefangenschaft

+++ 12.00 Uhr: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat mehrere Hundert ukrainische Kämpfer aus dem Asowstal-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol registriert, die nun in russischer Kriegsgefangenschaft sind. Dazu wurden ihre Namen und Geburtsdaten sowie die Namen der engsten Angehörigen aufgenommen, wie das IKRK am Donnerstag in Genf berichtete. Die Organisation, die sich in aller Welt um Betroffene in bewaffneten Konflikten kümmert, war nach eigenen Angaben am Transport der Soldaten nicht beteiligt. Sie will nun dafür sorgen, dass Gefangene in Kontakt mit Angehörigen treten können.

In dem Stahlwerk hatten sich wochenlang Hunderte Soldaten verschanzt. Auch Hunderte Zivilisten suchten dort Zuflucht. Die Zivilpersonen wurden in Konvois in die Ukraine gebracht, viele Soldaten nach russischen Angaben in russisch kontrollierte Gebiete. Moskau zufolge wurden seit Beginn der Woche mehr als 1700 ukrainische Kämpfer gefangen genommen. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung. Unklar war am Donnerstag, wie viele Menschen sich nun noch auf dem Werksgelände aufhalten. Nach den weltweit gültigen Genfer Konventionen von 1949 müssen Kriegsparteien dem IKRK umgehend Zugang zu allen Kriegsgefangenen gewähren. Ob das im Fall der Asowstal-Kämpfer möglich war, teilte das IKRK nicht mit. „Das IKRK unterhält einen vertraulichen Dialog mit den Konfliktparteien über deren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht“, hieß es.

Ukraine News: Luftangriffe in Russland – Fabrik bombardiert

+++ 11.00 Uhr: Bei ukrainischen Luftangriffen über der Region Kursk in Russland sollen am Donnerstag eine Zivilperson getötet und mehrere Menschen verwundet worden sein. Das teilte Roman Starowoit, Gouverneur der Region, auf Telegram mit. Die Angriffe hätten eine Ethanolfabrik im Dorf Tjotkino getroffen und zudem mehrere Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Tjotkino liegt etwa 2,4 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Auf beiden Seiten der Grenze hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Artillerieangriffe gegeben.

Ukraine News: Weitere Awostal-Kämpfer gefangen genommen

+++ 10.00 Uhr: In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben pro-russischer Separatisten ein Großteil der verbliebenen ukrainischen Soldaten gefangen genommen worden. Inzwischen habe mehr als die Hälfte der Kämpfer, die sich im Stahlwerk Asowstal verschanzt hatten, das Werk verlassen, sagte der Chef der Separatisten in der Region Donezk, Denis Puschilin, am Donnerstag (19. Mai) im russischen Staatsfernsehen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor schon berichtet, dass sich seit Wochenbeginn 959 Asowstal-Kämpfer ergeben hätten. Von ukrainischer Seite gab es für diese Zahl weiter keine Bestätigung.

Auf russischer Seite war zuletzt von etwa 2500 Menschen die Rede, die sich vor Beginn der Evakuierungsmission noch in den weitläufigen Bunkeranlagen des Stahlwerks aufgehalten haben sollen. Die Ukrainer sprachen von etwa 1000. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Unklar ist weiter auch, ob sich Moskau – wie von Kiew erhofft – auf einen Austausch der Soldaten gegen russische Kriegsgefangene einlässt. Russlands Truppen hatten Mariupol kurz nach Beginn des Angriffskriegs Anfang März zusammen mit prorussischen Separatisten belagert und innerhalb einiger Wochen fast komplett erobert. Die Kämpfer im Stahlwerk wurden zu den letzten Verteidigern der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer.

Ukraine News: Ukrainische Truppen melden weitere Gebietsgewinne

Erstmeldung vom Donnerstag, 19. Mai, 06.30 Uhr: Die Kämpfe um die Gebiete Donezk und Luhansk gehen weiter. Während die Armee der Ukraine zuletzt immer wieder Erfolge in diesen Regionen meldete, meldete sie am Mittwoch auch den Tod von 15 Zivilisten. Darunter sei mindestens ein Kind gewesen. Veränderungen in der Gebietskontrolle im Ukraine-Krieg wurden nicht gemeldet. Währenddessen macht Russland die Ukraine für weitere Angriffe auf russisches Staatsgebiet verantwortlich. So sollen mehrere Orte in dem Gebiet Kursk beschossen worden sein, das an der Grenze zur Ukraine liegt. Aus Kiew kam außerdem die Meldung, dass die Gebiete Sumy und Tschernihiw im Nordosten der Ukraine von Russland aus beschossen worden seien.

(dil/tu/kh/vbu/nak mit AFP/dpa)