Nordkorea unterstützt Russland: 100.000 „Freiwillige“ im Kampf gegen die Ukraine

Von: Ares Abasi

Ein russischer Militärexperte sagt im Staatsfernsehen, dass Russland nordkoreanische Unterstützung erhalte. Das könnte einen entscheidenden Vorteil bedeuten.

Pjöngjang – Nordkorea hat sich bereiterklärt, 100.000 Soldat:innen zu seinem Verbündeten Russland zu schicken, um dessen Invasion in der Ukraine militärisch zu unterstützen. Das behauptete zumindest der russische Militärexperte Igor Korotchenko im staatlichen Fernsehen.

„Es gibt Berichte, dass 100.000 nordkoreanische Freiwillige bereit sind, an dem Konflikt teilzunehmen, und dass nordkoreanische Bauarbeiter bereit sind, mit den unseren zusammenzuarbeiten [um Kriegsschäden zu beheben]“, sagte der russische Verteidigungsexperte in einer Live-Podiumsdiskussion auf dem russischen Kanal Eins, wie die New York Post berichtete.

Nordkorea: Russland sollte „Kim Jong-uns ausgestreckte Hand annehmen“

Russlands Staatschef Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stoßen im April 2019 im Rahmen eines gemeinsamen Treffens an. © UPI Photo/Imago

Der russische Journalist bezeichnete die nordkoreanischen Truppen als ‚widerstandsfähig, anspruchslos und motiviert‘ und sagte, der Kreml sollte sich nicht scheuen, die von Kim Jong-un „ausgestreckte Hand anzunehmen“.

„Wenn nordkoreanische Freiwillige mit ihren Artilleriesystemen, ihrer reichen Erfahrung im Geschützfeuer und ihren großkalibrigen Mehrfachraketen, die in Nordkorea hergestellt wurden, an dem Konflikt teilnehmen wollen, dann sollten wir ihrem freiwilligen Impuls grünes Licht geben“, sagte Korotchenko.

Ukraine-Krieg: Nordkoreas Armee 1,3 Millionen aktive Soldaten

„Wenn Nordkorea den Wunsch äußert, seiner internationalen Pflicht zum Kampf gegen den ukrainischen Faschismus nachzukommen, sollten wir es zulassen“, sagte er und fügte hinzu, dass beide Nationen das souveräne Recht hätten, die entsprechenden Abkommen zu unterzeichnen.

Es ist nicht klar, wann und inwiefern Nordkorea Russland militärische Unterstützung angeboten hat, da sich der Krieg gegen die Ukraine seit mehr als fünf Monaten hinzieht. Nach Angaben des in New York ansässigen Council for Foreign Relations verfügt die nordkoreanische Armee, die weltweit die viertgrößte ist, über fast 1,3 Millionen aktive Soldat:innen. Zusätzlich dienen 600.000 Soldat:innen als Reservist:innen in der Armee.

Ukraine-Krieg: Nordkorea entsendet Truppen zum Wiederaufbau der Donbass-Region

Einem südkoreanischen Bericht zufolge bereitet sich Nordkorea jedoch bereits darauf vor, seine Soldat:innen in die okkupierte Donbass-Region in der Ostukraine zu entsenden, um beim Wiederaufbau der Region zu helfen. Pjöngjang plane, diese Arbeiter:innen zu einem geeigneten Zeitpunkt zu entsenden, während es die Situation vor Ort weiter beobachte, so eine nordkoreanische Quelle in dem Bericht.

Die militärische Unterstützung Russlands durch Nordkorea könnte sich als hilfreich bei der Invasion in der Ukraine erweisen, die sich entgegen den Erwartungen Moskaus, Kiew in kürzerer Zeit einzunehmen, über Monate hingezogen hat. Die Invasion hat zu einem Verlust an Moral, Truppen und Ressourcen für Russland geführt, wie Experten betonen. (Ares Abasi)