Schwere Verluste für Russlands Luftwaffe - Ukraine meldet zahlreiche Abschüsse

Von: Nail Akkoyun

Der Ukraine-Krieg hat bereits tausende Menschen das Leben gekostet. Vor allem aufseiten Russlands steigen die Verluste immer weiter an. Der Newsticker.

Russland gehen die Raketen aus: Die Bestände der Armee von Wladimir Putin sind durch den andauernden Ukraine-Krieg bereits stark dezimiert.

Die Bestände der Armee von Wladimir Putin sind durch den andauernden Ukraine-Krieg bereits stark dezimiert. Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Die Ukraine soll russische Truppen bei Charkiw bis nach Russland zurückgedrängt haben.

Die Ukraine soll russische Truppen bei Charkiw bis nach Russland zurückgedrängt haben. Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Alle Informationen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker.

Update von Mittwoch, 18. Mai, 06.15 Uhr: Die Luftabwehr der Ukraine meldet im Krieg mit Russland erfolgreiche Abschüsse. Laut dem ukrainischen Verteidigungministerium seien innerhalb von 24 Stunden mindestens elf unbemannte Drohnen abgeschossen worden. Den eigenen Streitkräften sei es außerdem gelungen, einen russischen Kampfjet des Typs SU-25 zu zerstören. Das meldet mehrere Nachrichtenportale und beziehen sich dabei auf eine Bekanntgabe des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben über Russlands Verluste im Ukraine-Krieg allerdings nicht. Russland selbst macht dazu wenig bis keine Angaben.

Ukraine-Krieg: Russland gehen die Raketen aus

Update von Dienstag, 17. Mai, 22.00 Uhr: Seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine gehören präzisionsgelenkte Raketen zu den bevorzugten Waffen der russischen Streitkräfte. Die russische Taktik der ersten Kriegsmonate hat jedoch dazu geführt, dass die russischen Bestände an Präzisionswaffen laut westlichen Analysten inzwischen stark dezimiert sind.

„Es gibt keine Salven von Langstrecken Marschflugkörpern mehr und fast keine Iskander-Schläge“, erklärte der unabhängige Militäranalyst Pawel Luschin gegenüber der Moscow Times. Ein US-Beamter teilte Journalistinnen und Journalisten in einem Briefing Anfang des Monats mit, dass Russland „Bestandsprobleme mit präzisionsgelenkter Munition“ habe.

Das von der Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums am 19.09.2017 zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Start einer Iskander-Kurzstreckenrakete am 18.09.2017 bei dem Großmanöver „Sapad“ in der Nähe von Kaliningrad (Russland) © dpa

Diese Berichte werden durch eine Änderung der russischen Taktik bestätigt, insbesondere durch den zunehmenden Einsatz konventioneller ungelenkter Bomben, vor allem in der Hafenstadt Mariupol. Das führt auch dazu, dass russische Kampfflugzeuge sehr niedrig fliegen müssen, um Ziele zu treffen, was sie wiederum anfällig für Portable Luftabwehr macht.

Ukraine-Krieg: Rückschlag bei Luhansk - russische Verluste „sind hoch“

Erstmeldung vom Dienstag, 17. Mai, 17.00 Uhr: Moskau – Beinahe drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Ukraine-Krieg noch nicht entschieden. Versuche des Kremls, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, scheiterten. Überhaupt hat die russische Armee vielerorts mit Problemen zu kämpfen und kommt nur schwierig voran. Derzeit konzentriert sich die Armeeführung unter Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin auf den Osten und den Süden des Landes.

Während sich Berichte über die sinkende Moral der russischen Truppen häufen, soll ein General von Putin inzwischen sogar verwundete russische Soldaten exekutieren lassen. Zudem würden laut Informationen der ukrainischen Geheimdienste immer mehr russische Soldaten desertieren.

Ukraine-Krieg: Russlands Verluste steigen – auch im Osten des Landes

Weiter hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben russische Truppen vor der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückgeworfen. „Nahe der Ortschaft Syrotyne haben die russischen Eroberer Verluste erlitten und sich zurückgezogen“, teilte der Generalstab am Dienstag (17. Mai) in seinem Lagebericht mit. Syrotyne liegt vier Kilometer südlich von Sjewjerodonezk. Auch in mehreren anderen Richtungen seien die russischen Truppen erfolglos geblieben.

Auch der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete aus der Umgebung der Großstadt von schweren Gefechten. In den Vororten Girske und Solotoje seien mehrere Häuser durch Artilleriegeschosse zerstört worden. Die russischen Truppen hätten sich aber auch dort zurückziehen müssen. „Die Verluste des Feindes sind hoch“, schrieb Hajdaj auf seinem Telegram-Kanal. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Den ukrainischen Angaben zufolge belaufen sich die Zahlen der getöteten russischen Soldaten inzwischen auf etwa 27.900. Weiter seien unter anderem 1235 Panzer, 167 Kampfhubschrauber und 201 Kampfjets zerstört worden. Zudem sollen sich aktuell circa 1000 russische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft befinden. (nak/dpa)