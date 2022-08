Ukraine-Krieg: Kraftwerk getroffen? Atomkatastrophe wird befürchtet

Kraftwerk getroffen

Von Jan Oeftger

Videos zeigen, wie einige Menschen das Gebiet um das Kernkraftwerk Saporischschja verlassen wollen. Möglicherweise ist es bei einem Angriff getroffen worden.

Enerhodar – Aktuell wird gemutmaßt, dass es im Ukraine-Krieg zu einem Nuklearunfall gekommen ist. Auf sozialen Medien sind Berichten zufolge derzeit Videos zu sehen, wie einige Fahrzeuge das Gebiet des Kernkraftwerks Saporischschja in Enerhodar in der Ukraine verlassen.

Die belarussische Medienagentur Nexta postete am Samstag (13. August) ein Video, auf dem einige Fahrzeuge zu sehen sind, die das Gebiet verlassen wollen. „Die Menschen verlassen #Energodar und andere nahegelegene Städte in Massen, während die Gegend ständig beschossen wird“, schrieb Nexta auf Twitter.

Auch Maria Avdeeva, Forschungsdirektorin der European Expert Association in der Ukraine, teilte entsprechende Videos. Dazu schrieb sie, dass „die Russen wieder ein Atomkraftwerk beschossen haben“. Ein großer Konvoi von Autos versuche das Gebiet zu verlassen.

+ Im Ukraine-Krieg wird eine Atom-Katastrophe befürchtet, nachdem das Kraftwerk in Saporischschja unter Beschuss stand. © dpa

Ukraine-Krieg: Russland möchte Ukraine verantwortlich machen

Das US-amerikanische Magazin Newsweek habe die Informationen der Videos noch nicht unabhängig überprüfen können. Laut der Nachrichtenagentur Reuters weisen Beamte der Kriegsparteien Ukraine und Russland die Schuld von sich. Beide behaupten, der jeweils andere habe das Kraftwerk beschossen.

Mychhailo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb am Samstag auf Twitter, dass die Russen einen Teil des Kraftwerkes beschießen würden, in dem die Energie für den Süden der Ukraine gespeichert ist. „Das Ziel ist, uns vom Atomkraftwerk Saporischschja zu trennen und die (ukrainische) Armee dafür verantwortlich zu machen.“ Das Gebiet, auf dem sich das Kraftwerk befindet, ist schon länger von Russen besetzt, dennoch wird es weiterhin von Ukrainern betrieben.

Ukraine-News: Durch Beschuss könnte Radioaktivität austreten

Erst am Freitag (12. August) hatte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew mit seinen Aussagen wieder provoziert. Er schrieb auf Telegram, dass es auch zu „Unfällen“ auf Atomkraftwerke der EU kommen könne. Für den Beschuss der Anlage Saporischschja macht er die Ukraine verantwortlich.

Edwin Lyman, Experte für Kernkraft, hatte am Freitag in einem Interview mit der New York Times darüber gesprochen, ein Brand in der Anlage sein könnte. Das Kühlsystem könnte dadurch abgeschaltet werden und daher Radioaktivität austreten. (jo)

